  Алексей Березуцкий: «Не вижу плюсов лимита, это глупость. В 2005–2008 годах, когда были основные успехи российского футбола, его не было вообще»
Алексей Березуцкий: «Не вижу плюсов лимита, это глупость. В 2005–2008 годах, когда были основные успехи российского футбола, его не было вообще»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий заявил, что не видит смысла в лимите на легионеров.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее объявил о решении ужесточить ограничения – с 2028 года в матчах РПЛ на поле смогут находиться не более пяти иностранных футболистов, в заявке – не более десяти.

«Тему с лимитом уже много раз обсуждали, так же, как и тему с возвращением к системе «весна-осень». По мне, это глупость. Мы видим, что еврокубки играют уже в январе…

По лимиту такая же история: если вы посмотрите на 2005-2008 годы, когда были основные успехи российского футбола, там не было лимита вообще.

Шесть футболистов из России играло у ЦСКА против «Спортинга» [в Кубке УЕФА], и шесть у «Зенита» против «Глазго Рейнджерс». По шесть игроков у обеих команд.

Я не думаю, что они сделают его жестче. Не вижу плюсов лимита, не вижу смысла в нем», – сказал Березуцкий на Кубке легенд.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Metaratings
лимит на легионеров
logoпремьер-лига Россия
logoЗенит
logoЛига Европы УЕФА
logoАлексей Березуцкий
logoЦСКА
logoМихаил Дегтярев
54 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Дегтярев все равно не в курсе про что говорит Березуцкий. Он 100% не в курсе, кто такой Березуцкий
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Дегтярев все равно не в курсе про что говорит Березуцкий. Он 100% не в курсе, кто такой Березуцкий
…и кто такой Дегтярев? Березуцкого знают все!
Ответ Тренерские конспекты Бормана
Дегтярев все равно не в курсе про что говорит Березуцкий. Он 100% не в курсе, кто такой Березуцкий
Думаю, что Березуцкий тоже не особо понимает кто такой дегтярев
Первый лимит 6+5 ввели как раз в 2005. Другое дело, что тогда зенитовское и армейское золотое поколение уже играло за основу
Ответ pit4er
Первый лимит 6+5 ввели как раз в 2005. Другое дело, что тогда зенитовское и армейское золотое поколение уже играло за основу
Газай и Гинер тогда были за лимит, когда пол сборной у них играло
Видимо у министра с задача сверху и плевать как это отразится на нашем футболе.
Надо ввести лимит на идиотов на руководящих постах...
Другое дело, что вводить его будут идиоты и тогда толковым людям вообще будет туда не попасть...
Ответ Петрович
Надо ввести лимит на идиотов на руководящих постах... Другое дело, что вводить его будут идиоты и тогда толковым людям вообще будет туда не попасть...
Вот оттуда сверху нет делать на такое распоряжение дааать. Нет уж, это надо самому Дегтереву, а вот для чего - версий может быть много, вплоть до самых прозаичных в виде профита от лоббистов лимита в рос футболе
Ответ Петрович
Надо ввести лимит на идиотов на руководящих постах... Другое дело, что вводить его будут идиоты и тогда толковым людям вообще будет туда не попасть...
А сейчас попасть?
Лимит по инициативе Гинера ввели как раз в 2005 и очень жесткий:6+5.

Когда росли Керж и Шава у них были конкуренты-леги вроде Ранджеловича и Гартига, которых сейчас разве что в Махачкалу могли привезти.

И не надо забывать, что все то золотое поколение вырастили три тренера: Морозов, Газзаев и Семин. Все трое хотели и умели работать с российской молодежью и терпеть их ошибки.

Стал бы сейчас Челестини ждать пока из Берез получатся приличные защитники, смотря как над ними издевается копеечное нападение донного Вардара? Нет, конечно, слил бы их в первое же трансферное окно.
Ответ riverman1980
Лимит по инициативе Гинера ввели как раз в 2005 и очень жесткий:6+5. Когда росли Керж и Шава у них были конкуренты-леги вроде Ранджеловича и Гартига, которых сейчас разве что в Махачкалу могли привезти. И не надо забывать, что все то золотое поколение вырастили три тренера: Морозов, Газзаев и Семин. Все трое хотели и умели работать с российской молодежью и терпеть их ошибки. Стал бы сейчас Челестини ждать пока из Берез получатся приличные защитники, смотря как над ними издевается копеечное нападение донного Вардара? Нет, конечно, слил бы их в первое же трансферное окно.
в 2005 лимит был еще резиновый, жестким стал вроде бы с 2006
есть поговорка дураки и дороги, с дорогами вроде стало получше, а вот с дураками в управлениях хреновато
Ответ свк
есть поговорка дураки и дороги, с дорогами вроде стало получше, а вот с дураками в управлениях хреновато
Качество нашей государственной власти - очень высокое, просто отличное. Просто не всем это понятно. И что земля на самом деле не плоская - тоже не всем понятно. Это нормально.
Наши клубы финансируются из бюджета.
Отсюда:
1) Тот кто платит, тот и проталкивает свое мнение.
2) Большой поток денег, которые в управлении функционеров. Само собой образуется агентское лобби и как пиявки хотят свою долю. Лимит крайне выгоден агентам, разгоняет ценник и вознаграждение агентам. Болельщикам - игра, агентам - заработок.

Пока клубы не будут жить по средствам, то так и будет.
Если вводить такой лимит, то только с потолком зарплат для наших.
Нынешне расклад лимита нормальный.
