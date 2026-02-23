  • Спортс
  • Флик о реакции Ямаля на замену в матче с «Леванте»: «Всему, что делает Ламин, придают слишком большое значение. Нормально, что он расстроился – это свойственно человеку»
12

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос о недовольстве Ламина Ямаля заменой в матче с «Леванте».

В воскресенье «Барселона» одержала победу со счетом 3:0 в матче 25-го тура Ла Лиги. Ямаль был заменен на 88-й минуте – вместо него вышел Руни Бардагжи.

«Он разозлился? Это нормально. Для меня важнее всего то, что мы выиграли, и у нас также есть игроки, которые заслуживают играть, в том числе [Руни] Бардагжи. Мне понравился его настрой, когда он вышел на поле.

Вы придаете слишком большое значение всему, что делает Ламин. Если он расстроен из-за того, что его заменили, это всего лишь то, что свойственно человеку», – сказал Флик.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Goal
12 комментариев
На днях Палмер тоже гримасу сделал, но об этом никто не пишет ведь это не Ямаль)))
Пропаганда делает свое дело
Не над злиться,надо улучшать качество своей игры ,в последних матчах довольно посредственно играл для своего уровня,а некоторые матчи откровенно провалил
Ответ Andry 72
Не над злиться,надо улучшать качество своей игры ,в последних матчах довольно посредственно играл для своего уровня,а некоторые матчи откровенно провалил
Все верно. Мне не нравится, что Флик даже в проходных матчах его выпускает в старте и зачастую держит весь матч. Если Ямаль сам не понимает, то Флик ему должен объяснить, что если он хочет прогрессировать и выходить на новый уровень, он должен уметь принимать критику и иногда сидеть на скамейке.
Ответ Simbad
Все верно. Мне не нравится, что Флик даже в проходных матчах его выпускает в старте и зачастую держит весь матч. Если Ямаль сам не понимает, то Флик ему должен объяснить, что если он хочет прогрессировать и выходить на новый уровень, он должен уметь принимать критику и иногда сидеть на скамейке.
ещё во время рамадана тоже нужно как то его беречь надо .
А какая реакция у него была? Нормально ушёл с поля. Сидел конечно потом расстроенный, это нормально. И играл он хорошо как обычно, чудо гол даже чуть не залетел
А с чего взяли вообще, что он на замену так реагировал? В матче с Мальоркой его тоже меняли и он там смеялся и радовался потом со скамейки голу Берналя. Тут скоре Ламин был огорчен своей игрой не самой удачной
Левандовски ещё более настроенным был
