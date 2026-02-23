Жоан Лапорта: «Социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», нас держали за горло. Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы спасли клуб»
Жоан Лапорта: социологический мадридизм хотел потопить «Барсу», мы ее спасли.
Последний президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о своей работе в клубе.
«Мы спасли «Барсу» от краха. Нас держали за горло, социологический мадридизм хотел нас потопить.
Бартомеу был для них полезным инструментом. Мы подверглись вмешательству. Они очень коварны», – сказал Лапорта, вновь баллотирующийся на пост президента.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
