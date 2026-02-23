  • Спортс
  • Депутат Свищев о беспорядках в Мексике: «ЧМ не должен быть заложником нестабильности в стране. Технически возможен перенос матчей в США и Канаду, нужно решать на трезвую голову»
16

Депутат Свищев о беспорядках в Мексике: «ЧМ не должен быть заложником нестабильности в стране. Технически возможен перенос матчей в США и Канаду, нужно решать на трезвую голову»

Свищев: ЧМ-2026 не должен быть заложником нестабильности в Мексике.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев оценил перспективы проведения ЧМ-2026 в Мексике на фоне дестабилизации обстановки в стране.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны. Члены CJNG поджигают автомобили и перекрывают улицы в городах. В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения, аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы.

«Ситуация, действительно, непростая. Это уже затронуло спорт. Очень надеемся, что мексиканские власти справятся с ситуацией. Безопасность во время чемпионата мира – это самое главное. Спортивное мероприятие не должно быть заложником нестабильности в Мексике.

ФИФА сейчас обеспокоены больше всех. Это организация, которая является гарантом в этой ситуации, и решение принимать им. Если ситуация не изменится, матчи можно перенести в США и в Канаду. Организационно это будет геморроем. Жалко, что такая ситуация происходит, ведь мексиканцы очень любят футбол.

Нужно попытаться разобраться в ситуации и принимать решение на трезвую голову, насколько это будет безопасно. Технически перенос возможен», – сказал Свищев.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
16 комментариев
Какой же чуткий человек этот Свищев. Не только о России думает день и ночь
Ему то какое дело до этого турнира? Проводится в других странах, нашу страну не допустили даже до отбора. Куда он лезет со своим комментарием?
Свищев уже купил билеты на ЧМ и теперь в раздумьях? Если он не вернётся, то здесь особо переживать не будут
Я так понял, депутат Свищев переделал все дела, порешал все проблемы у себя в отчизне и теперь принялся оценивать перспективы проведения мероприятия к которому ни он, ни государство в котором он ведет свою законотворческую деятельность, не имеют ни кокого отношения. Ну просто на износ пашет, может в отпуск?
ФИФА поделилась со Свищевым своей озабоченностью, и он моментально предложил решение проблемы. Ещё бы. В России настоящие профессионалы решения чужих проблем. Помогают, даже, тогда, когда никто не просит.
Нужно попытаться разобраться в ситуации и принимать решение на трезвую голову...
То есть не сегодня...– сказал Свищев
Ответ Сергей Круг
Нужно попытаться разобраться в ситуации и принимать решение на трезвую голову... То есть не сегодня...– сказал Свищев
... «И немедленно выпил»🥃
такое ощущение, что он просто оценил ситуацию в Мексике, находясь один в комнате. даже без вопроса от журналистов
Кто нибудь ему уже сообщит что Россия не участвует в ЧМ-2026 и с вероятностью 99,9% не будет участвовать в ЧМ-2030? Никому его комментарии по этому поводу не нужны. Пусть поблагодарит своего начальника в Кремле за то что Россию везде выгнали из спорта.
Он просто решил вещать на любую тему?
Наших там нет, организация других стран, пробовали бы о стране думать
Ну вот куда ты лезешь?!!Кому твои советы нужны?
