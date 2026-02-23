  • Спортс
Адебайор о словах Моуринью про Винисиуса: «Впервые считаю, что Жозе неправ – поступок Престианни неприемлем. Никто не жалуется судье, чтобы насолить другому игроку»

Адебайор о Винисиусе и Престианни: впервые не согласен с Моуринью.

Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Реала» Эммануэль Адебайор не согласился с Жозе Моуринью в оценке поведения Винисиуса Жуниора.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

После матча главный тренер «Бенфики» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Впервые я думаю, что он в корне неправ. Я никогда не соглашусь с Жозе Моуринью в этом вопросе. Моу знает, что я о нем думаю, но в данном случае он был неправ.

Расизму нет места ни в футболе, ни в спорте, ни в целом... Я считаю абсолютно неприемлемым то, как 25-й номер «Бенфики» поступил с Винисиусом.

Ему нужно проанализировать случившееся более тщательно. Я работал с Моуринью и знаю, как он ценит африканских игроков. Очевидно, он пытается защитить своего футболиста.

Думаю, если Мбаппе и Винисиус Жуниор пожаловались судье, потому что они, должно быть, что-то услышали. Никто не идет к судье просто для того, чтобы насолить другому игроку. Это ненормально», – сказал Адебайор.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
По мне так судье как раз абсолютно все футболисты жалуются, чтобы насолить именно другому игроку( посадить на желтую, вторую желтую, заработать пенальти и т.д.) Так что слова Адебайора звучат неубедительно.
Бастони насимулировал на вторую жёлтую и даже бурно порадовался. Конечно же чтобы не насолить игроку и команде соперника.
Адебайор будто бы не играл в футбол, такую чушь порет.
«Никто не жалуется судье лишь для того, чтобы насолить другому игроку»
Весомый аргумент. Нам слепо верить бразильскому симулянту? Ок.
Детский лепет какой-то. А ещё наверное никто не перебегает на красный. И скорость никто не превышает, если на знаке написано "40". Взрослые люди на голубом глазу пытаются всех убедить, что мы живём в стране Мармеладии, где все честные и пони какают радугой. Испанский стыд.
Тем более Моуриньо даже не выиграл кубок Африки
Интересно, а бывают ли чорные футболисты, которые могут объективно смотреть на такие случаи "расизма". Может им запрещают в контрактах соображать самим.
Как раз Вини это сделал) Пожаловался судье, чтобы насолить игроку)
«… потому что они, должно быть, что-то услышали…». Здорово, достаточно, виновен!
Дуболомам говорят,что дело не в расизме а в поведении Винисисуса (не могут быть все не правы постоянно а он быть святым),но до Адебайора это не доходит.Его самого во в сяком случае так часто как Винисиуса не оскорбляли,хотя он сам чернокожий и играл во времена диких Английских фанатов-скинхедов.
Я давно подобного бреда не читал: «Никто не жалуется судье лишь для того, чтобы насолить другому игроку». Этот «блондин» вообще футбол смотрит?
Тот же Вини с десяток раз симулирует нарушения против себя и не просто даже жалуется, а требует штрафной или того больше ещё и карточку сопернику!
