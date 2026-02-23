Кержаков о футболках: «С Месси менялся. Неймар мне подписывал – ее украл кто-то». Быстров сказал, что нашел у себя без фамилии

Александр Кержаков: у меня украли подписанную футболку Неймара.

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, как получил футболки от Лионеля Месси и Неймара .

– У меня самая известная футболка – это Месси, когда я сам поменялся с ним. Все, думаю, этого достаточно.

– Вы подошли к нему. Как этот диалог выглядел?

– Мы в перерыве шли уже в подтрибунку. Мы вели тогда... 1:1 был счет (Александр 4 раза играл против «Барселоны» в составе «Севильи» – Спортс’‘). Я к нему подошел и попросил, он сразу отдал.

– Без слов?

– Не, ну как без слов... Я шел, он такой: «Подожди, подожди, а твоя? Дай мне, пожалуйста, твою футболку» (улыбается).

– Реально просил, умолял?

– Нет. У меня была футболка Неймара, подписанная им, когда мы играли товарищеский матч на «Стэмфорд Бридж» против Бразилии (в марте 2013 года команды сыграли со счетом 1:1 – Спортс’‘). У меня был 11-й номер, и у Неймара тогда был 11-й номер (с 2013-го бразилец играл в сборной под 10-м номером – Спортс’‘). И, по всей видимости, он коллекционировал футболки футболистов разных стран, против кого он играл под 11-м номером.

Я сижу в раздевалке, и заходит представитель сборной Бразилии — мы все уже переодеваемся после игры, — и он такой: «Где у вас одиннадцатый номер, Кержаков? Неймар просит его футболку». Все такие (показывает удивление – Спортс’‘). Я снимаю, говорю: «Да, да, конечно, без проблем». Представитель сборной Бразилии: «Подпиши, пожалуйста». Я подписал, говорю: «Ну, пусть, пожалуйста, он тогда подпишет». Мне принесли также подписанную футболку для меня. И у меня кто-то ее украл из дома.

– В смысле?

– Ну, такое было время, что дома было много разного народа непонятного, и у меня пропала эта футболка. Если вдруг кто-то смотрит...

Владимир Быстров: Футболки были с фамилиями тогда? Я просто нашел футболку сборной Бразилии у себя случайно, по-моему, с 11-м номером, но без фамилии. Я не знал просто, откуда она.

– Подписанная? – уточнил Кержаков.

Владимир Быстров: Да нет, без фамилии вообще...

– Постирал, может быть?

Владимир Быстров: Я не стираю футболки, я так их вешаю. Они все в грязи висят.

