Депутат Свищев о беспорядках в Мексике: «ЧМ не должен быть заложником нестабильности в стране. Технически возможен перенос матчей в США и Канаду, нужно решать на трезвую голову»

Свищев: ЧМ-2026 не должен быть заложником нестабильности в Мексике.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил перспективы проведения ЧМ-2026 в Мексике на фоне дестабилизации обстановки в стране.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны. Члены CJNG поджигают автомобили и перекрывают улицы в городах. В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения, аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы.

«Ситуация, действительно, непростая. Это уже затронуло спорт. Очень надеемся, что мексиканские власти справятся с ситуацией. Безопасность во время чемпионата мира – это самое главное. Спортивное мероприятие не должно быть заложником нестабильности в Мексике.

ФИФА сейчас обеспокоены больше всех. Это организация, которая является гарантом в этой ситуации, и решение принимать им. Если ситуация не изменится, матчи можно перенести в США и в Канаду. Организационно это будет геморроем. Жалко, что такая ситуация происходит, ведь мексиканцы очень любят футбол.

Нужно попытаться разобраться в ситуации и принимать решение на трезвую голову, насколько это будет безопасно. Технически перенос возможен», – сказал Свищев.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.