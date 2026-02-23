Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й
«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг самых влиятельных людей российского футбола в 2025 году.
В 2026 году рейтинг вновь возглавил президент РФС Александр Дюков. В топ-3 также вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярев и секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1 (1). Александр Дюков, президент РФС;
2. Михаил Дегтярев, министр спорта РФ;
3 (4). Алексей Дюмин, помощник Президента РФ;
4 (3). Алексей Миллер, председатель правления «Газпрома»;
5 (2). Максим Митрофанов, генеральный секретарь РФС;
6 (5). Александр Алаев, президент Мир РПЛ, вице-президент РФС;
7 (11). Сергей Галицкий, владелец «Краснодара»;
8. Антон Силуанов, министр финансов РФ;
9 (15). ЦСКА: Максим Орешкин - замруководителя администрации Президента РФ; Евгений Гинер - президент клуба; Роман Бабаев – гендиректор;
10 (9). Милорад Мажич, глава департамента судейства и инспектирования РФС
11 (7). Валерий Карпин, главный тренер сборной России;
12. Леонид Соболев, совладелец «Торпедо»; Валерий Скородумов, бывший гендиректор «Торпедо»;
13 (14). Павел Каманцев, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС;
14 (6). Павел Андреев, агент;
15. Сергей Степашин, член совета директоров «Динамо» и председатель консультативного совета клуба;
16. Ахмед Айдамиров, гендиректор «Ахмата»;
17 (8). Павел Пивоваров, гендиректор «Динамо»;
18 (22). Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива»;
19 (18). Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова»;
20. Евгений Мележиков, исполнительный директор РПЛ;
21 (19, 20, 21). Букмекерские конторы: Winline, BetBoom, FONBET;
22. Туфан Садыгов, бывший инвестор «Химок»;
23 (25). Наиль Измайлов, президент ФНЛ;
24 (16). Павел Жданов, вице-президент«Лукойла» и член совета директоров «Спартака»;
25 (10). Александр Медведев, бывший председатель правления «Зенита»;
26 (17). Михаил Прокопец, Юрий Зайцев – юристы;
27. Андрей Аршавин, заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию;
28 (27). Иван Карпов, журналист-блогер;
29 (29). Тимур Гурцкая, футбольный агент и медийная личность;
30 (30). Константин Генич, комментатор.
Влияние ли это? Да влияние