Флик о реакции Ямаля на замену в матче с «Леванте»: «Всему, что делает Ламин, придают слишком большое значение. Нормально, что он расстроился – это свойственно человеку»
Флик о реакции Ямаля на замену: этому придают слишком большое значение.
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о недовольстве Ламина Ямаля заменой в матче с «Леванте».
В воскресенье «Барселона» одержала победу со счетом 3:0 в матче 25-го тура Ла Лиги. Ямаль был заменен на 88-й минуте – вместо него вышел Руни Бардагжи.
«Он разозлился? Это нормально. Для меня важнее всего то, что мы выиграли, и у нас также есть игроки, которые заслуживают играть, в том числе [Руни] Бардагжи. Мне понравился его настрой, когда он вышел на поле.
Вы придаете слишком большое значение всему, что делает Ламин. Если он расстроен из-за того, что его заменили, это всего лишь то, что свойственно человеку», – сказал Флик.
