  Матч «Реала» с «Бенфикой» в ЛЧ будет судить Винчич. На игру «Интер» – «Буде-Глимт» назначен Эрнандес Эрнандес
Матч «Реала» с «Бенфикой» в ЛЧ будет судить Винчич. На игру «Интер» – «Буде-Глимт» назначен Эрнандес Эрнандес

УЕФА назначил судей на ответные стыковые матчи ЛЧ.

На ответный матч «Реала» против «Бенфики» в Лиге чемпионов назначен словенский арбитр Славко Винчич.

Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 25 февраля.

24 февраля (вторник)

«Атлетико» – «Брюгге»: главный судья – Клеман Тюрпен;

«Байер» – «Олимпиакос»: главный судья – Майкл Оливер;

«Интер» – «Буде-Глимт»: главный судья – Алехандро Эрнандес Эрнандес;

«Ньюкасл» – «Карабах»: главный судья – Давиде Масса;

25 февраля (среда)

«Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: главный судья – Хосе Мария Санчес;

«ПСЖ» – «Монако»: главный судья – Иштван Ковач;

«Ювентус» – «Галатасарай»: главный судья – Жоау Пиньейру.

На что способен этот «Буде»? Вынесли 5:2 «Интер» по сумме
Выиграть ЛЧБуде-Глимт
Пройти еще раунд-дваНикита Хайкин
Вылетят в 1/8 финалаЛига чемпионов УЕФА
На гол Мбаппе с пеналя грузить?!
Ответ che kaif
На гол Мбаппе с пеналя грузить?!
да там кэф будет 1,05 - не больше)
Танцуй, Винчич🕺🏻
Рекомендуем