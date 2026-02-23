ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту. Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB
ФИФА предлагает новый вариант правила, касающегося травмированных футболистов.
Согласно новым предложениям ФИФА, игроки, получающие медицинскую помощь в связи с травмой, могут быть вынуждены оставаться вне поля в течение одной минуты.
Это одна из ряда мер по борьбе с нарушением темпа игры и потерей времени, которые должны быть утверждены на ежегодном общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в субботу.
В настоящее время в правилах нет положений, определяющих, как долго травмированные игроки должны оставаться вне игры. Лиги имеют право устанавливать свои собственные правила.
ФИФА провела собственные испытания на Кубке арабских стран в декабре, где игроку требовалось оставаться вне поля в течение двух минут. Несмотря на то, что на встрече IFAB в январе было решено добавить к правилам фиксированный период, возникли разногласия по поводу его продолжительности, а вариант с двумя минутами вызвал резкое сопротивление. В качестве компромиссного варианта была предложена одна минута, но, как пишет BBC Sport, сохраняются опасения по поводу негативных последствий.
Есть опасения, что минутное отсутствие значительно повысит вероятность пропущенного гола командой, играющей вдесятером. Существует понимание того, что игроки используют предполагаемые травмы как способ сорвать игру, но считается, что продление лимита времени может неоправданно наказывать действительно травмированных игроков.
При этом может быть несколько исключений. Если сопернику показана желтая или красная карточка, травмированный игрок не обязан оставаться вне игры. Вратари также освобождены от этого правила, в то время как игрок, исполняющий пенальти, может остаться на поле.
Если футболист корчится от боли и лежит более минуты - обязательная замена.
Посмотрим, кто тогда будет позорно "умирать" перед всем миром.
Я смотрел два матча Марадоны, оба с Бразилией.
Два матчи попали в историю.
В первом матче, 1982 году, Марадону уронили 7 раз, вкупе против него сфолили 13 раз, больно было.
Но он постоянно вставал.
Показывал судье окровавленную ногу, но продолжал.
Я вот сейчас вспоминаю.
Марадона был просто брендом футбола.
Сегодня игроки после таких контактов "теряют части тела".
Второй матч состоялся в 1990 году, в Италии.
Бразильская пресса назвала игру "проходным матчем со средней командой с гением в составе".
На что тренер бразильцев ответил, что "его все же волнует этот гений и он дал указание игрокам, чтоб гений мяч не получал вообще."
Очень старались, но гений получал мяч.
Реже, чем обычно.
После матча та жа бразильская пресса писала:
"Аргентинцы играли просто и эффективно.Что удивляет, каждый проход Диего на нашу половину поля таил в себе какую-то таинственную угрозу, в этом был смысл, а не просто игра.С таким, не совсем готовым Диего мы проиграли 0-1.С Диего 1986 года мы бы проиграли крупнее".
Диего бразильцы уронили 7 раз, дважды очень больно, он терпел и вставал.Фолов против него было 11.
Все в центре поля, пару раз на подступах.
Великие не валяются по каждому случаю.
Я вас не утомил?
Действительно травмированные либо дольше остаются за пределами поля, либо вовсе в этой игре уже не выходят
Вполне возможно, что так оно и есть.
Но критические угрозы преследуют выигрывающие команды...стоит только добиться желаемого результата, как эпидемия микротравм и судорог наваливается на бедолаг.
Надо беречь здоровье игроков и вводить 5-минутные таймауты для тех, кто упал на поле...если у тебя действительно повреждение - нужна пауза, если ты клоун, который упал возле бровки и не можешь перекатиться - отдохни 5 минут, осмысли.
если игрок валяется на поле без сил, его выводят врачи , и только пересекая линию аута, он уже готов бежать обратно. А куда ты летишь? ты же только что умирал лежал. Минуту пусть постоит подумает, стоило ли изображать мучения. Естественно , я говорю только за явные случаи переигрывания, а не за жесткие стыки.
"Для игроков типа Винисиус время должно быть 5 минут"