  Лапорта об обвинениях в отмывании денег: «Это делают, чтобы нанести ущерб моим интересам и оклеветать. Мы не можем обнародовать некоторые контракты, у прозрачности есть пределы»
Лапорта об обвинениях в отмывании денег: «Это делают, чтобы нанести ущерб моим интересам и оклеветать. Мы не можем обнародовать некоторые контракты, у прозрачности есть пределы»

Жоан Лапорта отреагировал на обвинения в отмывании денег.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта отреагировал на обвинения в отмывании денег при заключении договоров с инвесторами. 

Жалобу в Национальный суд Испании подал один из сосьос каталонского клуба. 

«Кто бы ни продвигал все это, он делает это с намерением оклеветать, дискредитировать и причинить вред. Такое случалось с нами и раньше. Это утомляет. Это продолжается уже некоторое время и будет продолжаться, если суд не отклонит эту жалобу. 

Я знаю, в чем дело. Это юридическая и медийная стратегия, направленная на нанесение ущерба моим интересам и моем предвыборной кампании. Все это ложь. Они раздувают ситуацию и придумывают историю, которая не соответствует действительности. Они заинтересованы в причинении вреда.

Мы не можем обнародовать некоторые контракты. Прозрачность имеет свои пределы, которые заложены в стратегии клуба. Если документы будут обнародованы, это может нанести ущерб стратегии клуба, к тому же существуют положения о конфиденциальности. Мы можем действовать максимально прозрачно, пока это не выходит за рамки этих положений. Это часть обычной деловой жизни.

Мы до сих пор не знаем, кто подал жалобу. Я видел новости. Все это сделано с намерением нанести вред и оклеветать», – сказал Лапорта. 

Источник: Mundo Deportivo
Негрейра одобряет.
Новость, которую мы заслужили
по негрейре тоже не могут рассказать за что суммы платились) у прозрачности есть пределы)
В смысле есть пределы? Получается ему есть, что скрывать? Значит обвинения правдивые?
Так вопросы реально есть, там комиссии непонятно кому идут.
Другое дело, что альтернатив Лапорте нет... Ждем Пике мб
