  • Шарифи о ценах в Австрии: «Килограмм говядины стоит 3000-3500 рублей, яйца – 350-400, бензин – 150-170. Коммуналка всегда была высокая. Это для тех, кто постоянно критикует Россию»
122

Шарифи сравнил рост цен в России и Австрии.

Воспитанник «Локомотива» Махмаднаим Шарифи сравнил рост цен в России и Австрии.

В Австрии экс-защитник выступал за «Штурм», «Капфенберг», «Леобен», «Маркт Альхау» и «Унион Остермитинг». 

«В Австрии продукты могут дорожать из-за сырья и логистики. Если все это дорожает, то дорожают и продукты, они поднимаются на несколько центов или десятков центов. Так и с бензином – если цена барелля нефти падает, то и на заправках цена снижается, но так и в обратную сторону.

Инфляция в России и в Европе высокая, но в России на основную корзину продуктов государство регулирует цены, а в Австрии – нет. Например, килограмм говядины стоит 3000-3500, если переводить на рубли, яйца – 350-400 рублей, бензин – 150-170 рублей за литр. Это для тех людей, кто постоянно критикует нашу страну.

Коммуналка тут всегда была высокая, люди зимой сильно экономят на отоплении и греют квартиру до 17-18 градусов, а некоторые и еще ниже. В Вене отопление на газе, а газ – дорогая вещь, особенно после отмены закупок из России. Видимо, готовы терпеть.

Если подытожить, то в России пока еще дешевле, но это из-за того, что государство вмешивается. В Австрии экономика устроена по-другому», – сказал Шарифи. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
122 комментария
Про зп забыл сказать
Ответ Вкусный Крекер
Про зп забыл сказать
Вылетело из головы просто
Ответ Вкусный Крекер
Про зп забыл сказать
Он не забыл! Он промолчал)
А средняя зарплата какая и пособия с пенсиями
Ответ сергей петров
А средняя зарплата какая и пособия с пенсиями
средняя зп (первый же запрос в гугле, заметь, не в яндексе) 3500, после налогов чистыми на руки 2500, в России средняя 1100, то есть примерно в два раза меньше, чем в Австрии, при этом яйца дороже в 4 раза, бензин – в два, а мясо в 10.
Ответ roma.atyakshev
средняя зп (первый же запрос в гугле, заметь, не в яндексе) 3500, после налогов чистыми на руки 2500, в России средняя 1100, то есть примерно в два раза меньше, чем в Австрии, при этом яйца дороже в 4 раза, бензин – в два, а мясо в 10.
Ну только лучше иметь 100 000 и тратить на яйца 400, чем иметь 50 000 и тратить на яйца 200
Логика думаю понятна
Одна проблема забыл добавить размер средней зарплаты в Австрии, для сравнения, чтоб читатель получил более полную картину, и мог сравнить
Ответ sergey2022
Одна проблема забыл добавить размер средней зарплаты в Австрии, для сравнения, чтоб читатель получил более полную картину, и мог сравнить
Комментарий скрыт
Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Раза в 3 больше чем в Москве. и раз в 5-10 больше чем в России
Лучше говядину покупать за 3000 при средней зарплате 300 000 руб, чем за 1000 при средней зп 40 000
Ответ Рубин2003
Лучше говядину покупать за 3000 при средней зарплате 300 000 руб, чем за 1000 при средней зп 40 000
Комментарий скрыт
Ответ Рубин2003
Лучше говядину покупать за 3000 при средней зарплате 300 000 руб, чем за 1000 при средней зп 40 000
А в Австрии средняя зп 3 тысячи евро?
Не забываем, что в Европе из зп надо вычесть налоги. Налоги там платит сам работник.
Так страдал там, что в 5 - ти клубах поиграть успел)
Минимальная зарплата и покупательская способность передают привет.
Ответ Charles Leclerc 2026
Минимальная зарплата и покупательская способность передают привет.
Да он и с ценами напутал. Они лишь в полтора раза выше чем в Мск, а аренда квартир в Вене даже дешевле.
https://shorturl.at/6ptS7
У нас люди половины улиц в родном городе не знают, но благодаря таким , как этот персонаж, знают , как в Европе дорого и не хорошо.🤣
та говядина, что в австрии стоит 40 евро за кило (это альтернативные стейковые отрубы всякие) - в России будет стоить 4000-5000 рублей. у нас всё очень плохо с мрамором, поскольку импорт из США и Австралии запрещён, а Мираторг ломит цены пользуясь своим монополизмом. а нормальный рибай у нас стоит 6999 за кило

подтверждение: https://online.metro-cc.ru/products/ribaj-govyazhij-prime-bez-kosti-vakuumnaya-upakovka-miratorg-1kg-60732

в Австрии такое будет стоить 50-60 евро за кило.
Важны не цены, а отношение к заработку. У нас на питание уходит в среднем треть, в Австрии порядка 10%. (А на досуг и культуру - больше 13-ти.)
И вообще всем известный художник родом из Австрии подытожил Шарифи
