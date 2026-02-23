Шарифи о ценах в Австрии: «Килограмм говядины стоит 3000-3500 рублей, яйца – 350-400, бензин – 150-170. Коммуналка всегда была высокая. Это для тех, кто постоянно критикует Россию»
Воспитанник «Локомотива» Махмаднаим Шарифи сравнил рост цен в России и Австрии.
В Австрии экс-защитник выступал за «Штурм», «Капфенберг», «Леобен», «Маркт Альхау» и «Унион Остермитинг».
«В Австрии продукты могут дорожать из-за сырья и логистики. Если все это дорожает, то дорожают и продукты, они поднимаются на несколько центов или десятков центов. Так и с бензином – если цена барелля нефти падает, то и на заправках цена снижается, но так и в обратную сторону.
Инфляция в России и в Европе высокая, но в России на основную корзину продуктов государство регулирует цены, а в Австрии – нет. Например, килограмм говядины стоит 3000-3500, если переводить на рубли, яйца – 350-400 рублей, бензин – 150-170 рублей за литр. Это для тех людей, кто постоянно критикует нашу страну.
Коммуналка тут всегда была высокая, люди зимой сильно экономят на отоплении и греют квартиру до 17-18 градусов, а некоторые и еще ниже. В Вене отопление на газе, а газ – дорогая вещь, особенно после отмены закупок из России. Видимо, готовы терпеть.
Если подытожить, то в России пока еще дешевле, но это из-за того, что государство вмешивается. В Австрии экономика устроена по-другому», – сказал Шарифи.
Логика думаю понятна
Не забываем, что в Европе из зп надо вычесть налоги. Налоги там платит сам работник.
подтверждение: https://online.metro-cc.ru/products/ribaj-govyazhij-prime-bez-kosti-vakuumnaya-upakovka-miratorg-1kg-60732
в Австрии такое будет стоить 50-60 евро за кило.