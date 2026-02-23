Шарифи сравнил рост цен в России и Австрии.

Воспитанник «Локомотива» Махмаднаим Шарифи сравнил рост цен в России и Австрии.

В Австрии экс-защитник выступал за «Штурм», «Капфенберг», «Леобен», «Маркт Альхау» и «Унион Остермитинг».

«В Австрии продукты могут дорожать из-за сырья и логистики. Если все это дорожает, то дорожают и продукты, они поднимаются на несколько центов или десятков центов. Так и с бензином – если цена барелля нефти падает, то и на заправках цена снижается, но так и в обратную сторону.

Инфляция в России и в Европе высокая, но в России на основную корзину продуктов государство регулирует цены, а в Австрии – нет. Например, килограмм говядины стоит 3000-3500, если переводить на рубли, яйца – 350-400 рублей, бензин – 150-170 рублей за литр. Это для тех людей, кто постоянно критикует нашу страну.

Коммуналка тут всегда была высокая, люди зимой сильно экономят на отоплении и греют квартиру до 17-18 градусов, а некоторые и еще ниже. В Вене отопление на газе, а газ – дорогая вещь, особенно после отмены закупок из России. Видимо, готовы терпеть.

Если подытожить, то в России пока еще дешевле, но это из-за того, что государство вмешивается. В Австрии экономика устроена по-другому», – сказал Шарифи.