«Партизан» расстался с главным тренером Стояковичем после 0:3 от «Црвены Звезды» Станковича
«Партизан» расстался с главным тренером Ненадом Стояковичем.
Ранее команда со счетом 0:3 уступила «Црвене Звезде» под руководством экс-тренера «Спартака» Деяна Станковича в 24-м туре чемпионата Сербии. Сейчас клуб занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от «Црвены Звезды» на 4 очка.
«Футбольный клуб «Партизан» и главный тренер первой команды Ненад Стоякович по взаимному согласию расторгли соглашение о сотрудничестве.
В предстоящих матчах первую команду будет возглавлять Дамир Чакар в качестве главного тренера, а его первым помощником станет Джорджие Четкович. Они оба, вместе с другими членами тренерского штаба, продолжат работу с командой», – говорится в заявлении «Партизана».
Стоякович возглавлял клуб с ноября 2025 года.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт «Партизана»
уволили Ненада Стояковича, потому что хотят назначть Нада Висяковича)
Нада Беговича
Станкович специально возгласил Спартак, что бы в последствии выиграть Лигу Европы с Цареной.
Против тренеришки мало шансов:)
Станкович в этом плане по свежей будет, может хватить запала😂
Разогнался Деян, однако
Видимо не оправдал своей фамилии.
