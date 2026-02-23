  • Спортс
  • Жоан Лапорта: «Социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», нас держали за горло. Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы спасли клуб»
46

Жоан Лапорта: «Социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», нас держали за горло. Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы спасли клуб»

Жоан Лапорта: социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», мы ее спасли.

Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своей работе в клубе.

«Мы спасли «Барсу» от краха. Нас держали за горло, социологический мадридизм хотел нас потопить.

Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы подверглись вмешательству. Они очень коварны», – сказал Лапорта, вновь баллотирующийся на пост президента. 

Лапорта о Месси: «На церемонии «Золотого мяча» я подошел к нему, а он решил, что здороваться не обязательно. Отношения испорчены, но Лео – миф «Барселоны» и заслуживает прощания»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
46 комментариев
Т.е. контракт на 550 млн выбил Месси, а привести к краху пытался Мадрид )))
Ответ Шем
Т.е. контракт на 550 млн выбил Месси, а привести к краху пытался Мадрид )))
Комментарий скрыт
Ответ Экспертное мнение
Комментарий скрыт
С момента подписания сколько раз Барса выиграла лигу чемпионов? 0.
Смысл от личной статы.
Может быть Бартомеу агент Переса по их мнению?
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Может быть Бартомеу агент Переса по их мнению?
Ды судя по деятельности бартомеу он реально как будто чей-то агент. За несколько лет превратить один из лучших клубов мира в какое-то посмешище надо еще умудриться
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Может быть Бартомеу агент Переса по их мнению?
Бартомеу по сути прогорел на ковиде
Так и трансферы, и зарплаты были логичные в целом, прост не выстрелило

Лапорта при кризис сейчас гораздо больше себе позволяет вообще, за счёт левых схем только выкручиваться. Ну и слил Месси, это совсем другие условия уже
сегодня очередной день, когда Лапорта не упомянул Реал.
кремень
ну вот мужик сказал, что Реал ему не интересен, и он его не упоминает и всё тут
У Лапорты хорошо бы вышло вести передачу на Барселона ТВ
Ответ denis05
У Лапорты хорошо бы вышло вести передачу на Барселона ТВ
жаль, что он продал Барселону.тв😂
Ответ Jason Williams
жаль, что он продал Барселону.тв😂
А может и не жаль, а то было бы реал мадрид тв 2 боже упаси
Что такое социологический мадридизм ? Он как то связан с социал дарвинизмом и Винисиусом?
Ответ Budabuda
Что такое социологический мадридизм ? Он как то связан с социал дарвинизмом и Винисиусом?
Социалистический, возможно. Выравнивание Барселоны с Эспаньолом, а то несправедливо как-то.
madridismo sociológico это, конечно, не "социологический", как понимается это слово у нас, а что-то вроде "мадридистский истеблишмент".
Чего Лапорта мелочится? Давно пора уже завести ему стримы на твиче, где он часами будет рассказывать про коварный Мадрид.
Глядишь и с деньгами на трансферы полегче станет
Даже страшно вспомнить про Бармолея.
Ответ Тимак Капарзо
Даже страшно вспомнить про Бармолея.
Сосьос сами за него голосовали
Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Сосьос сами за него голосовали
Еще бы они не проголосовали после требла.
бартомеу чуть не разрушил Барселону
Еее, хорош. Жги Лапорта!))
