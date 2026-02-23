  • Спортс
  • Юран об Олимпиаде в Сочи: «В ближайшие 50-100 лет нигде таких Игр не будет. Только если нам дадут снова их провести. Все было организовано на высшем уровне, больше никто так не умеет»
59

Юран об Олимпиаде в Сочи: «В ближайшие 50-100 лет нигде таких Игр не будет. Только если нам дадут снова их провести. Все было организовано на высшем уровне, больше никто так не умеет»

Сергей Юран: никто не умеет организовывать Олимпиаду так, как мы.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран сравнил организацию Олимпийских игр в России и других странах.

В 2026 году зимняя Олимпиада прошла в Милане и Кортине. 

– Я посмотрел открытие Олимпиады-2026, особо не впечатлило. В новостях еще увидел спортивную деревню – там все течет, в ужасном состоянии. Эти видео выкладывали иностранные спортсмены, не наши. Это же Олимпиада, так нельзя. Сильно удивился, когда увидел.

– Не умеют организовывать?

– Так, как это делаем мы, никто не умеет. В Сочи вся олимпийская инфраструктура на долгие десятилетия, а то и столетия.

Надо признать, мы умеем организовать соревнования мирового уровня и быть в этом первыми – Сочи-2014, ЧМ-2018, примеров полно. Все кому не лень отмечали, что это было чем-то необычайным – и открытие, и сами соревнования, деревня, инфраструктура, и церемония закрытия.

Все было сделано на высшем уровне, спортсмены в комфортнейших условиях показывали свои лучшие результаты. Со всей ответственностью заявляю, что в ближайшие 50, а то и 100 лет нигде такой Олимпиады не будет. Только если нам дадут снова ее провести, – сказал Юран.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
59 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
История грандиозного распила стоимостью в 50 млрд $, сумарно все остальные олимпиады по стоимости были дешевле.
Действительно никто так не умеет.
Ответ wxvnpc5psr
История грандиозного распила стоимостью в 50 млрд $, сумарно все остальные олимпиады по стоимости были дешевле. Действительно никто так не умеет.
Потемкинские деревни строить недешевое удовольствие
Ответ wxvnpc5psr
История грандиозного распила стоимостью в 50 млрд $, сумарно все остальные олимпиады по стоимости были дешевле. Действительно никто так не умеет.
Комментарий скрыт
Дырки в стенах, нераскрывшиеся кольца на открытии, снос целых районов, нарушение экологии за стоимость выше, чем все остальные Олимпиады 21 века вместе взятые. Кайф организация.
Впрочем, это же Юран, любой комплимент от него это оскорбление.
Ответ selso99
Дырки в стенах, нераскрывшиеся кольца на открытии, снос целых районов, нарушение экологии за стоимость выше, чем все остальные Олимпиады 21 века вместе взятые. Кайф организация. Впрочем, это же Юран, любой комплимент от него это оскорбление.
«стоимость выше, чем все остальные Олимпиады 21 века»

Делаю тебе строгое замечание за клевету на славную олимпиаду в городе Соч. Она была дороже не только всех олимпиад XXI века, но еще и века ХХ и, я уверен, всех древнегреческих олимпиад вместе взятых. Не дискредитируй наши достижения!
Особенно дырка в стене была организована на высшем уровне
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Особенно дырка в стене была организована на высшем уровне
Это не дырка была, в окно выдачи олимпийских медалей)
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Особенно дырка в стене была организована на высшем уровне
Комментарий скрыт
Юран это не фамилия, это погоняло
Ответ граф Якунин
Юран это не фамилия, это погоняло
Это диагноз
Ответ граф Якунин
Юран это не фамилия, это погоняло
Помнится читал я интервью Сергея, если не сильно ошибаюсь, то в 1991 году.
Так вот, он рассказывал, что когда его старший брат был отчислен из "Зари", то форму он не сдал и поэтому ни о каком Юране больше в клубе слышать и не хотели. Почему-то это запало мне в память.
Так что, выходит, семья там ещё та.
правда МОК почему то отстранил пожизненно от участия во всех олимпийских мероприятиях Юрия Нагорных, нынешнего главу Локо, а тогда - первого замминистра спорта ) ... а треть медалей у нашей сборной потом отобрали за мельдоний, а так то да - всё супер ))
Честно, до сих пор не понимаю, почему Олимпиаду после Сочи не отменили.
До сих пор не всем подрядчикам заплатили))) Высший уровень
Каждая лягуха свое болото хвалит.
А если серьезно то лучше взглянуть на бюджеты. Между Сочи и тем же Миланом огромная пропасть
Под водочку и селедочку сочинская олимпиада зашла. А другие бездуховные - нет
Юран, конечно, знатную пургу погнал. Прям уж никто больше не умеет ничего организовывать.
