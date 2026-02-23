РФС не допустил стадион тульского «Арсенала» к матчу с «Локомотивом» в Кубке России

Стадион тульского «Арсенала» не допущен к матчу с «Локомотивом» в Кубке.

Домашний стадион тульского «Арсенала » не допущен до проведения матча FONBET Кубка России против «Локомотива ».

Матч 1/4 финала Пути регионов должен состояться 5 марта.

«Согласно регламенту проведения Кубка России, за 12 дней до матча комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ ) проводит инспекционный контроль футбольных полей с натуральным покрытием.

Зная сложную ситуацию с футбольным полем в Туле, дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния поля.

Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», – сказал начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников.