  • Киву перед ответным матчем с «Буде-Глимт»: «Интер» заслужил поражение в Норвегии, но мы можем исправить ситуацию. Мы готовы физически и морально»
18

Киву перед ответным матчем с «Буде-Глимт»: «Интер» заслужил поражение в Норвегии, но мы можем исправить ситуацию. Мы готовы физически и морально»

Киву о матче с «Буде-Глимт»: «Интеру» не нужно давление, чтобы илти вперед.

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву высказался перед ответным матчем с «Буде-Глимт» в Лиге чемпионов.

Ответный стыковой матч за выход в 1/8 финала пройдет во вторник в Милане. В первой игре «Интер» уступил со счетом 1:3.

– Как вы подходите к матчу, когда просто победить недостаточно?

– С той же ясностью, спокойствием и подготовкой, что были у нас с начала сезона. Мы выходим на поле, чтобы побеждать, и нам не нужно давление, чтобы двигаться вперед. Нам нужна ясность, чтобы понимать моменты, зная, что мы можем исправить результат первого матча, но также нам нужен баланс, потому что они опасны при переходах.

– Что вы вынесли из матча в Норвегии?

– Поражение и большое разочарование. Мы заслужили это, потом мы подумали о матче «Лечче», а с субботы и далее – об этой игре. Нам нужно перезарядить батареи, но мы способны изменить результат к лучшему и сделаем все, что в наших силах.

– Лидерство в чемпионате придает вам сил в Лиге чемпионов?

– С самого начала мы стараемся двигаться, проводя одну игру за другой и не планируя следующую. Мы готовы физически и морально. Команда сможет провести все оставшиеся матчи наилучшим образом.

– К чему игроки должны быть готовы?

– Меня интересует наш подход, наша психологическая подготовка и наша лучшая версия. Может быть дополнительное время или серия пенальти, мы должны быть готовы, – сказал Киву.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
18 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Сегодня Интер отлетит, викинги всех удивят
Интер способен на комбек .
Интер вылетел за 3 сезона только от Атлетико М ( по пенальти) сумасшедшая интрига - и это и есть ЛЧ , форца интер ✌️
Нужно сыграть как пойдет - сейчас важнее чемпионат и кубок! Тем более прошлой ЛЧ уже хватило итак...не стоит свеч трата сил...впереди тяжелые игры в сериАле
Будет в гостях конечно не такой опасный будет как дома.
Ну скажем так, Интер матч выиграет. Но пройдет ли дальше, здесь 50/50. Скорее доп время бует и пенальти. Скорее всего обе команды к этому готовяться. Интер идет за скудетто, лига чемпионов ему второстепенна. Им терять нечего, будут играть в атаку. Вылетят, не расстроятся.
