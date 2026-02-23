Адебайор о праздновании Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Не понимаю, за что желтая. Если нельзя танцевать возле углового флажка, все бессмысленно – они лишают футбол радости и стиля»

Адебайор о Винисиусе: если нельзя танцевать, все бессмысленно.

Бывший футболист «Реала » Эммануэль Адебайор не понимает критики в адрес Винисиуса Жуниора за празднование гола в матче с «Бенфикой».

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов . Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни . Бразилец заявил арбитру Франсуа Летексье, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной» , игру приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

«Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему судья показал ему желтую карточку. Если вам нельзя танцевать возле углового флажка, в этом нет никакого смысла.

Нельзя так играть. Нужно остановить все. Мне жаль. Они должны остановить Лигу чемпионов, Премьер-лигу, потому что именно такие моменты привносят в игру радость. Из-за этого мы хотели стать футболистами.

Винисиус просто пытался повторить то, что сделал Роже Милла около 50 лет назад. Вы можете себе представить, насколько это старо? И все по-прежнему его обвиняют. Они лишают футбол радости, отнимают стиль. Для меня это неприемлемо», – сказал Адебайор.