Юран об Олимпиаде: «Смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было. Когда наша сборная едет в полном составе с флагом, формой и гимном – другое дело»

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран признался, что не смотрел выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026. 

– В РПЛ все еще пауза, футбола не так много – смотрели Олимпиаду?

– Нет, мне неинтересно. Когда наша сборная едет в полном составе с флагом, формой и гимном – другое дело. А смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было.

– Лучше не ехать, чем ехать в нейтральном статусе?

– Не сказал бы так. К ребятам у меня вопросов нет, они все правильно сделали. Я понимаю их как бывший профессиональный спортсмен. Ты же для чего-то полжизни тренировался, отдавал всего себя. Ты все время готовишься на пределе возможностей ради международных соревнований. Это мечта всей жизни – выиграть Олимпиаду, стать призером. Так что они молодцы, что воспользовались шансом.

Просто мне неинтересно смотреть, когда нет настоящей команды. Ощущения другие как у зрителя. Олимпиаду в Сочи я смотрел с удовольствием, было великолепно – флаг, гимн, вся атрибутика. Все это символизировало нашу страну, отражало наши традиции, – сказал Юран. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
20 комментариев
"А смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было"

Если человеку не интересно смотреть на российских спортсменов на Олимпиаде, да и вообще следить за Олимпиадой, а ему важнее флаги и гимны, то человеку, вероятно, не интересны эти виды спорта вообще. Ему важнее почувствовать свою причастность к каким-то чужим победам, к которым он не имеет отношения. Это еще патриотизмом называют вроде бы. Когда люди гордятся историей, прошлым, другими мифами, другими чужими победами и достижениями - и приобщаются к ним.

"когда нет настоящей команды"

А какая команда? Олимпиада - набор разных видов спорта. Многие из них - глубоко индивидуальные.

"Олимпиаду в Сочи я смотрел с удовольствием, было великолепно – флаг, гимн, вся атрибутика"

Атрибутика человеку нравится, а не Олимпиада и спорт на ней.

Когда Юран интервью дает, там сразу виден уровень человека, его образования и развития. Именно по этой причине он никогда не возглавит заметный футбольный клуб.
А я, согласен, для меня спорт по телевизору - это азарт, мне интересно и азартно "болеть" и переживать за наших, не флаг и гимн, если уж так тебе не нравится, а за своих соотечественников, которые добились хороших результатов в спорте. Смысл мне болеть за Клэбо? Это как быть глором Месси или Роналду. А как я скучаю по биатлону.....
Напомните Юрану под каким флагом он был на евро 92
Типичный глор бгг
В душе не знаю, кто такой Юран, но знаю пофамильно всех ребят, которые сейчас были на ОИ
Иуда Юран, предавший и клуб, и Родину, неожиданно стал большим моральным авторитетом...
Это человек сказал, который письмо 14 подписал
Олимпиаду в Сочи я смотрел с удовольствием, было великолепно – флаг, гимн, мельдоний...
Сила глубокомыслия
Последний раз наши спортсмены выступали на Олимпиаде с флагом и гимном в 2016 году, то есть 10 лет назад.
Всё это время нельзя было смотреть Олимпиады?
После Парижа противно смотреть олимпиады
