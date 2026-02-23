Ари: я очень восхищаюсь Путиным.

Бывший нападающий «Спартака », «Краснодара », «Локомотива » и сборной России Ари рассказал о своем отношении к Владимиру Путину.

«Фото президента в кабинете не висит, но я очень восхищаюсь им.

Я читаю много новостей про Путина и изучаю исторические моменты», – сказал спортивный директор «Торпедо» Ари Ари.