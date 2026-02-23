  • Спортс
  УЕФА временно отстранил Престианни после инцидента с Винисиусом. Форвард «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» в ЛЧ
297

УЕФА временно отстранил Джанлуку Престианни.

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни временно отстранен от матчей под эгидой УЕФА.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«После назначения инспектора по этике и дисциплине УЕФА (EDI) для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 между «Бенфикой» и «Реал Мадрид» 17 февраля 2026 года и после предварительного отчета по запросу EDI Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни на следующий матч клубного турнира УЕФА, на который в противном случае он был бы допущен, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением.

Это не наносит ущерба каким-либо решениям, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА», – говорится в заявлении организации.

Таким образом, Престианни пропустит ответный матч Лиги чемпионов с «Реалом» на «Сантьяго Бернабеу» в среду.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
297 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Вроде логичнее было обоих отстранить тогда. А если вина не будет доказана то получается УЕФА повлиял на ответную игру. Вообще эта история открывает окно - разыграем карту жертв расистов и добьемся исключения игрока. Такая себе история
Ответ Антон Борисов
Вроде логичнее было обоих отстранить тогда. А если вина не будет доказана то получается УЕФА повлиял на ответную игру. Вообще эта история открывает окно - разыграем карту жертв расистов и добьемся исключения игрока. Такая себе история
Комментарий скрыт
Ответ Антон Борисов
Вроде логичнее было обоих отстранить тогда. А если вина не будет доказана то получается УЕФА повлиял на ответную игру. Вообще эта история открывает окно - разыграем карту жертв расистов и добьемся исключения игрока. Такая себе история
Так в первый раз чтоле? Вспомнил матч Глазго вс Славии или какой там чешский клуб был, когда из-за якобы расизма чела дисквальнули
За один матч удалил и тренера и игрока
Ай да молодец танцор )
Ответ fcb812
За один матч удалил и тренера и игрока Ай да молодец танцор )
Летс Дэнс
Ответ fcb812
За один матч удалил и тренера и игрока Ай да молодец танцор )
На это и расчет был.
Без доказательства вины?! Браво!👏👏👏
Ответ LYSVEGAS
Без доказательства вины?! Браво!👏👏👏
Я так понял. У них оскорбления на гомофобной почве и на расистской почве это одно правило. Они вполне могли отстранить его за «марикон», он это сказал на камеру (не спрятал лицо), а насчет «моно» расследование еще продолжается. Только как они собираются доказывать виновность/невиновность учитывая то что он спрял во время этого лицо футболкой вопрос.
Ответ LYSVEGAS
Без доказательства вины?! Браво!👏👏👏
Это Реал . С этим всё сказано
Какое позорище. «Мы ничего не докажем, но отстраним Престиани просто так, потому что можем». Что там кстати насчет винисиуса, у него не было «дискриминационного поведения»?

p.s. Удачи Бенфике в ответке.
Я тут посмотрел со стороны недалеко от цглового флажка полное видео того, как себя вел Винисиус. И это треш, господа, кто за Реал болеет. Советую всем посмотреть, кто не видел. Винисиус повел себя как последний скот. Мне казалось перед оскорблением Престиани Винисиус тому ничего не говорил, а оказывается он там ему вывалил кучу всего, и только потом уже Престиани произнес расисткое оскорбление. В общем после разбора с другого ракурса совсем другое отношение к Вини за этот момент. Он позорит клуб и уже не в первый раз
Ответ VuNePonimaete
Я тут посмотрел со стороны недалеко от цглового флажка полное видео того, как себя вел Винисиус. И это треш, господа, кто за Реал болеет. Советую всем посмотреть, кто не видел. Винисиус повел себя как последний скот. Мне казалось перед оскорблением Престиани Винисиус тому ничего не говорил, а оказывается он там ему вывалил кучу всего, и только потом уже Престиани произнес расисткое оскорбление. В общем после разбора с другого ракурса совсем другое отношение к Вини за этот момент. Он позорит клуб и уже не в первый раз
Ну и сам танец прям перед флажком) Ничего удивительного) Прям хочется посмотреть на них, если Бенфика забьет гол и кто-нибудь станцует у флажка Реала)
Ответ Андрей. С
Ну и сам танец прям перед флажком) Ничего удивительного) Прям хочется посмотреть на них, если Бенфика забьет гол и кто-нибудь станцует у флажка Реала)
В самом танце не считаю, что прям оскорбление Бенфики было, Вини бы до такого не додумался, потому что он увы, туповат. А вот целиком его действия все это позор.
Все адекватные люди за Бенфику будут. Остальным - соболезнуем
Ответ Бамбу
Все адекватные люди за Бенфику будут. Остальным - соболезнуем
Комментарий удален модератором
Ответ Церебральный Сортировщик
Комментарий удален модератором
Вау, какая великая победа Реала будет, если обыграют Бенфику со стоимостью состава в 15 раз ниже.
Интересная картина.Его вина не доказана,а приговор уже имеется.По факту есть слово одного,против другого. Тогда и Винисиуса должны отстранить,ведь никто не знает,а не клевета ли это.
Ответ ST.BRIDGE1905
Интересная картина.Его вина не доказана,а приговор уже имеется.По факту есть слово одного,против другого. Тогда и Винисиуса должны отстранить,ведь никто не знает,а не клевета ли это.
завтра отменят бан за недостаточностью доказательств. после матча пересоберутся и порешают
Ответ ST.BRIDGE1905
Интересная картина.Его вина не доказана,а приговор уже имеется.По факту есть слово одного,против другого. Тогда и Винисиуса должны отстранить,ведь никто не знает,а не клевета ли это.
Приговора то и нет ещё. Отстранили на время расследования. Будет забавно, если докажут что расизма не было и Вини дисквалифицируют на несколько матчей xD
Очередной позор УЕФА
Флорентинка там опять в кабинетах поработал, ничем иным этот бред не объяснить
Ответ _Alex*
Флорентинка там опять в кабинетах поработал, ничем иным этот бред не объяснить
Ну конечно, с этим аргом они явно будут на голову сильнее Реала 🤣
