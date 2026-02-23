Глава РПЛ Алаев: «Хочется, чтобы второй этап чемпионата прошел без скандалов. И все решилось в последнем туре»
Глава РПЛ Алаев: хочется, чтобы вторая часть сезона прошла без скандалов.
Президент Мир РПЛ Александр Алаев надеется, что весенняя часть сезона пройдет без скандалов.
Первые матчи чемпионата России после зимней паузы пройдут с 27 февраля по 1 марта.
«Мне хочется, чтобы второй этап чемпионата закончился без скандалов, в том числе судейских. Без каких-то катаклизмов. И все решилось в последнем туре», – сказал Алаев.
По итогам первой части сезона в таблице РПЛ лидирует «Краснодар», набравший 40 очков за 18 туров. «Зенит» отстает на одно очко, ЦСКА – на 3.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ТАСС
Вероятно многое, если не всë, решится 24 04 на Газпром Арене.
