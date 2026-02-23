Ари о Путине: «Фото президента в кабинете не висит, но я очень восхищаюсь им. Читаю много новостей про него и изучаю исторические моменты»
Ари: я очень восхищаюсь Путиным.
Бывший нападающий «Спартака», «Краснодара», «Локомотива» и сборной России Ари рассказал о своем отношении к Владимиру Путину.
«Фото президента в кабинете не висит, но я очень восхищаюсь им.
Я читаю много новостей про Путина и изучаю исторические моменты», – сказал спортивный директор «Торпедо» Ари Ари.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Слава богу, что у России есть Путин. Дай бог ему здоровья
"- Я очень люблю господина ПЖ!
- А я его ещё больше, ку!"
Такого объединения народа давно не видел, к слову, но со знаком минус
Общался в фейсбуке с французами, так некоторые вообще говорят, что хотели бы, чтобы такой как Путин стал президентом Франции.