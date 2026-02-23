Депутат Милонов: «ЧМ без России – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. Они приедут к своим картелям, их там всех переколбасят. Сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут»

Виталий Милонов о ЧМ: в Мексике всех переколбасят, они этого заслуживают.

Депутат Госдумы Виталий Милонов ответил на вопрос о том, следует ли перенести матчи ЧМ-2026 из Мексики на фоне столкновений вооруженных сил страны с наркокартелями.

– Для меня чемпионат, где сборная России не участвует – не чемпионат, а так, какие-то парни мячик пинают. И смотреть я это дело не буду, конечно.

Наши вряд ли в ближайшей перспективе могут стать чемпионами мира, но то, что их нет – это уже нечестно. А они получают что заслуживают – приедут к своим картелям, их там всех переколбасят, да и, честно говоря, – абсолютно все равно. Они сами себе этот ад устроили, пусть с ним и живут.

– Нужно отменять матчи в Мексике и переносить в другую страну?

– Мы точно не можем это отменить, потому что нас там даже нет. Но я считаю, что отменять не надо, пусть едут туда, куда заслужили поехать. Но нашим болельщикам туда ездить, конечно, не стоит, – сказал Милонов.

В воскресенье в результате специальной операции Вооруженных сил Мексики был убит лидер одного из крупнейших наркокартелей страны «Новое поколение Халиско» (CJNG) Немесио Осегера, также известный как Эль Менчо. Посольство Мексики в Вашингтоне сообщило, что США предоставили дополнительную информацию для военной операции.

После этого в нескольких штатах Мексики вспыхнули беспорядки, боевики картеля вступили в боевые столкновения с вооруженными силами страны. Члены CJNG поджигают автомобили и перекрывают улицы в городах. В штате Халиско был введен режим чрезвычайного положения, аэропорты Пуэрто-Вальярты и Гвадалахары временно не принимают рейсы.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Представитель губернатора мексиканского штата Халиско о столкновениях с картелем в преддверии ЧМ-2026: «Мы не получали от ФИФА сообщений, которые могли бы нас обеспокоить»