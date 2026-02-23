УЕФА временно отстранил Престианни после инцидента с Винисиусом. Форвард «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» в ЛЧ
Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни временно отстранен от матчей под эгидой УЕФА.
На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
«После назначения инспектора по этике и дисциплине УЕФА (EDI) для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 между «Бенфикой» и «Реал Мадрид» 17 февраля 2026 года и после предварительного отчета по запросу EDI Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни на следующий матч клубного турнира УЕФА, на который в противном случае он был бы допущен, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением.
Это не наносит ущерба каким-либо решениям, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА», – говорится в заявлении организации.
Таким образом, Престианни пропустит ответный матч Лиги чемпионов с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в среду.
