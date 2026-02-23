ФИФА предлагает обязать травмированных игроков оставаться вне поля 1 минуту. Вариант с 2 минутами «вызвал резкое сопротивление», окончательно меру утвердят на собрании IFAB

Травмированных игроков могут обязать минуту оставаться вне поля.

ФИФА предлагает новый вариант правила, касающегося травмированных футболистов.

Согласно новым предложениям ФИФА, игроки, получающие медицинскую помощь в связи с травмой, могут быть вынуждены оставаться вне поля в течение одной минуты.

Это одна из ряда мер по борьбе с нарушением темпа игры и потерей времени, которые должны быть утверждены на ежегодном общем собрании Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) в субботу.

В настоящее время в правилах нет положений, определяющих, как долго травмированные игроки должны оставаться вне игры. Лиги имеют право устанавливать свои собственные правила.

ФИФА провела собственные испытания на Кубке арабских стран в декабре, где игроку требовалось оставаться вне поля в течение двух минут. Несмотря на то, что на встрече IFAB в январе было решено добавить к правилам фиксированный период, возникли разногласия по поводу его продолжительности, а вариант с двумя минутами вызвал резкое сопротивление. В качестве компромиссного варианта была предложена одна минута, но, как пишет BBC Sport, сохраняются опасения по поводу негативных последствий.

Есть опасения, что минутное отсутствие значительно повысит вероятность пропущенного гола командой, играющей вдесятером. Существует понимание того, что игроки используют предполагаемые травмы как способ сорвать игру, но считается, что продление лимита времени может неоправданно наказывать действительно травмированных игроков.

При этом может быть несколько исключений. Если сопернику показана желтая или красная карточка, травмированный игрок не обязан оставаться вне игры. Вратари также освобождены от этого правила, в то время как игрок, исполняющий пенальти, может остаться на поле.

