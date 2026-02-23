Бабаев о словах Генича про Глебова: «Журналист его уровня, тем более с карьерой футболиста, должен понимать, что это деликатная тема. Но вопрос закрыт, стороны пожали руки»

Бабаев о словах Генича про Глебова: это было неуместно, но вопрос закрыт.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает исчерпанным инцидент с Константином Геничем после его слов о полузащитнике армейцев Кирилле Глебове.

Ранее комментатор «Матч ТВ » рассказал , что столкнулся с нападками со стороны болельщиков армейцев после слов о травматичности Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь».

– Недавно Генич высказался о потенциальной травматичности игрока ЦСКА Кирилла Глебова. Общались с ним?

– Узнал об этом из Telegram-каналов, как и многие другие. Знаю Костю достаточно хорошо. Безусловно, он ни в коем случае не хотел пожелать игроку того, что было сказано, спрогнозировать это. Он просто неосторожно высказался. Тем не менее журналист его уровня, тем более с такой карьерой футболиста, должен понимать, что это достаточно деликатная тема.

Даже если кто-то ему об этом сказал, на мой взгляд, неуместно в той или иной передаче говорить об этом на всю страну. Но я считаю, что вопрос закрыт. Каких-то обид на Костю нет. Стороны пожали руки, – сказал Бабаев.