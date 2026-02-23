Хавбек «Милана» Лофтус-Чик будет питаться через зонд после операциина челюсти и, вероятно, пропустит остаток сезона из-за травмы (Sky Sport)

Лофтус-Чик может пропустить остаток сезона из-за травмы челюсти.

Полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик может пропустить остаток сезона после травмы челюсти, полученной в матче с «Пармой».

На 8-й минуте матча 26-го тура Серии А (0:1) Лофтус-Чик столкнулся с голкипером «Пармы» Эдоардо Корви в момент, когда тот выбивал мяч кулаком после подачи Алексиса Салемакерса в штрафную. Англичанин упал на газон, после чего покинул поле на носилках, ему зафиксировали шею. Впоследствии стало известно, что у Лофтус-Чика перелом альвеолярной кости .

Sky Sport Italia сообщает, что первичный осмотр выявил у Лофтус-Чика не менее двух сломанных верхних зубов, также хавбек «Милана» получил два рассечения, одно из которых – на лбу. При этом Лофтус-Чик не терял сознание после столкновения, сотрясения мозга у футболиста также не обнаружено.

Сообщается, что сегодня Лофтус-Чик перенесет челюстно-лицевую операцию – в зависимости от характера и степени повреждения для стабилизации поврежденных в результате травмы зубов могут быть использованы винты или пластины. В течение некоторого времени футболисту, вероятно, придется питаться при помощи зонда.

Отмечается, что на данный момент трудно определить сроки восстановления Лофтус-Чика, поскольку его травма не является типичной для футболиста. Вероятнее всего, хавбек «Милана » пропустит остаток сезона.