Сергей Юран: никто не умеет организовывать Олимпиаду так, как мы.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран сравнил организацию Олимпийских игр в России и других странах.

В 2026 году зимняя Олимпиада прошла в Милане и Кортине.

– Я посмотрел открытие Олимпиады-2026, особо не впечатлило. В новостях еще увидел спортивную деревню – там все течет, в ужасном состоянии. Эти видео выкладывали иностранные спортсмены, не наши. Это же Олимпиада, так нельзя. Сильно удивился, когда увидел.

– Не умеют организовывать?

– Так, как это делаем мы, никто не умеет. В Сочи вся олимпийская инфраструктура на долгие десятилетия, а то и столетия.

Надо признать, мы умеем организовать соревнования мирового уровня и быть в этом первыми – Сочи-2014, ЧМ-2018 , примеров полно. Все кому не лень отмечали, что это было чем-то необычайным – и открытие, и сами соревнования, деревня, инфраструктура, и церемония закрытия.

Все было сделано на высшем уровне, спортсмены в комфортнейших условиях показывали свои лучшие результаты. Со всей ответственностью заявляю, что в ближайшие 50, а то и 100 лет нигде такой Олимпиады не будет. Только если нам дадут снова ее провести, – сказал Юран.