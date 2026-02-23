  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й
105

Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й

Александр Дюков возглавил рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе.

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг самых влиятельных людей российского футбола в 2025 году.

В 2026 году рейтинг вновь возглавил президент РФС Александр Дюков. В топ-3 также вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярев и секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1 (1). Александр Дюков, президент РФС;

2. Михаил Дегтярев, министр спорта РФ;

3 (4). Алексей Дюмин, помощник Президента РФ;

4 (3). Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;

5 (2). Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС;

6 (5). Александр Алаев, президент Мир РПЛ, вице-президент РФС;

7 (11). Сергей Галицкий, владелец «Краснодара»;

8. Антон Силуанов, министр финансов РФ;

9 (15). ЦСКА: Максим Орешкин - замруководителя администрации Президента РФ; Евгений Гинер - президент клуба; Роман Бабаев – гендиректор;

10 (9). Милорад Мажич, глава департамента судейства и инспектирования РФС

11 (7). Валерий Карпин, главный тренер сборной России;

12. Леонид Соболев, совладелец «Торпедо»; Валерий Скородумов, бывший гендиректор «Торпедо»;

13 (14). Павел Каманцев, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС;

14 (6). Павел Андреев, агент;

15. Сергей Степашин, член совета директоров «Динамо» и председатель консультативного совета клуба;

16. Ахмед Айдамиров, гендиректор «Ахмата»;

17 (8). Павел Пивоваров, гендиректор «Динамо»;

18 (22). Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива»;

19 (18). Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова»;

20. Евгений Мележиков, исполнительный директор РПЛ;

21 (19, 20, 21). Букмекерские конторы: Winline, BetBoom, FONBET;

22. Туфан Садыгов, бывший инвестор «Химок»;

23 (25). Наиль Измайлов, президент ФНЛ;

24 (16). Павел Жданов, вице-президент«Лукойла» и член совета директоров «Спартака»;

25 (10). Александр Медведев, бывший председатель правления «Зенита»;

26 (17). Михаил Прокопец, Юрий Зайцев – юристы;

27. Андрей Аршавин, заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию;

28 (27). Иван Карпов, журналист-блогер;

29 (29). Тимур Гурцкая, футбольный агент и медийная личность;

30 (30). Константин Генич, комментатор.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17078 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoРФС
logoпремьер-лига Россия
рейтинги
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Дюков
logoХимки
logoНаиль Измайлов
logoРостов
Ахмед Айдамиров
logoАхмат
logoГазпром
logoАлександр Медведев
Павел Андреев
Алексей Дюмин
logoАлексей Рыскин
logoМихаил Дегтярев
logoЗенит
Павел Жданов
logoСергей Степашин
logoКраснодар
Максим Орешкин
logoСпартак
Леонид Соболев
Милорад Мажич
logoРоман Бабаев
logoМаксим Митрофанов
Тимур Гурцкая
logoДинамо Москва
logoСергей Галицкий
logoПервая лига
logoЕвгений Гинер
Павел Каманцев
Лукойл
logoТорпедо
ЭСК РФС
logoАлександр Алаев
logoЦСКА
logoАндрей Аршавин
Павел Пивоваров
logoАлексей Миллер
logoВалерий Карпин
Туфан Садыгов
logoКонстантин Генич
logoЛокомотив
logoЮрий Нагорных
Политика
105 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Бредовый рейтинг! Самый влиятельный человек в футболе, как и во всех других сферах РФжизни-это Путин Владимир Владимирович! Как он скажет Дюкову, Букову, Мюллеру, Айсману, Кальтенбруннеру, кому угодно, так и будет!
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Бредовый рейтинг! Самый влиятельный человек в футболе, как и во всех других сферах РФжизни-это Путин Владимир Владимирович! Как он скажет Дюкову, Букову, Мюллеру, Айсману, Кальтенбруннеру, кому угодно, так и будет!
И чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу
Ответ Сергей Пацаваца
И чтобы господь вас охранял, святой Георгий сопутствовал во всех ваших начинаниях, а Николай чудотворец дарил вам крепкое здоровье и удачу
Гав
Генич может влиять только на лудоманов коим сам и является
Список надо разделить на тех, кто влияет положительно и отрицательно. Чтобы имя Галицкого не стояло рядом со всякими приспособленцами
Если вам не стало плохо от первой пятерки, то посмотрите на 21 место
Ответ Повелитель клещей и стильных уточек
Если вам не стало плохо от первой пятерки, то посмотрите на 21 место
А потом сразу на 22е
Ответ Onion
А потом сразу на 22е
28 - добивочка
Мостовой?! А где Мостовой??
Ответ Рубин2003
Мостовой?! А где Мостовой??
На сборах
Ответ Рубин2003
Мостовой?! А где Мостовой??
Вне рейтинга. Это влиятельные люди, а Мостовой целый царь
На что конкретно влияют владельцы Торпедо? Особенно бывший владелец
Ответ Onion
На что конкретно влияют владельцы Торпедо? Особенно бывший владелец
Ладно владельцы Торпедо. Что в рейтинге Карпов делает????
Ответ Onion
На что конкретно влияют владельцы Торпедо? Особенно бывший владелец
плевать на всех и вся. торпедоны в союзное время для всех были проблемой.даже в лучшие годы моего Спартака. хорошо, что их нет в вышке. но! жаль,что их нет...
Вопрос к методологии рейтинга : а что именно сделали для российского футбола в 2025 году Михаил Дегтярев (2-е место) и Алексей Дюмин (3-е место)? Если их "влияние" связано не с результатами на поле или развитием лиг, а с должностями, то тогда всё логично. Это рейтинг не футбольных деятелей, а чиновников, случайно оказавшихся в теме футбола.
Ответ профессор Лебединский
Вопрос к методологии рейтинга : а что именно сделали для российского футбола в 2025 году Михаил Дегтярев (2-е место) и Алексей Дюмин (3-е место)? Если их "влияние" связано не с результатами на поле или развитием лиг, а с должностями, то тогда всё логично. Это рейтинг не футбольных деятелей, а чиновников, случайно оказавшихся в теме футбола.
Ну за Дюмина не скажу , а Дегтярёв, влез в вопрос, находящийся не в своей компетенции, своим барским указом взял и ужесточил лимит по причине «потому что потому» и грозится новыми ужесточениями, которые не принесут ничего хорошего
Влияние ли это? Да влияние
Ответ r0manaraslanov@yandex.ru
Ну за Дюмина не скажу , а Дегтярёв, влез в вопрос, находящийся не в своей компетенции, своим барским указом взял и ужесточил лимит по причине «потому что потому» и грозится новыми ужесточениями, которые не принесут ничего хорошего Влияние ли это? Да влияние
Вы правы. Это и есть классическое "влияние" — когда человек, далёкий от футбола, своим барским "потому что потому" может навредить всей системе. Спасибо, что наглядно подтвердили мой тезис: рейтинг не о спорте, а о чиновничьем произволе. Вопрос только, считать ли это достижением для футбола !?
Генич языком влияет
Карпов и Генич?! Хм, шутка что-ли?
Если Галицкий на 7 месте, все плохо
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
12 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
23 минуты назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
36 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
18 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
18 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
33 минуты назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
46 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем