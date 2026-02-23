Себальос пропустит месяц из-за травмы икроножной мышцы. Родриго вернется на поле в начале марта

Дани Себальос пропустит месяц из-за травмы.

Стали известны сроки возвращения игроков «Реала » в строй.

Как сообщает The Athletic, источники в клубе опасались, что Дани Себальос , повредивший икроножную мышцу во время матча с «Осасуной», пропустит около двух месяцев. Однако источники, близкие к полузащитнику, уверены, что он восстановится за четыре недели.

Родриго , не игравший с 1 февраля из-за травмы икроножной мышцы, приступил к частичным тренировкам в общей группе. Источники в клубе и в окружении игрока уверены, что бразилец будет готов к матчу Ла Лиги против «Хетафе», который состоится 2 марта.

Защитник Дин Хейсен, у которого возникли проблемы с икроножной мышцей на прошлой неделе, надеется принять участие в ответном матче против «Бенфики» в Лиге чемпионов в среду.

Также отмечается, что 18-летний защитник Жоан Мартинес пропустит больше месяца из-за проблем с мышцами спины, а 19-летний Виктор Вальдепенас выбыл как минимум на три недели из-за растяжения связок колена.