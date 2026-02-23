Адебайор о словах Моуринью про Винисиуса: «Впервые считаю, что Жозе неправ – поступок Престианни неприемлем. Никто не жалуется судье, чтобы насолить другому игроку»
Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор не согласился с Жозе Моуринью в оценке поведения Винисиуса Жуниора.
На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.
После матча главный тренер «Бенфики» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».
«Впервые я думаю, что он в корне неправ. Я никогда не соглашусь с Жозе Моуринью в этом вопросе. Моу знает, что я о нем думаю, но в данном случае он был неправ.
Расизму нет места ни в футболе, ни в спорте, ни в целом... Я считаю абсолютно неприемлемым то, как 25-й номер «Бенфики» поступил с Винисиусом.
Ему нужно проанализировать случившееся более тщательно. Я работал с Моуринью и знаю, как он ценит африканских игроков. Очевидно, он пытается защитить своего футболиста.
Думаю, если Мбаппе и Винисиус Жуниор пожаловались судье, потому что они, должно быть, что-то услышали. Никто не идет к судье просто для того, чтобы насолить другому игроку. Это ненормально», – сказал Адебайор.
