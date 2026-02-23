  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту. Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB
102

ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту. Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB

Травмированных игроков могут обязать минуту оставаться вне поля.

ФИФА предлагает новый вариант правила, касающегося травмированных футболистов.

Согласно новым предложениям ФИФА, игроки, получающие медицинскую помощь в связи с травмой, могут быть вынуждены оставаться вне поля в течение одной минуты.

Это одна из ряда мер по борьбе с нарушением темпа игры и потерей времени, которые должны быть утверждены на ежегодном общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в субботу.

В настоящее время в правилах нет положений, определяющих, как долго травмированные игроки должны оставаться вне игры. Лиги имеют право устанавливать свои собственные правила.

ФИФА провела собственные испытания на Кубке арабских стран в декабре, где игроку требовалось оставаться вне поля в течение двух минут. Несмотря на то, что на встрече IFAB в январе было решено добавить к правилам фиксированный период, возникли разногласия по поводу его продолжительности, а вариант с двумя минутами вызвал резкое сопротивление. В качестве компромиссного варианта была предложена одна минута, но, как пишет BBC Sport, сохраняются опасения по поводу негативных последствий.

Есть опасения, что минутное отсутствие значительно повысит вероятность пропущенного гола командой, играющей вдесятером. Существует понимание того, что игроки используют предполагаемые травмы как способ сорвать игру, но считается, что продление лимита времени может неоправданно наказывать действительно травмированных игроков.

При этом может быть несколько исключений. Если сопернику показана желтая или красная карточка, травмированный игрок не обязан оставаться вне игры. Вратари также освобождены от этого правила, в то время как игрок, исполняющий пенальти, может остаться на поле.

IFAB в январе обсудит «офсайд Венгера», расширение полномочий ВАР и двухминутный уход с поля из-за травмы. Решения могут принять на Генассамблее в феврале (As)

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17081 голос
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: BBC
правила
logoФИФА
logoтравмы
logoсерия А Италия
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoлига 1 Франция
IFAB
102 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Симуляцию жестче наказывайте. Реально, эти трагикомедии одного актера подза.....посыл понятен. Из серии катался по полю , а там травмы нет, ну тогда и стой на линии и жди своего часа, а твоя команда в меньшинстве .Я бы 3 минуты сделал.
Ответ Узурпатор правды
Симуляцию жестче наказывайте. Реально, эти трагикомедии одного актера подза.....посыл понятен. Из серии катался по полю , а там травмы нет, ну тогда и стой на линии и жди своего часа, а твоя команда в меньшинстве .Я бы 3 минуты сделал.
Ну нормально травмированный через минуту не выйдет , при всём желании...
Ответ Узурпатор правды
Симуляцию жестче наказывайте. Реально, эти трагикомедии одного актера подза.....посыл понятен. Из серии катался по полю , а там травмы нет, ну тогда и стой на линии и жди своего часа, а твоя команда в меньшинстве .Я бы 3 минуты сделал.
10 минут минимум.
Введите уже ВАР по запросу тренера! А то судьи на ВАР захотели обратились к главному арбитру, захотели нет. В итоге часто принимаются неверные решения.
Ответ Iamliam
Введите уже ВАР по запросу тренера! А то судьи на ВАР захотели обратились к главному арбитру, захотели нет. В итоге часто принимаются неверные решения.
Это было бы здорово! Только нужны ограничения, что смотреть, что нет. И количество обращений ограничить.
Ответ Iamliam
Введите уже ВАР по запросу тренера! А то судьи на ВАР захотели обратились к главному арбитру, захотели нет. В итоге часто принимаются неверные решения.
Дело не в хотелках судей на ВАР, там есть свои правила. Это их надо менять, но тогда роль судей на поле вообще станет декоративной.
Я предлагаю просто убийственное решение:
Если футболист корчится от боли и лежит более минуты - обязательная замена.

Посмотрим, кто тогда будет позорно "умирать" перед всем миром.
Я смотрел два матча Марадоны, оба с Бразилией.
Два матчи попали в историю.
В первом матче, 1982 году, Марадону уронили 7 раз, вкупе против него сфолили 13 раз, больно было.
Но он постоянно вставал.
Показывал судье окровавленную ногу, но продолжал.
Я вот сейчас вспоминаю.
Марадона был просто брендом футбола.
Сегодня игроки после таких контактов "теряют части тела".
Второй матч состоялся в 1990 году, в Италии.
Бразильская пресса назвала игру "проходным матчем со средней командой с гением в составе".
На что тренер бразильцев ответил, что "его все же волнует этот гений и он дал указание игрокам, чтоб гений мяч не получал вообще."
Очень старались, но гений получал мяч.
Реже, чем обычно.
После матча та жа бразильская пресса писала:
"Аргентинцы играли просто и эффективно.Что удивляет, каждый проход Диего на нашу половину поля таил в себе какую-то таинственную угрозу, в этом был смысл, а не просто игра.С таким, не совсем готовым Диего мы проиграли 0-1.С Диего 1986 года мы бы проиграли крупнее".
Диего бразильцы уронили 7 раз, дважды очень больно, он терпел и вставал.Фолов против него было 11.
Все в центре поля, пару раз на подступах.

Великие не валяются по каждому случаю.
Я вас не утомил?
Ответ Busk
Я предлагаю просто убийственное решение: Если футболист корчится от боли и лежит более минуты - обязательная замена. Посмотрим, кто тогда будет позорно "умирать" перед всем миром. Я смотрел два матча Марадоны, оба с Бразилией. Два матчи попали в историю. В первом матче, 1982 году, Марадону уронили 7 раз, вкупе против него сфолили 13 раз, больно было. Но он постоянно вставал. Показывал судье окровавленную ногу, но продолжал. Я вот сейчас вспоминаю. Марадона был просто брендом футбола. Сегодня игроки после таких контактов "теряют части тела". Второй матч состоялся в 1990 году, в Италии. Бразильская пресса назвала игру "проходным матчем со средней командой с гением в составе". На что тренер бразильцев ответил, что "его все же волнует этот гений и он дал указание игрокам, чтоб гений мяч не получал вообще." Очень старались, но гений получал мяч. Реже, чем обычно. После матча та жа бразильская пресса писала: "Аргентинцы играли просто и эффективно.Что удивляет, каждый проход Диего на нашу половину поля таил в себе какую-то таинственную угрозу, в этом был смысл, а не просто игра.С таким, не совсем готовым Диего мы проиграли 0-1.С Диего 1986 года мы бы проиграли крупнее". Диего бразильцы уронили 7 раз, дважды очень больно, он терпел и вставал.Фолов против него было 11. Все в центре поля, пару раз на подступах. Великие не валяются по каждому случаю. Я вас не утомил?
замена - отличный вариант. здоровье важнее, вдруг что-то серьёзное
Ответ juki_puki
замена - отличный вариант. здоровье важнее, вдруг что-то серьёзное
Бесспорно.
"Продление лимита времени может неоправданно наказывать действительно травмированных игроков"
Действительно травмированные либо дольше остаются за пределами поля, либо вовсе в этой игре уже не выходят
Смотрю постоянно европейские лиги, и очень часто игроки выигрывающей команды лежат на поле от толчка по 3-5 минут, и более. Раньше конечно такого не было. С этим нужно что-то делать, это тормозит игру, ломает динамику игры сбив темп, и в целом только вредит зрелищности.
Ответ Гильяно
Смотрю постоянно европейские лиги, и очень часто игроки выигрывающей команды лежат на поле от толчка по 3-5 минут, и более. Раньше конечно такого не было. С этим нужно что-то делать, это тормозит игру, ломает динамику игры сбив темп, и в целом только вредит зрелищности.
Нужно обязать игроков покидать поле или врачей и технический персонал уносить "травмированных" в течение 30 секунд после "травмы". Если это занимает дольше - обязательная замена или доигрывание вменьшинстве. Это забота о здоровье игроков - если игрок не в состоянии покинуть поле самостоятельно или его транспортировка требует особых условий и времени, то ему стоит восстановиться до следующего матча.
Ответ Гильяно
Смотрю постоянно европейские лиги, и очень часто игроки выигрывающей команды лежат на поле от толчка по 3-5 минут, и более. Раньше конечно такого не было. С этим нужно что-то делать, это тормозит игру, ломает динамику игры сбив темп, и в целом только вредит зрелищности.
Раньше мужики играли, воспитанные старым поколением. Я уже лет 15 как предлагаю, что бы ввели комиссию по симуляциям и грязной игре, которая бы смотрела повторы и давала оценки эпизодам. Вот ударили в грудь игрока, на всех повторах видно, что в грудь, а он лежит, корчится от боли, лицо прикрывает (ещё может губу прикупить, что бы кровь пошла, прям как в реслинге раньше). Комиссия посмотрела, оценила - 5 матчей дисквалификации. Или когда игрок лежит, корчится от неимоверной боли, а потом резко вскакивает и как ни в чём не бывало продолжает матч - 3 матча дисквы. Ну, а Диего Коста за все провокации и выходки (на пару с Суаресом) вообще должны были от 5 до 10 матчей дисквы хватать. Вот тогда бы это всё и сошло на нет, т.к. никто не будет платить игроку за 10 матчей в сезоне.
Многие говорят, что футбол - самый травмоопасный вид спорта.
Вполне возможно, что так оно и есть.
Но критические угрозы преследуют выигрывающие команды...стоит только добиться желаемого результата, как эпидемия микротравм и судорог наваливается на бедолаг.
Надо беречь здоровье игроков и вводить 5-минутные таймауты для тех, кто упал на поле...если у тебя действительно повреждение - нужна пауза, если ты клоун, который упал возле бровки и не можешь перекатиться - отдохни 5 минут, осмысли.
не ну а че, по факту.
если игрок валяется на поле без сил, его выводят врачи , и только пересекая линию аута, он уже готов бежать обратно. А куда ты летишь? ты же только что умирал лежал. Минуту пусть постоит подумает, стоило ли изображать мучения. Естественно , я говорю только за явные случаи переигрывания, а не за жесткие стыки.
Ответ Vadim Vadim_1116553755
не ну а че, по факту. если игрок валяется на поле без сил, его выводят врачи , и только пересекая линию аута, он уже готов бежать обратно. А куда ты летишь? ты же только что умирал лежал. Минуту пусть постоит подумает, стоило ли изображать мучения. Естественно , я говорю только за явные случаи переигрывания, а не за жесткие стыки.
А ещё возвращается, на поле у центральной линии, а не где захотел.
Это правило надо сделать со звёздочкой
"Для игроков типа Винисиус время должно быть 5 минут"
Может, ввести чистое время, наконец? 2*30, и всё.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
IFAB не поддержал введение «офсайда Венгера» в ближайшее время, но может начать тестировать его в Канаде. Окончательное решение – в феврале
20 января, 19:52
УЕФА и футбольные ассоциации Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии не поддержали идею Венгера по офсайду. Изменения считают слишком радикальными (The Times)
13 января, 21:12
Инфантино об изменениях в футболе: «ВАР сделал игру честнее. Изучаем меры против затяжек времени. Насчет офсайда – возможно, в будущем игроку нужно будет полностью опередить защитника»
30 декабря 2025, 09:40
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
13 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
24 минуты назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
37 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
«Ювентус» почти совершил чудо после очередного сомнительного удаления. Спаллетти изменил их менталитет, но у них нет форвардов, а половина команды – слабые игроки». Актер Греджо о вылете из ЛЧ
1 минуту назад
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
19 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
19 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
34 минуты назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
47 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
Рекомендуем