21

Бабаев о словах Генича про Глебова: «Журналист его уровня, тем более с карьерой футболиста, должен понимать, что это деликатная тема. Но вопрос закрыт, стороны пожали руки»

Бабаев о словах Генича про Глебова: это было неуместно, но вопрос закрыт.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев считает исчерпанным инцидент с Константином Геничем после его слов о полузащитнике армейцев Кирилле Глебове.

Ранее комментатор «Матч ТВ»  рассказал, что столкнулся с нападками со стороны болельщиков армейцев после слов о травматичности Глебова: «Мы просто обсудили тему травм, а на меня набросилась вся красно-синяя семья. Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь». 

– Недавно Генич высказался о потенциальной травматичности игрока ЦСКА Кирилла Глебова. Общались с ним?

– Узнал об этом из Telegram-каналов, как и многие другие. Знаю Костю достаточно хорошо. Безусловно, он ни в коем случае не хотел пожелать игроку того, что было сказано, спрогнозировать это. Он просто неосторожно высказался. Тем не менее журналист его уровня, тем более с такой карьерой футболиста, должен понимать, что это достаточно деликатная тема.

Даже если кто-то ему об этом сказал, на мой взгляд, неуместно в той или иной передаче говорить об этом на всю страну. Но я считаю, что вопрос закрыт. Каких-то обид на Костю нет. Стороны пожали руки, – сказал Бабаев.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Спорт-Экспресс»
соцсети
21 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
А у Генича просто маленький мозг и длинный язык, от рождения! Он не виноват, что таким родился. ) Чтобы такое говорить про Глебова, я не знаю, каким тупым надо быть! )
Воспитал, конечно, Вася целую плеяду самовлюбленных некомпетентных идиотов...
А какой у него уровень?
Ответ Cap Obvious
А какой у него уровень?
во всяком случае, старше 10 лет
Ответ Cap Obvious
А какой у него уровень?
"Никто никому, #####, ничего не предрекал. Е-мое, успокойтесь" (с) - уровень обычного гопника из подворотни.
Пришла пора футбольных шоу, которые транслируются в интернет. Их создатели пытаются заработать. Как привлекать внимание к таким эфирам? Лепить там «инсайдерскую» информацию.

Ну, а чем они могут взять? Картинки с матчей у них нет, повторы они показать не могут. Поэтому они на словах демонстрируют публике, что знают нечто особенное, о чем на ТВ-каналах не говорят.

И, конечно, границ не видят. Готовы ляпнуть что угодно, лишь бы свой рейтинг поднять. Почему всегда и говорю - у журналистов нет цели донести правду. Ими движет только корысть.

Генич доболаболился - огреб. Пришлось извиняться. На публику у него не очень получилось. «Успокойтесь, ##### …» - это он своим домашним, паразит, говорить может, а не на большую аудиторию.
Но, видимо, хватило ума лично дойти или дозвониться до ЦСКА и там сказать нечто приличное. Иначе он кроме Пари НН и Махачкалы больше бы никого и не комментировал
"Поквакали и в тину"(с) Чего не сделаешь ради хайпа.
Генич всех поливает.. а потом всем жмёт руки..кисель-киселём)
А мог бы и отвертку в бок получить.
Ответ ОЛЛС1911
А мог бы и отвертку в бок получить.
В стране столько не очень умных людей, что никаких отвёрток не хватит.
Для Генича в порядке вещей - наболтать небылиц и потом извиниться. За счет этого и держится.
Не понимаю... Зачем эту тему поднимать? Если беспокоитесь о психологическом состоянии игрока - все уже забыли.
Видимо - хайп дороже стоит...
Начнем с того, что Генич не журналист…
