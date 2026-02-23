Дюков – самый влиятельный человек российского футбола по версии «СЭ». Дегтярев – 2-й, Миллер – 4-й, Галицкий – 7-й, Карпин – 11-й, Аршавин – 27-й, Генич – 30-й

Александр Дюков возглавил рейтинг самых влиятельных людей в российском футболе.

«Спорт-Экспресс» опубликовал рейтинг самых влиятельных людей российского футбола в 2025 году.

В 2026 году рейтинг вновь возглавил президент РФС Александр Дюков. В топ-3 также вошли министр спорта РФ Михаил Дегтярев и секретарь Госсовета РФ Алексей Дюмин.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1 (1). Александр Дюков, президент РФС;

2. Михаил Дегтярев, министр спорта РФ;

3 (4). Алексей Дюмин, помощник Президента РФ;

4 (3). Алексей Миллер , председатель правления «Газпрома »;

5 (2). Максим Митрофанов , генеральный секретарь РФС;

6 (5). Александр Алаев , президент Мир РПЛ, вице-президент РФС;

7 (11). Сергей Галицкий , владелец «Краснодара »;

8. Антон Силуанов, министр финансов РФ;

9 (15). ЦСКА : Максим Орешкин - замруководителя администрации Президента РФ; Евгений Гинер - президент клуба; Роман Бабаев – гендиректор;

10 (9). Милорад Мажич, глава департамента судейства и инспектирования РФС

11 (7). Валерий Карпин , главный тренер сборной России;

12. Леонид Соболев, совладелец «Торпедо»; Валерий Скородумов, бывший гендиректор «Торпедо»;

13 (14). Павел Каманцев, председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии при президенте РФС;

14 (6). Павел Андреев, агент;

15. Сергей Степашин, член совета директоров «Динамо» и председатель консультативного совета клуба;

16. Ахмед Айдамиров, гендиректор «Ахмата»;

17 (8). Павел Пивоваров, гендиректор «Динамо»;

18 (22). Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива»;

19 (18). Алексей Рыскин, спортивный директор «Ростова»;

20. Евгений Мележиков, исполнительный директор РПЛ;

21 (19, 20, 21). Букмекерские конторы: Winline, BetBoom, FONBET;

22. Туфан Садыгов, бывший инвестор «Химок»;

23 (25). Наиль Измайлов, президент ФНЛ;

24 (16). Павел Жданов, вице-президент«Лукойла» и член совета директоров «Спартака»;

25 (10). Александр Медведев, бывший председатель правления «Зенита»;

26 (17). Михаил Прокопец, Юрий Зайцев – юристы;

27. Андрей Аршавин, заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию;

28 (27). Иван Карпов, журналист-блогер;

29 (29). Тимур Гурцкая, футбольный агент и медийная личность;

30 (30). Константин Генич, комментатор.