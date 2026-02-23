Адебайор о словах Моуринью про Винисиуса: «Впервые считаю, что Жозе неправ – поступок Престианни неприемлем. Никто не жалуется судье, чтобы насолить другому игроку»

Адебайор о Винисиусе и Престианни: впервые не согласен с Моуринью.

Бывший футболист «Манчестер Сити» и «Реала » Эммануэль Адебайор не согласился с Жозе Моуринью в оценке поведения Винисиуса Жуниора .

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов . В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Джанлука Престианни назвал его «обезьяной» , прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

После матча главный тренер «Бенфики» Моуринью заявил о Винисиусе: «Что-то не так. На каждом стадионе, где он играет, всегда что-то случается».

«Впервые я думаю, что он в корне неправ. Я никогда не соглашусь с Жозе Моуринью в этом вопросе. Моу знает, что я о нем думаю, но в данном случае он был неправ.

Расизму нет места ни в футболе, ни в спорте, ни в целом... Я считаю абсолютно неприемлемым то, как 25-й номер «Бенфики» поступил с Винисиусом.

Ему нужно проанализировать случившееся более тщательно. Я работал с Моуринью и знаю, как он ценит африканских игроков. Очевидно, он пытается защитить своего футболиста.

Думаю, если Мбаппе и Винисиус Жуниор пожаловались судье, потому что они, должно быть, что-то услышали. Никто не идет к судье просто для того, чтобы насолить другому игроку. Это ненормально», – сказал Адебайор.