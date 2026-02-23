Матч «Реала» с «Бенфикой» в ЛЧ будет судить Винчич. На игру «Интер» – «Буде-Глимт» назначен Эрнандес Эрнандес
УЕФА назначил судей на ответные стыковые матчи ЛЧ.
На ответный матч «Реала» против «Бенфики» в Лиге чемпионов назначен словенский арбитр Славко Винчич.
Игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» в среду, 25 февраля.
24 февраля (вторник)
«Атлетико» – «Брюгге»: главный судья – Клеман Тюрпен;
«Байер» – «Олимпиакос»: главный судья – Майкл Оливер;
«Интер» – «Буде-Глимт»: главный судья – Алехандро Эрнандес Эрнандес;
«Ньюкасл» – «Карабах»: главный судья – Давиде Масса;
25 февраля (среда)
«Аталанта» – «Боруссия» Дортмунд: главный судья – Хосе Мария Санчес;
«ПСЖ» – «Монако»: главный судья – Иштван Ковач;
«Ювентус» – «Галатасарай»: главный судья – Жоау Пиньейру.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
На гол Мбаппе с пеналя грузить?!
На гол Мбаппе с пеналя грузить?!
да там кэф будет 1,05 - не больше)
Танцуй, Винчич🕺🏻
