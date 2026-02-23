Ари о Путине: «Фото президента в кабинете не висит, но я очень восхищаюсь им. Читаю много новостей про него и изучаю исторические моменты»

  • Спортс
Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Ари рассказал о своем отношении к Владимиру Путину.

«Фото президента в кабинете не висит, но я очень восхищаюсь им.

Я читаю много новостей про Путина и изучаю исторические моменты», – сказал спортивный директор «Торпедо» Ари Ари. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Кто если не Путин? Он Россию с колен поднял. Хотите как в 90е??

Слава богу, что у России есть Путин. Дай бог ему здоровья
Ответ Дядя ТУРА
Кто если не Путин? Он Россию с колен поднял. Хотите как в 90е?? Слава богу, что у России есть Путин. Дай бог ему здоровья
Тонко)
Ответ Дядя ТУРА
Кто если не Путин? Он Россию с колен поднял. Хотите как в 90е?? Слава богу, что у России есть Путин. Дай бог ему здоровья
Есть Путин есть Россия, нет Путина нет России, главное ещё немножко потерпеть.
То, что фото не висит, это большое упущение. Но на первый раз только выговор🙏
Ответ ХавиГави_Паратрупер
То, что фото не висит, это большое упущение. Но на первый раз только выговор🙏
то, что у Ари есть "кабинет" - вас не смутило?)
Ответ БезызбежноНаКрасный
то, что у Ари есть "кабинет" - вас не смутило?)
Серьезный человек
Ари чуть не подрался с Ротенбергом, выясняя, кто из них больше любит Путина...
"- Я очень люблю господина ПЖ!
- А я его ещё больше, ку!"
Я тоже последние пару месяцев читаю комментарии под новостями и рилсами про путина

Такого объединения народа давно не видел, к слову, но со знаком минус
Ответ malakhov7
Я тоже последние пару месяцев читаю комментарии под новостями и рилсами про путина Такого объединения народа давно не видел, к слову, но со знаком минус
Все идёт к тому, что писать комментарии скоро будет негде)
Ответ matvinho
Все идёт к тому, что писать комментарии скоро будет негде)
На заборах будут писать
Объединил россиян, объединил Европу, объединил НАТО, помог Януковичу, Асаду, Мадуро, видит всё наперед, просчитывает на несколько шагов, великий стратег, его невозможно переиграть, невозможно обмануть, великий человек!
Ответ reddman
Объединил россиян, объединил Европу, объединил НАТО, помог Януковичу, Асаду, Мадуро, видит всё наперед, просчитывает на несколько шагов, великий стратег, его невозможно переиграть, невозможно обмануть, великий человек!
Особенно Мадуро)
Исторические моменты про печенегов, обещания не поднимать налоги, пенсионный возраст, не менять конституцию, майские указы, удвоить ВВП, довести его до уровня Португалии подушевой, вот эти вот все исторические моменты.
Ответ Joe Burrow
Исторические моменты про печенегов, обещания не поднимать налоги, пенсионный возраст, не менять конституцию, майские указы, удвоить ВВП, довести его до уровня Португалии подушевой, вот эти вот все исторические моменты.
Ари за чашечкой вечернего смакует каждый из этих моментов, восхищаясь вновь и вновь уровнем Лидера
Ответ Joe Burrow
Исторические моменты про печенегов, обещания не поднимать налоги, пенсионный возраст, не менять конституцию, майские указы, удвоить ВВП, довести его до уровня Португалии подушевой, вот эти вот все исторические моменты.
еще про вечный мир с соседями забыли)))
Половцы или печенеги?
Ответ Leser
Половцы или печенеги?
Хазары
Ответ Сергей Пацаваца
Нам-то не гони
Комментарий скрыт
Ответ R-Dasai
Комментарий скрыт
👨‍⚕️🚑🩺
Блин, что заставляет людей так откровенно льстить... ну вот зачем? Если ты этого не скажешь, тебе хуже жить будет?
Ответ Tristan33
Блин, что заставляет людей так откровенно льстить... ну вот зачем? Если ты этого не скажешь, тебе хуже жить будет?
Спортсмены обычно не самые умные люди, это ок
Ответ Tristan33
Блин, что заставляет людей так откровенно льстить... ну вот зачем? Если ты этого не скажешь, тебе хуже жить будет?
Может он действительно так считает, многие иностранцы идеализируют Путина.
Общался в фейсбуке с французами, так некоторые вообще говорят, что хотели бы, чтобы такой как Путин стал президентом Франции.
Ни один другой президент не продалбывал практически все ресурсы страны на свои личные хотелки
Ответ I.Ivanov
Ни один другой президент не продалбывал практически все ресурсы страны на свои личные хотелки
Африканцы такие же есть, не зря друзья они
