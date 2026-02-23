Депутат Милонов о российских футболистах: «Если они чувствуют себя мужчинами, то их праздник – 23 февраля. А если ездят на позолоченных «порш кайеннах» и маются дурью, то 8 марта»
Милонов: если футболисты чувствуют себя мужчинами, то 23 февраля – их праздник.
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ответил на вопрос о том, могут ли российские футболисты считать 23 февраля своим праздником.
«Если они себя мужчинами чувствуют, то это их праздник. Если они ездят на позолоченных «порш кайеннах» и маются дурью, тогда это не их праздник, их – 8 марта.
Но большинство наших футболистов, я уверен, ощущают себя мужчинами. Что же, не все должны воевать, не для всех это. А если человек чувствует себя мужчиной, защитником своей страны, своей Родины, своей семьи, то хорошо. Не надо их так уже принижать», – сказал Милонов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
какое к этому отношение имеют не служившие в ней футболисты и прочие ?????????