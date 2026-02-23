  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кержаков о футболках: «С Месси менялся. Неймар мне подписывал – ее украл кто-то». Быстров сказал, что нашел у себя без фамилии
22

Кержаков о футболках: «С Месси менялся. Неймар мне подписывал – ее украл кто-то». Быстров сказал, что нашел у себя без фамилии

Александр Кержаков: у меня украли подписанную футболку Неймара.

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как получил футболки от Лионеля Месси и Неймара.

– У меня самая известная футболка – это Месси, когда я сам поменялся с ним. Все, думаю, этого достаточно.

– Вы подошли к нему. Как этот диалог выглядел?

– Мы в перерыве шли уже в подтрибунку. Мы вели тогда... 1:1 был счет (Александр 4 раза играл против «Барселоны» в составе «Севильи» – Спортс’‘). Я к нему подошел и попросил, он сразу отдал.

– Без слов?

– Не, ну как без слов... Я шел, он такой: «Подожди, подожди, а твоя? Дай мне, пожалуйста, твою футболку» (улыбается).

– Реально просил, умолял?

– Нет. У меня была футболка Неймара, подписанная им, когда мы играли товарищеский матч на «Стэмфорд Бридж» против Бразилии (в марте 2013 года команды сыграли со счетом 1:1 – Спортс’‘). У меня был 11-й номер, и у Неймара тогда был 11-й номер (с 2013-го бразилец играл в сборной под 10-м номером – Спортс’‘). И, по всей видимости, он коллекционировал футболки футболистов разных стран, против кого он играл под 11-м номером.

Я сижу в раздевалке, и заходит представитель сборной Бразилии — мы все уже переодеваемся после игры, — и он такой: «Где у вас одиннадцатый номер, Кержаков? Неймар просит его футболку». Все такие (показывает удивление – Спортс’‘). Я снимаю, говорю: «Да, да, конечно, без проблем». Представитель сборной Бразилии: «Подпиши, пожалуйста». Я подписал, говорю: «Ну, пусть, пожалуйста, он тогда подпишет». Мне принесли также подписанную футболку для меня. И у меня кто-то ее украл из дома.

– В смысле?

– Ну, такое было время, что дома было много разного народа непонятного, и у меня пропала эта футболка. Если вдруг кто-то смотрит...

Владимир Быстров: Футболки были с фамилиями тогда? Я просто нашел футболку сборной Бразилии у себя случайно, по-моему, с 11-м номером, но без фамилии. Я не знал просто, откуда она.

– Подписанная? –  уточнил Кержаков.

Владимир Быстров: Да нет, без фамилии вообще...

– Постирал, может быть?

Владимир Быстров: Я не стираю футболки, я так их вешаю. Они все в грязи висят.

Александр Кержаков: «Я мог перейти в «Реал», как Онопко в «Барселону». Но когда «Мадрид» связывался с Роналду, я сказал, что не хочу туда»

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме17064 голоса
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: ютуб-канал FONBET
logoВладимир Быстров
logoАлександр Кержаков
игровая форма
logoСборная России по футболу
logoЛионель Месси
logoНеймар
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoБарселона
logoСевилья
товарищеские матчи (сборные)
logoСборная Бразилии по футболу
22 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Украл кто-то. Кто же это мог быть...
Ответ Алексей Мишин
Украл кто-то. Кто же это мог быть...
Откройте букву Ю!
Ответ Алексей Мишин
Украл кто-то. Кто же это мог быть...
Должно быть кто-то рукастый🤔
Футболка нашлась у Быстрова,но кто утащил подпись Неймара?
Скандалы,интриги,расследования на спортсе...
Скромничает Кержаков)
А ведь он забил и выиграл матч 04.03.2007 с Барсой)))
Мы вели тогда - 1-1 счёт был.

Что???
Ответ Дядя ТУРА
Мы вели тогда - 1-1 счёт был. Что???
Да Кержаков уже сам запутался где выдумал а где правда
Ответ Дядя ТУРА
Мы вели тогда - 1-1 счёт был. Что???
Он сам себя поправил. Можете посмотреть в выпуске Фонтура.
ладно смешной комфортный подкаст вышел
В общем, Вовка спер футболку у Кержакова...
Блин 😁 я все понял, ну ничего не понял этого интервью 🤣
Дзюба походу гостил у Кержакова.
"Мы вели тогда... 1:1 был счет"
Это он так и руководству говорил, когда тренером был....
Быстров, как обычно
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
9 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
20 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
33 минуты назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Ко всем новостям
Последние новости
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
15 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
15 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
30 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
43 минуты назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
58 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
Рекомендуем