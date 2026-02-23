«Партизан» расстался с главным тренером Стояковичем после 0:3 от «Црвены Звезды» Станковича

«Партизан» расстался с главным тренером Ненадом Стояковичем.

Ранее команда со счетом 0:3 уступила «Црвене Звезде » под руководством экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича в 24-м туре чемпионата Сербии. Сейчас клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Црвены Звезды» на 4 очка.

«Футбольный клуб «Партизан» и главный тренер первой команды Ненад Стоякович по взаимному согласию расторгли соглашение о сотрудничестве.

В предстоящих матчах первую команду будет возглавлять Дамир Чакар в качестве главного тренера, а его первым помощником станет Джорджие Четкович . Они оба, вместе с другими членами тренерского штаба, продолжат работу с командой», – говорится в заявлении «Партизана ».

Стоякович возглавлял клуб с ноября 2025 года.