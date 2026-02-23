  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • УЕФА опасается, что Винисиус и Престианни не пожмут руки. Игрока «Бенфики» могут наказать до ответного матча с «Реалом» в ЛЧ (Cadena SER)
85

УЕФА опасается, что Винисиус и Престианни не пожмут руки. Игрока «Бенфики» могут наказать до ответного матча с «Реалом» в ЛЧ (Cadena SER)

В УЕФА опасаются, что Винисиус и Престианни не пожмут руки.

В УЕФА опасаются продолжения конфликта Винисиуса Жуниора и Джанлуки Престианни.

На прошлой неделе «Реал» победил «Бенфику» со счетом 1:0 в стыковом матче за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ходе матча вингер мадридцев Винисиус сказал арбитру Франсуа Летексье, что Престианни назвал его «обезьяной», прикрыв при этом рот футболкой. Форвард «орлов» впоследствии заявил, что не оскорблял бразильца на расовой почве. УЕФА начал разбирательство по данному инциденту.

Как сообщает Cadena SER, в УЕФА опасаются, что перед ответным матчем бразилец и аргентинец не пожмут друг другу руки, что может «нанести ущерб репутации турнира».

Отмечается, что в союзе рассматривают возможность дисквалификации Престианни на ответную игру, но такой вариант считается маловероятным, поскольку обычно дисциплинарные разбирательства занимают больше времени. 

Отмечается, что Джанлука уже высказал свою версию событий в рамках расследования УЕФА. При этом и в «Реале», и в «Бенфике» ожидают, что ситуация может вновь накалиться в ответной встрече. 

Ожидается, что УЕФА сделает официальное заявление относительно этой ситуации во вторник или среду. 

Матч «Реал» – «Бенфика» состоится 25 февраля и начнется в 23:00 по московскому времени. 

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17074 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Cadena SER
logoвысшая лига Португалия
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДжанлука Престианни
logoБенфика
logoУЕФА
logoВинисиус Жуниор
85 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Не пожмут, ну и? Дальше что?
Трубин из той же Бенфики Головину руку не пожимал, и кого это смутило?
Ответ Dmitry Orlov
Не пожмут, ну и? Дальше что? Трубин из той же Бенфики Головину руку не пожимал, и кого это смутило?
Одно дело когда жовтоблакитный герой не жмёт руку злому русскому. А тут всё-таки борец за права всего чёрного
Ответ Dmitry Orlov
Не пожмут, ну и? Дальше что? Трубин из той же Бенфики Головину руку не пожимал, и кого это смутило?
Это другое)))))
Если Вини не пожмет руку - это борьба с расизмом. Если Престианни не пожмет руку - это расизм. Не перепутайте.
Ответ grauda
Если Вини не пожмет руку - это борьба с расизмом. Если Престианни не пожмет руку - это расизм. Не перепутайте.
Надо ещё на колени встать и руку к солнц…ой то есть просто поднять. И бутсу Винисиусу поцеловать.
Вот тогда самая настоящая борьба с расизмом пойдёт🙌
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Надо ещё на колени встать и руку к солнц…ой то есть просто поднять. И бутсу Винисиусу поцеловать. Вот тогда самая настоящая борьба с расизмом пойдёт🙌
Комментарий скрыт
что может «нанести ущерб репутации турнира»...
А так ущерб еще не нанесен чтоли?
За что наказать?Где доказательства?
Ответ Spartakus1984
За что наказать?Где доказательства?
Комментарий удален модератором
Ответ Adeen
Комментарий удален модератором
Комментарий скрыт
А какие доказательства у УЕФА? За исключением слёз винисиуса
Интересно, а кто из Бенфики пожмёт руку в этом случае Винисиусу?
Ответ olander
Интересно, а кто из Бенфики пожмёт руку в этом случае Винисиусу?
Все, второй рукой будут прикрывать рот )
Отличный "флешмоб" должен получиться
Ответ olander
Интересно, а кто из Бенфики пожмёт руку в этом случае Винисиусу?
Конечно все, возможно еще и колено приклонят как это принято...Ведь бездоказательные обвинения в расизме очевидны для УЕФА или если нет сделают то всю команду снимут, а угольку фантазеру нечего как обычно не будет... Как и доказательств которые если бы были то их уже показали бы.
Так украинцы некоторым тоже не жмут, может того, чуть-чуть их дисквалифицировать начать )
А почему аргентинца должны дисквалифицировать? У него даже карточки нет. Вини пускай 2 матчей дисквы дадут за такое поведение
Ответ Эдмонд
А почему аргентинца должны дисквалифицировать? У него даже карточки нет. Вини пускай 2 матчей дисквы дадут за такое поведение
А за что ему давать? За какое такое поведение?
Надеюсь Престианни пройдет мимо Винисиуса и не пожмет ему руку.
Господи, в чём проблема?
Одному диквал за оскорление, второму дисквал за провокацию. И штраф по 50 000 евро за весь этот хайп Дисквал на 5 матчей и тогда задумаются оба - и оскорблять и жаловаться - чревато.
А вообще давно пора было этого "обиженника" продать саудам, пусть жалуется там. Он футболист, конечно, гениальный, но редкое... как человек.
И ещё. Сколько темнокожих играет в Испании? Куча! А хейтят и оскорбляют только этого Винипуха. Може не в людях дело и не в расизме?
А в том что Винисиус просто осточертел со своими жалобами?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
11 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
22 минуты назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
35 минут назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
17 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
17 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
32 минуты назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
45 минут назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
сегодня, 12:03
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем