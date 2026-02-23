Миятович про Кержакова и «Реал»: «Он был у меня одним из вариантов, когда перешел в «Севилью»

Миятович подтвердил, что хотел подписать Кержакова в «Реал».

Бывший спортивный директор «Реала» Предраг Миятович рассказал, что хотел видеть в мадридском клубе Александра Кержакова .

Ранее бывший футболист «Зенита» и сборной России заявил : «Я мог перейти в «Реал», как Онопко в «Барселону». Но когда «Мадрид» связывался с Роналду, я сказал, что не хочу туда».

– Когда вы были в «Реале» спортивным директором, была ваша цитата про Кержакова, что в последнее время к российскому футболу в Испании вырос интерес благодаря тому, что Кержаков пришел в «Севилью», стали больше внимания обращать на Россию.

Предраг Миятович: Признаюсь спустя столько лет. Когда ты перешел в «Севилью», ты был у меня где-то в планах, как один из вариантов для «Реала».

Александр Кержаков: Это тебе не Онопко рассказывает про «Барселону». Вот тебе говорит человек, который работал в «Реал Мадрид ».

Еще вопросы есть? Как там, global star? (Андрей Аршавин говорил : «Весь мир знает только меня и Канчельскиса отчасти. Я global star. Если играешь в Англии, ты global» – Спортс’‘) Не надо вот этого, спокойно, я здесь.

Предраг Миятович: Да, это правда. Прошло много лет, конечно, но это правда.

Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый»

Онопко о «Барселоне»: «Сказали, что я колхозник. Не некрасивый, а очень простой. Может, надо было носить Louis Vuitton, Dolce&Gabbana – тогда бы взяли»