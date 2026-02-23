Владимир Пономарев считает ЦСКА главным фаворитом РПЛ.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает армейцев главными фаворитами на чемпионство в Мир РПЛ.

«Очень доволен трансферами армейцев. Все сделано точечно. Тот же обмен точно в пользу ЦСКА. Дивеев для меня не защитник должного уровня, а Лусиано Гонду поможет.

С нападением не должно быть теперь проблем. Я Бабаеву сказал, что с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже. Приобрели хорошего, опытного игрока из «Спортинга» (Матеуса Рейса – Спортс’’).

ЦСКА – для меня главный фаворит в чемпионской гонке. Есть еще «Краснодар», но мы их дернем», – сказал Пономарев.

Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 36 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара » на 4 балла.