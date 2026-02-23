Юран об Олимпиаде в Сочи: «В ближайшие 50-100 лет нигде таких Игр не будет. Только если нам дадут снова их провести. Все было организовано на высшем уровне, больше никто так не умеет»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран сравнил организацию Олимпийских игр в России и других странах.
В 2026 году зимняя Олимпиада прошла в Милане и Кортине.
– Я посмотрел открытие Олимпиады-2026, особо не впечатлило. В новостях еще увидел спортивную деревню – там все течет, в ужасном состоянии. Эти видео выкладывали иностранные спортсмены, не наши. Это же Олимпиада, так нельзя. Сильно удивился, когда увидел.
– Не умеют организовывать?
– Так, как это делаем мы, никто не умеет. В Сочи вся олимпийская инфраструктура на долгие десятилетия, а то и столетия.
Надо признать, мы умеем организовать соревнования мирового уровня и быть в этом первыми – Сочи-2014, ЧМ-2018, примеров полно. Все кому не лень отмечали, что это было чем-то необычайным – и открытие, и сами соревнования, деревня, инфраструктура, и церемония закрытия.
Все было сделано на высшем уровне, спортсмены в комфортнейших условиях показывали свои лучшие результаты. Со всей ответственностью заявляю, что в ближайшие 50, а то и 100 лет нигде такой Олимпиады не будет. Только если нам дадут снова ее провести, – сказал Юран.
Действительно никто так не умеет.
Впрочем, это же Юран, любой комплимент от него это оскорбление.
Делаю тебе строгое замечание за клевету на славную олимпиаду в городе Соч. Она была дороже не только всех олимпиад XXI века, но еще и века ХХ и, я уверен, всех древнегреческих олимпиад вместе взятых. Не дискредитируй наши достижения!
Так вот, он рассказывал, что когда его старший брат был отчислен из "Зари", то форму он не сдал и поэтому ни о каком Юране больше в клубе слышать и не хотели. Почему-то это запало мне в память.
Так что, выходит, семья там ещё та.
А если серьезно то лучше взглянуть на бюджеты. Между Сочи и тем же Миланом огромная пропасть