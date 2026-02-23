  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Депутат Милонов: «ЧМ без России – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. Они приедут к своим картелям, их там всех переколбасят. Сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут»
63

Депутат Милонов: «ЧМ без России – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. Они приедут к своим картелям, их там всех переколбасят. Сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут»

Виталий Милонов о ЧМ: в Мексике всех переколбасят, они этого заслуживают.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопрос о том, следует ли перенести матчи ЧМ-2026 из Мексики на фоне столкновений вооруженных сил страны с наркокартелями. 

– Для меня чемпионат, где сборная России не участвует – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. И смотреть я это дело не буду, конечно.

Наши вряд ли в ближайшей перспективе могут стать чемпионами мира, но то, что их нет – это уже нечестно. А они получают что заслуживают – приедут к своим картелям, их там всех переколбасят, да и, честно говоря, – абсолютно все равно. Они сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут.

– Нужно отменять матчи в Мексике и переносить в другую страну?

– Мы точно не можем это отменить, потому что нас там даже нет. Но я считаю, что отменять не надо, пусть едут туда, куда заслужили поехать. Но нашим болельщикам туда ездить, конечно, не стоит, – сказал Милонов. 

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. Посольство Мексики в Вашингтоне сообщило, что США предоставили дополнительную информацию для военной операции.

После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны. Члены CJNG поджигают автомобили и перекрывают улицы в городах. В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения, аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. 

Представитель губернатора мексиканского штата Халиско о столкновениях с картелем в преддверии ЧМ-2026: «Мы не получали от ФИФА сообщений, которые могли бы нас обеспокоить»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17065 голосов
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Политика
logoЧМ-2026
logoВиталий Милонов
Государственная дума
logoСборная России по футболу
logoпремьер-лига Россия
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
По факту все наоборот. В сборной России какие то парни под руководством какого то тренера мячик пинают. И то, если им купят хоть какого то соперника за очень не какие то деньги.
Так расстроился что поставщика грохнули?😅
Ответ Kirkorofff
Так расстроился что поставщика грохнули?😅
Да его как муж бросил-до сих пор отходит Виталик)))
Портрет российского государственного законодателя первой половины 21-века.
Так и живем.
Ответ &_Bishep_&
Портрет российского государственного законодателя первой половины 21-века. Так и живем.
"каждый народ имеет правителей, которого заслужил" не я сказал)
Ответ Foma T
"каждый народ имеет правителей, которого заслужил" не я сказал)
Правители имеют народ, который это заслужил - так тоже верно звучит
Походу ему стринги жмут.
Чем разборки с наркокартелем, которые, уверен, уже закончились ,хуже ситуации, когда один бывший уголовник захватывает главный город юга страны, и был уже на полпути к столице, а кто-то улетает прятаться в бункер …
Ответ Alex Slobodskikh
Чем разборки с наркокартелем, которые, уверен, уже закончились ,хуже ситуации, когда один бывший уголовник захватывает главный город юга страны, и был уже на полпути к столице, а кто-то улетает прятаться в бункер …
Плохо что не дошел.
Ну а нам придется и дальше жить с Милоновым...
Да что ты, черт побери, такое несешь? (с)
О, фрик проснулся. Видимо, его поставщика на тот свет отправили
И вот это чудо законодательствует. Россия, 21 век.

К слову, сколько ЧМ выиграла Россия? И сколько завоевала медалей? Заурядная команда.
Вот если бы хорват такое сказал, то я бы еще поняла.
Футбол - это наверное единственный вид спорта, где не жалко что отсутствует Россия.
Неужели кому-то бы хотелось смотреть на разгромные поражения в ЛЧ и блеклую игру сборной и клубов против европейских середняков, а иногда и аутсайдеров ?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
9 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
20 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
33 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
15 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
15 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
30 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
43 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
58 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем