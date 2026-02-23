Агкацев хотел покинуть «Краснодар» в сезоне-2023/24: «Потом сложился идеальный расклад: Сафонов уехал и выиграл все, а я остался, и мы стали чемпионами. Сказка какая-то»

Станислав Агкацев признался, что в прошлом хотел уйти из «Краснодара».

Вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев рассказал, что хотел покинуть клуб в 2023 году.

– Ты говорил, что если бы Сафонов не ушел в «ПСЖ», скорее всего, попросил бы «Краснодар» тебя отпустить. В какой момент понял, что все, предел?

– Летом 2023-го. На сборах пошли разговоры о переходе в другие клубы. Мы пообщались с руководством, мне сказали: «Мы хотим, чтобы ты играл, будет хорошо, если в другом клубе у тебя будет такая возможность. Но мы и не хотим рисковать, оставаясь только с Сафоновым». Мы договорились, что до зимы 2024-го «Краснодар» подыщет вратаря – и зимой отпустит меня.

Зимой я тоже общался с несколькими клубами, были даже определенные договоренности. Но получилось так, что «Краснодар» выиграл первую часть сезона и, конечно, хотел стать чемпионом. Поэтому мы договорились об уходе на лето. Я это спокойно воспринимал – самому хотелось помочь «Краснодару» взять титул, пускай и в роли второго вратаря.

– Удивляло, что в тот момент тобой интересовались «Спартак», «Динамо» и «Ростов»?

– Я об этом не думал, но, конечно, об интересе конкретных клубов знал. Думаю, всех смущала высокая стоимость вратаря с восьмью матчами в РПЛ .

Я рад, что она была такой, потому что сложился идеальный расклад: Мотя уехал и выиграл все, я остался в «Краснодаре», и мы стали чемпионами. Сказка какая-то.

– Кто и когда тебе рассказал о скором уходе Сафонова?

– Мотя и сказал – за несколько туров до конца сезона. Но он не говорил о «ПСЖ», только о большой вероятности ухода в европейский клуб. О «ПСЖ» я узнал, как и все – из медиа.

Наверное, это один из самых громких трансферов в истории российского футбола. Был безумно рад за Мотю, – сказал Агкацев в интервью Спортсу’’ .

«После чемпионства сказал Галицкому: «Эта победа для вас». Интервью Станислава Агкацева