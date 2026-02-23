  • Спортс
  • Депутат Милонов о российских футболистах: «Если они чувствуют себя мужчинами, то их праздник – 23 февраля. А если ездят на позолоченных «порш кайеннах» и маются дурью, то 8 марта»
36

Депутат Милонов о российских футболистах: «Если они чувствуют себя мужчинами, то их праздник – 23 февраля. А если ездят на позолоченных «порш кайеннах» и маются дурью, то 8 марта»

Милонов: если футболисты чувствуют себя мужчинами, то 23 февраля – их праздник.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ответил на вопрос о том, могут ли российские футболисты считать 23 февраля своим праздником. 

«Если они себя мужчинами чувствуют, то это их праздник. Если они ездят на позолоченных «порш кайеннах» и маются дурью, тогда это не их праздник, их – 8 марта.

Но большинство наших футболистов, я уверен, ощущают себя мужчинами. Что же, не все должны воевать, не для всех это. А если человек чувствует себя мужчиной, защитником своей страны, своей Родины, своей семьи, то хорошо. Не надо их так уже принижать», – сказал Милонов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoВиталий Милонов
Государственная дума
logoпремьер-лига Россия
36 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Праздник Милонова 1 апреля
Ответ pit4er
Праздник Милонова 1 апреля
У нас запрещены праздники в честь таких, как милонов
Ответ pit4er
Праздник Милонова 1 апреля
скорее 23 сентября
Милонов походу хорошо отметил, хотя сегодня явно не его праздник.
А почему Милонов именно футболистов то выделил? Так можно сказать про любых мажориков, в том числе и про людей которые пачками награды получают за свою фамилию. Просто за этих людей Виталик держит варежку на замке.
Считаю, что поздравлять надо тех, кто служил в армии, военных медиков. Для остальных Международный день мужчин
Ответ Сергей Зотов
Считаю, что поздравлять надо тех, кто служил в армии, военных медиков. Для остальных Международный день мужчин
считаю что надо поздравлять тех кто сейчас служат в армии, а не служил когда то. остальные не защитники?
Ответ alexpashc1982@gmail.com
считаю что надо поздравлять тех кто сейчас служат в армии, а не служил когда то. остальные не защитники?
Нет, не защитники. У них базы нет.
Милонов вообще может что то сказать без этих половых сравнений, намеков на сексуальную неполноценность и тд?)
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Милонов вообще может что то сказать без этих половых сравнений, намеков на сексуальную неполноценность и тд?)
Фиксация дело такое)
Милонов уверенной походкой заходит на спортс,похоже будем прощаться или со Свищевым,или с Журовой...Виталик более подходит для тандема с Губерниевым...Будет самая отвратительная пара в истории.
Ответ Сергей Круг
Милонов уверенной походкой заходит на спортс,похоже будем прощаться или со Свищевым,или с Журовой...Виталик более подходит для тандема с Губерниевым...Будет самая отвратительная пара в истории.
А кто там Актив?
Ответ Otto Funfer
А кто там Актив?
Сложный вопрос...А какая им в ж...у разница?
Г-н Милонов не отличается умом и сообразительностью. Надо же, как женщин обидел.
Теперь мы знаем что у Милонова праздник 8 марта
23 февраля день создания РККА(СА) Львом Троцким !!!!!!!!!!!!!!!
какое к этому отношение имеют не служившие в ней футболисты и прочие ?????????
Я ни разу не слышал что-то адекватное от Милонова
