Окружение Винисиуса «расстроено, но не удивлено» криками «умри» от фанатов «Осасуны». Ла Лига зафиксировала 26 случаев расизма на 10 стадионах в отношении вингера «Реала» с октября 2021-го

Окружение Винисиуса не удивлено новым инцидентом вокруг игрока.

Стало известно, как в окружении Винисиуса Жуниора отреагировали на инцидент на матче с «Осасуной».

Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась победой памплонской команды над мадридской со счетом 2:1. По ходу матча болельщики «Осасуны» освистывали Винисиуса и называли «дураком», а также скандировали «пляжный мяч Винисиусу».

После игры Ла Лига сообщила, что также изучает видеозаписи, на которых, предположительно, слышны скандирования фанатов хозяев «Винисиус, умри ».

Источники, близкие к бразильскому вингеру, сообщили, что они были «расстроены, но не удивлены», пишет The Athletic.

Ранее в Ла Лиге сообщили, что с октября 2021 года было зафиксировано 26 эпизодов дискриминации на почве расизма в отношении игрока «Реала ». С таким поведением Винисиус сталкивался на 10 испанских стадионах.