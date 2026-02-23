  • Спортс
  Адебайор о праздновании Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Не понимаю, за что желтая. Если нельзя танцевать возле углового флажка, все бессмысленно – они лишают футбол радости и стиля»
Адебайор о праздновании Винисиуса в матче с «Бенфикой»: «Не понимаю, за что желтая. Если нельзя танцевать возле углового флажка, все бессмысленно – они лишают футбол радости и стиля»

Адебайор о Винисиусе: если нельзя танцевать, все бессмысленно.

Бывший футболист «Реала» Эммануэль Адебайор не понимает критики в адрес Винисиуса Жуниора за празднование гола в матче с «Бенфикой».

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Винисиус получил желтую карточку на 50-й минуте матча после празднования своего гола танцем с угловым флагом между ног и конфликта с Джанлукой Престианни. Бразилец заявил арбитру Франсуа Летексье, что форвард «Бенфики» назвал его «обезьяной», игру приостанавливали в соответствии с протоколом борьбы с расизмом.

«Честно говоря, я до сих пор не понимаю, почему судья показал ему желтую карточку. Если вам нельзя танцевать возле углового флажка, в этом нет никакого смысла.

Нельзя так играть. Нужно остановить все. Мне жаль. Они должны остановить Лигу чемпионов, Премьер-лигу, потому что именно такие моменты привносят в игру радость. Из-за этого мы хотели стать футболистами.

Винисиус просто пытался повторить то, что сделал Роже Милла около 50 лет назад. Вы можете себе представить, насколько это старо? И все по-прежнему его обвиняют. Они лишают футбол радости, отнимают стиль. Для меня это неприемлемо», – сказал Адебайор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
Как они ваще это совокупление с флажком называют танцем?
Ответ Денис Давыдов
Как они ваще это совокупление с флажком называют танцем?
Скоро Винисиус нассыт на стадионе. Будут говорить божья роса.
Кто как толкует. Но этот так называемый танец перебор. Явно провокационный.
Ответ Денис Давыдов
Как они ваще это совокупление с флажком называют танцем?
Танцуй, Вини!
Адеба, в дерби, специально пробежал все поле к сектору болельщиков соперника и перед ними отпраздновал, провокатор тот ещё
Это не танец, а вульгарная и пошлая провоцирующая демонстрация фанатам соперника своего превосходства. Разница немного есть
Ответ fatei4
Это не танец, а вульгарная и пошлая провоцирующая демонстрация фанатам соперника своего превосходства. Разница немного есть
месть трубину походу, ахах
Чёрная солидарность. Если бы Веня просто насрал у флажка, они и этому бы аплодировали.
Как они умело терпильничают, эти квадраты Малевича
По-моему, все очень просто: ты можешь вести себя как чудак, но тогда не обижайся, что тебя будут называть чудаком окружающие
Ответ kbvetal
По-моему, все очень просто: ты можешь вести себя как чудак, но тогда не обижайся, что тебя будут называть чудаком окружающие
Виновата жертва да да
Ответ Олег Матвеенко
Виновата жертва да да
У вас странное представление о жертвах
желтая не за танец, а за то, что тряс футболкой после неоднократных замечаний судьи
Ответ Станислав Л
желтая не за танец, а за то, что тряс футболкой после неоднократных замечаний судьи
Ответ заблокированному пользователю
ты видео посмотри, где камера подробно сфокусирована была на вини с момента гола и далее до ябедничества - и поймешь
https://x.com/TrollFootball2/status/2024888003861381175
Вообще, если считать что флажок индифицирует себя как мужчина, то слова про педика в целом подходят
Ответ Алексей Филиппов
Вообще, если считать что флажок индифицирует себя как мужчина, то слова про педика в целом подходят
’Индифицирует’ пхахахаххахаха 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Роналдиньо танцует - молчат
Неймар танцует - тоже
Алвес танцует с Неймаром - тишина

Винисиус танцует - ОБЕЗЬЯНА!!!! НЫТИК! ПРОВОКАТОР! ПОЗОР!
Ответ Caleb Marvin
Роналдиньо танцует - молчат Неймар танцует - тоже Алвес танцует с Неймаром - тишина Винисиус танцует - ОБЕЗЬЯНА!!!! НЫТИК! ПРОВОКАТОР! ПОЗОР!
Дело не в танце, а в конкретному элементе этого танца. О котором все почему-то умалчивают))) Не припомню, чтобы в танцах вышеназванных были подобные элементы 😅
Ответ Artuom Batishev
Дело не в танце, а в конкретному элементе этого танца. О котором все почему-то умалчивают))) Не припомню, чтобы в танцах вышеназванных были подобные элементы 😅
Имеешь ввиду флажок? Ахаха. Джеймс Варди после забитого гола пнул флажок с эмблемой клуба и лгбт цветами. Но клуб и активисты "этого" движения ничего не предприняли. Смысл?
темнокожие братки защищают своего...
Рекомендуем