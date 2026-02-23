Окружение Винисиуса «расстроено, но не удивлено» криками «умри» от фанатов «Осасуны». Ла Лига зафиксировала 26 случаев расизма на 10 стадионах в отношении вингера «Реала» с октября 2021-го
Стало известно, как в окружении Винисиуса Жуниора отреагировали на инцидент на матче с «Осасуной».
Встреча 25-го тура Ла Лиги завершилась победой памплонской команды над мадридской со счетом 2:1. По ходу матча болельщики «Осасуны» освистывали Винисиуса и называли «дураком», а также скандировали «пляжный мяч Винисиусу».
После игры Ла Лига сообщила, что также изучает видеозаписи, на которых, предположительно, слышны скандирования фанатов хозяев «Винисиус, умри».
Источники, близкие к бразильскому вингеру, сообщили, что они были «расстроены, но не удивлены», пишет The Athletic.
Ранее в Ла Лиге сообщили, что с октября 2021 года было зафиксировано 26 эпизодов дискриминации на почве расизма в отношении игрока «Реала». С таким поведением Винисиус сталкивался на 10 испанских стадионах.
