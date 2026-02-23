Юран об Олимпиаде: «Смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было. Когда наша сборная едет в полном составе с флагом, формой и гимном – другое дело»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран признался, что не смотрел выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026.
– В РПЛ все еще пауза, футбола не так много – смотрели Олимпиаду?
– Нет, мне неинтересно. Когда наша сборная едет в полном составе с флагом, формой и гимном – другое дело. А смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было.
– Лучше не ехать, чем ехать в нейтральном статусе?
– Не сказал бы так. К ребятам у меня вопросов нет, они все правильно сделали. Я понимаю их как бывший профессиональный спортсмен. Ты же для чего-то полжизни тренировался, отдавал всего себя. Ты все время готовишься на пределе возможностей ради международных соревнований. Это мечта всей жизни – выиграть Олимпиаду, стать призером. Так что они молодцы, что воспользовались шансом.
Просто мне неинтересно смотреть, когда нет настоящей команды. Ощущения другие как у зрителя. Олимпиаду в Сочи я смотрел с удовольствием, было великолепно – флаг, гимн, вся атрибутика. Все это символизировало нашу страну, отражало наши традиции, – сказал Юран.
Если человеку не интересно смотреть на российских спортсменов на Олимпиаде, да и вообще следить за Олимпиадой, а ему важнее флаги и гимны, то человеку, вероятно, не интересны эти виды спорта вообще. Ему важнее почувствовать свою причастность к каким-то чужим победам, к которым он не имеет отношения. Это еще патриотизмом называют вроде бы. Когда люди гордятся историей, прошлым, другими мифами, другими чужими победами и достижениями - и приобщаются к ним.
"когда нет настоящей команды"
А какая команда? Олимпиада - набор разных видов спорта. Многие из них - глубоко индивидуальные.
"Олимпиаду в Сочи я смотрел с удовольствием, было великолепно – флаг, гимн, вся атрибутика"
Атрибутика человеку нравится, а не Олимпиада и спорт на ней.
Когда Юран интервью дает, там сразу виден уровень человека, его образования и развития. Именно по этой причине он никогда не возглавит заметный футбольный клуб.
Всё это время нельзя было смотреть Олимпиады?