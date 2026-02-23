  • Спортс
РФС не допустил стадион тульского «Арсенала» к матчу с «Локомотивом» в Кубке России

Стадион тульского «Арсенала» не допущен к матчу с «Локомотивом» в Кубке.

Домашний стадион тульского «Арсенала» не допущен до проведения матча FONBET Кубка России против «Локомотива».

Матч 1/4 финала Пути регионов должен состояться 5 марта.

«Согласно регламенту проведения Кубка России, за 12 дней до матча комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) проводит инспекционный контроль футбольных полей с натуральным покрытием.

Зная сложную ситуацию с футбольным полем в Туле, дополнительно к членам комиссии ФНЛ был направлен представитель РФС для всестороннего и объективного рассмотрения состояния поля.

Поле на стадионе в Туле не соответствует самым важным критериям, которые влияют на травмобезопасность, а именно поверхностное сцепление и твердость. Принимая во внимание данные характеристики, было принято решение не допускать поле стадиона в Туле до проведения матча», – сказал начальник отдела развития инфраструктурных проектов РФС Дмитрий Романников.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
27 комментариев
Сейчас начнется сезон темы,про переход на весна-лето
Ответ Сергей Симонов_1116560887
Сейчас начнется сезон темы,про переход на весна-лето
Давно пора, в ЕК мы лет через 5 вернёмся не раньше, даже если закончится, то европейцы нас до последнего "морозить" будут. А чтобы у нас там хотя бы 3-4 команды, еще минимум 5 лет потребуется, рейтинг то можно сказать обнулился, чемпион будет начинать с 3его отборочного раунда ЛЧ.
ну так и где матч то пройдет?
Ответ feliz
ну так и где матч то пройдет?
В Химках
Ответ feliz
ну так и где матч то пройдет?
В Лондоне, на домашнем стадионе Арсенала.
Приметы весны: ручейки текут, птички поют, "Арсенал" играет домашний матч не в Туле
Если серьезно: 5-метровые сугробы лежат по центру страны, и самое время играть в футбол. Помню, как апологеты осень-весны обещали: снежных матчей теперь не будет, можно спокойно переносить игры на тёплое время года. И много переносов таких сделали?! Ну, давайте все поля застелим пластиком. И так по пальцам одной руки можно пересчитать естественные газоны в ФНЛ.
топ в первые в жизни хотел сходить на футбол, а тут на те
Ответ Максим Жириков
топ в первые в жизни хотел сходить на футбол, а тут на те
У тебя это далеко не последняя жизнь, успеешь ещё)
Ответ Чётко_как_чечётка
У тебя это далеко не последняя жизнь, успеешь ещё)
это то, да, но и результаты арсенала не радуют, а тут такой матч не каждый раз такой увидеть, а тут бац и отмена, надеюсь, один дядька в правительстве поможет нам, как и в тот раз, я бы бы ему благодарен
Как же достало это всё. Кубок стал забавой для клубов рпл. Теперь командам из ФНЛ надо пройти 20 кругов ада, чтобы привести топ-команду рпл, а теперь ещё и матч не дают провести. Вот уж странно, что в конце февраля при такой зиме нет зелёного покрытия в ЦФО....
Ответ Игорь Горочкин
Как же достало это всё. Кубок стал забавой для клубов рпл. Теперь командам из ФНЛ надо пройти 20 кругов ада, чтобы привести топ-команду рпл, а теперь ещё и матч не дают провести. Вот уж странно, что в конце февраля при такой зиме нет зелёного покрытия в ЦФО....
пожалуйста, искусственный газон пусть укладывают и нет проблем. Либо играем там, где есть трава а не куски замёрзшей грязи.
Ответ Игорь Горочкин
Как же достало это всё. Кубок стал забавой для клубов рпл. Теперь командам из ФНЛ надо пройти 20 кругов ада, чтобы привести топ-команду рпл, а теперь ещё и матч не дают провести. Вот уж странно, что в конце февраля при такой зиме нет зелёного покрытия в ЦФО....
"надо пройти 20 кругов ада, чтобы привести топ-команду рпл"
надо просто поле в нормальном состоянии содержать, а не надеется на "авось проканает"
Интересно, там хоть снег расчистили?)) В том количестве, что он выпал в этом году, думаю даже с этим у них там может быть проблема.
Ответ Дмитрий Махаев
Интересно, там хоть снег расчистили?)) В том количестве, что он выпал в этом году, думаю даже с этим у них там может быть проблема.
Нет, не расчистили) В Туле полный кабздец с этим. Хотя в ближнем к нам Подмосковье не лучше
В Оренбурге интересно как, снег вывезли? а то там в районе 13 мороза всю неделю, в субботу уже игра. 🙂

В Махачкале огород наверно сейчас тоже.
лучше бы перенесли матч не на другое поле ,а на другую дату когда снег полностью растает
Ответ Антоан Не-Знаю
лучше бы перенесли матч не на другое поле ,а на другую дату когда снег полностью растает
На май, например?
Локомотиву решили помочь? ))
Рекомендуем