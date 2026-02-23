Глава РПЛ Алаев: «Хочется, чтобы второй этап чемпионата прошел без скандалов. И все решилось в последнем туре»

Глава РПЛ Алаев: хочется, чтобы вторая часть сезона прошла без скандалов.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев надеется, что весенняя часть сезона пройдет без скандалов.

Первые матчи чемпионата России после зимней паузы пройдут с 27 февраля по 1 марта.

«Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре», – сказал Алаев.

По итогам первой части сезона в таблице РПЛ лидирует «Краснодар », набравший 40 очков за 18 туров. «Зенит » отстает на одно очко, ЦСКА – на 3.