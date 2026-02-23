  • Спортс
  • Хавбек «Милана» Лофтус-Чик будет питаться через зонд после операциина челюсти и, вероятно, пропустит остаток сезона из-за травмы (Sky Sport)
15

Лофтус-Чик может пропустить остаток сезона из-за травмы челюсти.

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик может пропустить остаток сезона после травмы челюсти, полученной в матче с «Пармой».

На 8-й минуте матча 26-го тура Серии А (0:1) Лофтус-Чик столкнулся с голкипером «Пармы» Эдоардо Корви в момент, когда тот выбивал мяч кулаком после подачи Алексиса Салемакерса в штрафную. Англичанин упал на газон, после чего покинул поле на носилках, ему зафиксировали шею. Впоследствии стало известно, что у Лофтус-Чика перелом альвеолярной кости.

Sky Sport Italia сообщает, что первичный осмотр выявил у Лофтус-Чика не менее двух сломанных верхних зубов, также хавбек «Милана» получил два рассечения, одно из которых – на лбу. При этом Лофтус-Чик не терял сознание после столкновения, сотрясения мозга у футболиста также не обнаружено.

Сообщается, что сегодня Лофтус-Чик перенесет челюстно-лицевую операцию – в зависимости от характера и степени повреждения для стабилизации поврежденных в результате травмы зубов могут быть использованы винты или пластины. В течение некоторого времени футболисту, вероятно, придется питаться при помощи зонда.

Отмечается, что на данный момент трудно определить сроки восстановления Лофтус-Чика, поскольку его травма не является типичной для футболиста. Вероятнее всего, хавбек «Милана» пропустит остаток сезона.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sky Sport Italia
15 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Господи, ужас! Здоровья!
Ответ Снежная Ондатра
Господи, ужас! Здоровья!
Но обыватели хейтеры футбола будут рассказывать какие женоподобные футболисты, намеренно игнорирую такие страшные травмы! Просто цирк!

Здоровья Лофтусу, и так ему жестко не везёт на протяжении всей карьеры! Обидно!
ни фига себе голкипер мячик выбил.
Ему с таким ударом можно и в микс файт
Это не так страшно, как перелом ноги или разрыв связок. Восстановится к новому сезону! 👍🔥
Ответ Cristiano Ronaldo
Это не так страшно, как перелом ноги или разрыв связок. Восстановится к новому сезону! 👍🔥
Ну страшно - понятие растяжимое. Могли бы быть необратимые последствия на самом деле при подобной травме.
Ответ Declanator
Ну страшно - понятие растяжимое. Могли бы быть необратимые последствия на самом деле при подобной травме.
Необратимые последствия могут наступить в жизни у каждого. Однако у Рубена не всё так плохо.
Здоровья Лофтус-Чику.
Рубен - крепкий и здоровый парень, надеюсь, что сможет быстро восстановиться.
РЛЧу не везет, постоянные травмы. Еще со времен Челси нравится, жалко так до конца и не раскрылся, потенциал был. Здоровья! Милану он еще пригодится!
Это только звучит страшно, журналюги нагнали жути, обычная ЧЛХ операция, у нас с пластинами на моське ходит куча народа и ничего. А вот если сломал что нибудь в ноге, было бы намного хуже
