РФС не допустил стадион тульского «Арсенала» к матчу с «Локомотивом» в Кубке России
Домашний стадион тульского «Арсенала» не допущен до проведения матча FONBET Кубка России против «Локомотива».
Матч 1/4 финала Пути регионов должен состояться 5 марта.
«Согласно регламенту проведения Кубка России, за 12 дней до матча комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проводит инспекционный контроль футбольных полей с натуральным покрытием.
Зная сложную ситуацию с футбольным полем в Туле, дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния поля.
Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», – сказал начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников.
надо просто поле в нормальном состоянии содержать, а не надеется на "авось проканает"
В Махачкале огород наверно сейчас тоже.