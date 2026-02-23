  • Спортс
  • Агкацев о вратарях: «Песьяков очень классно играет ногами, практически любую передачу сделать может. В мире топ-1 – Райя»
Агкацев о вратарях: «Песьяков очень классно играет ногами, практически любую передачу сделать может. В мире топ-1 – Райя»

Агкацев: Райя – супертоп, но Рэмсдейл не давал повода усадить себя на скамейку.

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в интервью Спортсу’‘ рассказал, кого из голкиперов считает лучшими в России и в мире.

– Кто из вратарей РПЛ тебе нравится по игре ногами?

– Однозначно Серега Песьяков. Он очень классно играет ногами. 

– Песьяков в лиге больше пятнадцати лет, но многие болельщики по-прежнему не понимают, почему выделяют именно его игру ногами.

– Лет пять на его игре ногами строился выход «Ростова» из обороны, все доводилось до автоматизма. Там были жесткие требования: выходим так и так, не останавливаемся, даже если привезли. В других клубах это звучало скорее как «стараемся так, но как получится». А если еще и ошибешься, следующую игру начнешь в запасе. 

У Песьякова не было стресса из-за возможной ошибки. Наверное, из-за раскрепощенности он так и прибавил. Очень приятно наблюдать, как он может сделать практически любую передачу обеими ногами.

– Пару лет назад в мире ты выделял Эдерсона, Тер Стегена и Рэмсдейла. Время поменялось.

– Да. Топ-1 – Райя.

– После прихода Райи в «Арсенал» ты не понимал, почему посадили Рэмсдейла.

– Сейчас я понял: Райя – супертоп. Но по-прежнему считаю, что тогда Рэмсдейл не дал повода усадить себя на скамейку.

– Кого отметим, кроме Райи?

– Мне очень нравится Викарио из «Тоттенхэма» – резкий, подвижный. И на ленточке хорош, и в игре ногами, – сказал Агкацев.

«После чемпионства сказал Галицкому: «Эта победа для вас». Интервью Станислава Агкацева

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Это Пися-то круто играет ногами? Он скорее это часто делает (делал) из-за требований эстонского Кройффа, но никак не круто. Привозы стабильные😼
Раньше только один человек в мире(Карпин) считал, что Песьяков хорошо играет ногами. Оказывается таких двое.
А руками ещё лучше, целое чемпионство принёс Зениту))
Райа конечно идеальный современный вратарь!
И ногами и на ленточке и на выходах супер!
И как сочно вчера с линии вытащил
только ростом не вышел
что рамсдейл, что викарио такие себе игруны ногами
"Песьяков очень классно играеМ ногами"
Уровень журналистики — ВЫСШИЙ КЛАСС 🙌
Ни один вратарь в истории не играл и не играет ногами лучше Нойера. Про Песьякова я думаю это тонкая шутка😃
А сколько Пися себе такой игрой понапривазил
