Агкацев о вратарях: «Песьяков очень классно играет ногами, практически любую передачу сделать может. В мире топ-1 – Райя»

Агкацев: Райя – супертоп, но Рэмсдейл не давал повода усадить себя на скамейку.

Вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев в интервью Спортсу’‘ рассказал, кого из голкиперов считает лучшими в России и в мире.

– Кто из вратарей РПЛ тебе нравится по игре ногами?

– Однозначно Серега Песьяков. Он очень классно играет ногами.

– Песьяков в лиге больше пятнадцати лет, но многие болельщики по-прежнему не понимают, почему выделяют именно его игру ногами.

– Лет пять на его игре ногами строился выход «Ростова » из обороны, все доводилось до автоматизма. Там были жесткие требования: выходим так и так, не останавливаемся, даже если привезли. В других клубах это звучало скорее как «стараемся так, но как получится». А если еще и ошибешься, следующую игру начнешь в запасе.

У Песьякова не было стресса из-за возможной ошибки. Наверное, из-за раскрепощенности он так и прибавил. Очень приятно наблюдать, как он может сделать практически любую передачу обеими ногами.

– Пару лет назад в мире ты выделял Эдерсона, Тер Стегена и Рэмсдейла. Время поменялось.

– Да. Топ-1 – Райя.

– После прихода Райи в «Арсенал» ты не понимал, почему посадили Рэмсдейла.

– Сейчас я понял: Райя – супертоп. Но по-прежнему считаю, что тогда Рэмсдейл не дал повода усадить себя на скамейку.

– Кого отметим, кроме Райи?

– Мне очень нравится Викарио из «Тоттенхэма» – резкий, подвижный. И на ленточке хорош, и в игре ногами, – сказал Агкацев.

