Владимир Пономарев: «ЦСКА – главный фаворит чемпионской гонки для меня. Есть еще «Краснодар», но мы их дернем. Дивеев не защитник должного уровня, а Гонду поможет»
Владимир Пономарев считает ЦСКА главным фаворитом РПЛ.
Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев считает армейцев главными фаворитами на чемпионство в Мир РПЛ.
«Очень доволен трансферами армейцев. Все сделано точечно. Тот же обмен точно в пользу ЦСКА. Дивеев для меня не защитник должного уровня, а Лусиано Гонду поможет.
С нападением не должно быть теперь проблем. Я Бабаеву сказал, что с такими трансферами будем чемпионами в этом году. Больше некому уже. Приобрели хорошего, опытного игрока из «Спортинга» (Матеуса Рейса – Спортс’’).
ЦСКА – для меня главный фаворит в чемпионской гонке. Есть еще «Краснодар», но мы их дернем», – сказал Пономарев.
Армейцы занимают 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 36 очков после 18 туров, и отстает от лидирующего «Краснодара» на 4 балла.
Выиграть ЛЧ
Пройти еще раунд-два
Вылетят в 1/8 финала
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
С таким дедом ЦСКА других дедов не надо
Ну да, там всего лишь Зенит с топовыми бразильцами и действующий чемпион Краснодар с сыгранным сильным составом.
"ЦСКА – для меня главный фаворит в чемпионской гонке"
Просто потому что человек за ЦСКА болеет?
"Есть еще «Краснодар», но мы их дернем"
Образование и воспитание человеку уже поздно получать. Но может хотя бы журналисты перестанут его цитировать?