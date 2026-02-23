УЕФА временно отстранил Престианни после инцидента с Винисиусом. Форвард «Бенфики» пропустит ответный матч с «Реалом» в ЛЧ

УЕФА временно отстранил Джанлуку Престианни.

Форвард «Бенфики» Джанлука Престианни временно отстранен от матчей под эгидой УЕФА.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в первом стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной» , прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

«После назначения инспектора по этике и дисциплине УЕФА (EDI) для расследования обвинений в дискриминационном поведении во время матча плей-офф Лиги чемпионов УЕФА-2025/26 между «Бенфикой» и «Реал Мадрид» 17 февраля 2026 года и после предварительного отчета по запросу EDI Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА (CEDB) сегодня принял решение временно отстранить Джанлуку Престианни на следующий матч клубного турнира УЕФА, на который в противном случае он был бы допущен, за явное нарушение статьи 14 Дисциплинарного регламента УЕФА, связанное с дискриминационным поведением.

Это не наносит ущерба каким-либо решениям, которые дисциплинарные органы УЕФА могут принять впоследствии после завершения текущего расследования и его соответствующего представления дисциплинарным органам УЕФА», – говорится в заявлении организации.

Таким образом, Престианни пропустит ответный матч Лиги чемпионов с «Реалом » на «Сантьяго Бернабеу» в среду.