  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Партизан» расстался с главным тренером Стояковичем после 0:3 от «Црвены Звезды» Станковича
13

«Партизан» расстался с главным тренером Стояковичем после 0:3 от «Црвены Звезды» Станковича

«Партизан» расстался с главным тренером Ненадом Стояковичем.

Ранее команда со счетом 0:3 уступила «Црвене Звезде» под руководством экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича в 24-м туре чемпионата Сербии. Сейчас клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Црвены Звезды» на 4 очка.

«Футбольный клуб «Партизан» и главный тренер первой команды Ненад Стоякович по взаимному согласию расторгли соглашение о сотрудничестве.

В предстоящих матчах первую команду будет возглавлять Дамир Чакар в качестве главного тренера, а его первым помощником станет Джорджие Четкович. Они оба, вместе с другими членами тренерского штаба, продолжат работу с командой», – говорится в заявлении «Партизана».

Стоякович возглавлял клуб с ноября 2025 года.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17082 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Партизана»
logoвысшая лига Сербия
logoПартизан
logoЦрвена Звезда
logoпремьер-лига Россия
Джорджие Четкович
отставки
logoСпартак
logoДеян Станкович
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
уволили Ненада Стояковича, потому что хотят назначть Нада Висяковича)
Ответ Женька Овомоела
уволили Ненада Стояковича, потому что хотят назначть Нада Висяковича)
Нада Беговича
Станкович специально возгласил Спартак, что бы в последствии выиграть Лигу Европы с Цареной.
Ответ Umnik9
Станкович специально возгласил Спартак, что бы в последствии выиграть Лигу Европы с Цареной.
Против тренеришки мало шансов:)
Ответ rigobersong
Против тренеришки мало шансов:)
Станкович в этом плане по свежей будет, может хватить запала😂
Разогнался Деян, однако
Видимо не оправдал своей фамилии.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
13 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
24 минуты назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
37 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
1 минуту назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
19 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
19 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
34 минуты назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
47 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
Рекомендуем