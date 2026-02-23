Алексей Березуцкий: «Не вижу плюсов лимита, это глупость. В 2005–2008 годах, когда были основные успехи российского футбола, его не было вообще»

Алексей Березуцкий: не вижу плюсов лимита на легионеров.

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий заявил, что не видит смысла в лимите на легионеров.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее объявил о решении ужесточить ограничения – с 2028 года в матчах РПЛ на поле смогут находиться не более пяти иностранных футболистов, в заявке – не более десяти.

«Тему с лимитом уже много раз обсуждали, так же, как и тему с возвращением к системе «весна-осень». По мне, это глупость. Мы видим, что еврокубки играют уже в январе…

По лимиту такая же история: если вы посмотрите на 2005-2008 годы, когда были основные успехи российского футбола, там не было лимита вообще.

Шесть футболистов из России играло у ЦСКА против «Спортинга » [в Кубке УЕФА], и шесть у «Зенита » против «Глазго Рейнджерс». По шесть игроков у обеих команд.

Я не думаю, что они сделают его жестче. Не вижу плюсов лимита, не вижу смысла в нем», – сказал Березуцкий на Кубке легенд.