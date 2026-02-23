Юран об Олимпиаде: «Смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было. Когда наша сборная едет в полном составе с флагом, формой и гимном – другое дело»

Юран об Олимпиаде: смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран признался, что не смотрел выступления российских спортсменов на Олимпиаде-2026.

– В РПЛ все еще пауза, футбола не так много – смотрели Олимпиаду?

– Нет, мне неинтересно. Когда наша сборная едет в полном составе с флагом, формой и гимном – другое дело. А смотреть на нейтральных спортсменов у меня желания не было.

– Лучше не ехать, чем ехать в нейтральном статусе?

– Не сказал бы так. К ребятам у меня вопросов нет, они все правильно сделали. Я понимаю их как бывший профессиональный спортсмен. Ты же для чего-то полжизни тренировался, отдавал всего себя. Ты все время готовишься на пределе возможностей ради международных соревнований. Это мечта всей жизни – выиграть Олимпиаду, стать призером. Так что они молодцы, что воспользовались шансом.

Просто мне неинтересно смотреть, когда нет настоящей команды. Ощущения другие как у зрителя. Олимпиаду в Сочи я смотрел с удовольствием, было великолепно – флаг, гимн, вся атрибутика. Все это символизировало нашу страну, отражало наши традиции, – сказал Юран.