  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Окружение Винисиуса «расстроено, но не удивлено» криками «умри» от фанатов «Осасуны». Ла Лига зафиксировала 26 случаев расизма на 10 стадионах в отношении вингера «Реала» с октября 2021-го
62

Окружение Винисиуса «расстроено, но не удивлено» криками «умри» от фанатов «Осасуны». Ла Лига зафиксировала 26 случаев расизма на 10 стадионах в отношении вингера «Реала» с октября 2021-го

Окружение Винисиуса не удивлено новым инцидентом вокруг игрока.

Стало известно, как в окружении Винисиуса Жуниора отреагировали на инцидент на матче с «Осасуной». 

Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась победой памплонской команды над мадридской со счетом 2:1. По ходу матча болельщики «Осасуны» освистывали Винисиуса и называли «дураком», а также скандировали «пляжный мяч Винисиусу».

После игры Ла Лига сообщила, что также изучает видеозаписи, на которых, предположительно, слышны скандирования фанатов хозяев «Винисиус, умри».

Источники, близкие к бразильскому вингеру, сообщили, что они были «расстроены, но не удивлены», пишет The Athletic.

Ранее в Ла Лиге сообщили, что с октября 2021 года было зафиксировано 26 эпизодов дискриминации на почве расизма в отношении игрока «Реала». С таким поведением Винисиус сталкивался на 10 испанских стадионах.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17077 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
logoВинисиус Жуниор
болельщики
logoЭль-Садар
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжёлый случай. Расизм не люблю. Но Вини не люблю ещё больше.
Ответ Evgen Vynokurov
Тяжёлый случай. Расизм не люблю. Но Вини не люблю ещё больше.
Как из фильма. "Не люблю расизм и негров".
Ответ Evgen Vynokurov
Тяжёлый случай. Расизм не люблю. Но Вини не люблю ещё больше.
Неудивительно: он же весь увешан расизмом.
ему вообще ничего нельзя говорить? Что не скажешь - всё расизм
Ответ Гусеконь
ему вообще ничего нельзя говорить? Что не скажешь - всё расизм
Можно. Например, "какой ты красивый!", "какой ты умный!", "какая ты лапушка!", "какой ты зайка!" Можно и так: "Чёрный цвет - самый лучший! Чёрный - самый красивый!" - и т.д.
Ответ ArnoNeputevy
Можно. Например, "какой ты красивый!", "какой ты умный!", "какая ты лапушка!", "какой ты зайка!" Можно и так: "Чёрный цвет - самый лучший! Чёрный - самый красивый!" - и т.д.
Какая-то дискриминация среди животных. Чем зайка лучше мартышки!
Скоро стадионы начнут наказывать, всё во благо борца с расизмом. А ваш футбол подождет.
Ответ Роман
Скоро стадионы начнут наказывать, всё во благо борца с расизмом. А ваш футбол подождет.
Сносить нафиг
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Сносить нафиг
Хахаха
Перестань реагировать на это и всё закончится. Но для этого нужно добавить мозгов Вини, а с этим тяжело
Ответ F|||R
Перестань реагировать на это и всё закончится. Но для этого нужно добавить мозгов Вини, а с этим тяжело
может добавим мозгов болельщикам?
Я удивлен, что Вини не удивлен. Единственный игрок с темной кожей из Мадрида, самый скромный, с прекрасным характером, в Испании одни расисты, уничтожают и уничтожают бедняжку
Зато Вини убрал главного тренера, это его окружение точно не волнует. Сам запустил волну, что каждый стадион будет его освистывать, за своё поведение. Интересно, черепаха и в этот раз 5 раз слышал минимум, что его хотели теперь убить?
26 случаев расизма на 10 стадионах в отношении вингера «Реала» .....Вини погряз с расизме. Он Главный Генератор Расизма в мире. В отношении него одного было больше расизма, чем в отношении всех остальных футболистов, вместе взятых.
Причем здесь расизм?
окружение - это что?
неужели стая?
Ни у одного известного человека не хватает смелости озвучить, что Винни сам виноват в своих проблемах. Скорее всего такое заявление похоронит оратора, но может что то поменяется в повестке.
Ответ flegg
Ни у одного известного человека не хватает смелости озвучить, что Винни сам виноват в своих проблемах. Скорее всего такое заявление похоронит оратора, но может что то поменяется в повестке.
Да если даже более известный сделает это, то его линчуют сразу же, сейчас собирают всех кого можно, чтобы сказать, что расизма нет и поддержать этого гопника шоколадного...
Кто поддержал аргентинца против этого провокатора? Даже Бенфика сидит и рты прикрыли, жаль конечно.
Но одно ладно, теперь понятно, как Реал будут встречать на других стадионах, благодаря этому, простите "герою"...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
12 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
23 минуты назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
36 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
18 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
18 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
33 минуты назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
46 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем