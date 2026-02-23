  • Спортс
  Владимир Пономарев: «ЦСКА – главный фаворит чемпионской гонки для меня. Есть еще «Краснодар», но мы их дернем. Дивеев не защитник должного уровня, а Гонду поможет»
48

Владимир Пономарев: «ЦСКА – главный фаворит чемпионской гонки для меня. Есть еще «Краснодар», но мы их дернем. Дивеев не защитник должного уровня, а Гонду поможет»

Владимир Пономарев считает ЦСКА главным фаворитом РПЛ.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает армейцев главными фаворитами на чемпионство в Мир РПЛ.

«Очень доволен трансферами армейцев. Все сделано точечно. Тот же обмен точно в пользу ЦСКА. Дивеев для меня не защитник должного уровня, а Лусиано Гонду поможет.

С нападением не должно быть теперь проблем. Я Бабаеву сказал, что с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже. Приобрели хорошего, опытного игрока из «Спортинга» (Матеуса Рейса – Спортс’’).

ЦСКА – для меня главный фаворит в чемпионской гонке. Есть еще «Краснодар», но мы их дернем», – сказал Пономарев. 

Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 балла. 

Источник: «Спорт-Экспресс»
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А ещё чего то на Орлова бочку катят ))
С таким дедом ЦСКА других дедов не надо
Ответ Сибирский литовец
А ещё чего то на Орлова бочку катят )) С таким дедом ЦСКА других дедов не надо
Орлов комментатор , а Паноморев один из ветеранов
Ответ mvpaq
Орлов комментатор , а Паноморев один из ветеранов
Орлов тоже играл за Харьков
"с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже"

Ну да, там всего лишь Зенит с топовыми бразильцами и действующий чемпион Краснодар с сыгранным сильным составом.

"ЦСКА – для меня главный фаворит в чемпионской гонке"

Просто потому что человек за ЦСКА болеет?

"Есть еще «Краснодар», но мы их дернем"

Образование и воспитание человеку уже поздно получать. Но может хотя бы журналисты перестанут его цитировать?
Ответ Evgeny Valyaev
"с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже" Ну да, там всего лишь Зенит с топовыми бразильцами и действующий чемпион Краснодар с сыгранным сильным составом. "ЦСКА – для меня главный фаворит в чемпионской гонке" Просто потому что человек за ЦСКА болеет? "Есть еще «Краснодар», но мы их дернем" Образование и воспитание человеку уже поздно получать. Но может хотя бы журналисты перестанут его цитировать?
К вечеру наотмечается и за мировую политику разложит
Ответ Evgeny Valyaev
"с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже" Ну да, там всего лишь Зенит с топовыми бразильцами и действующий чемпион Краснодар с сыгранным сильным составом. "ЦСКА – для меня главный фаворит в чемпионской гонке" Просто потому что человек за ЦСКА болеет? "Есть еще «Краснодар», но мы их дернем" Образование и воспитание человеку уже поздно получать. Но может хотя бы журналисты перестанут его цитировать?
Комментарий скрыт
Господи,деду 86 лет будет если не ошибаюсь скоро,журналюги постыдились бы спекулировать на ветеранах.У Пономарёва ещё до Нового Года Лусиано был ни о чём,а Дивеев топом.Отстаньте уже от заслуженного деда🤦
Деменция такая штука, что человек не помнит что было недавно, но с уверенностью говорит что будет. Некрасиво так издеваться над стариком.
У нашего деда в голове одновременно уживается, что все игроки ЦСКА — слабые колченогие тугодумы, но фавориты чемпионской гонки
Ответ Макс Кузьменков_1116601539
Ещё 100 грамм товарищу
Ну дык уже. Он без чекушки интервью не даёт. 🤣
Ответ Макс Кузьменков_1116601539
Ещё 100 грамм товарищу
Вполне праздничный тост за ЦСКА )
В чемпионате не планируется матчей цска и краснодара. Кого он дёргать собрался?
Это как если уже в чемпионате ЦСКА и Краснодар уже сыграли свои матчи. Это другие должны отобрать 5 очков как минимум у быков, чтобы ЦСКА их обошёл при этом набрать сама должна больше чем Краснодар те же 5 очков
Похоже, что пономарь уже дёрнул.
А что если Пономарева поставить комментатором и желательно ЦСКА комментировать,я думаю и курить не надо будет.
