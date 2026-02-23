Алексей Березуцкий: «Не вижу плюсов лимита, это глупость. В 2005–2008 годах, когда были основные успехи российского футбола, его не было вообще»
Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий заявил, что не видит смысла в лимите на легионеров.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее объявил о решении ужесточить ограничения – с 2028 года в матчах РПЛ на поле смогут находиться не более пяти иностранных футболистов, в заявке – не более десяти.
«Тему с лимитом уже много раз обсуждали, так же, как и тему с возвращением к системе «весна-осень». По мне, это глупость. Мы видим, что еврокубки играют уже в январе…
По лимиту такая же история: если вы посмотрите на 2005-2008 годы, когда были основные успехи российского футбола, там не было лимита вообще.
Шесть футболистов из России играло у ЦСКА против «Спортинга» [в Кубке УЕФА], и шесть у «Зенита» против «Глазго Рейнджерс». По шесть игроков у обеих команд.
Я не думаю, что они сделают его жестче. Не вижу плюсов лимита, не вижу смысла в нем», – сказал Березуцкий на Кубке легенд.
Другое дело, что вводить его будут идиоты и тогда толковым людям вообще будет туда не попасть...
Когда росли Керж и Шава у них были конкуренты-леги вроде Ранджеловича и Гартига, которых сейчас разве что в Махачкалу могли привезти.
И не надо забывать, что все то золотое поколение вырастили три тренера: Морозов, Газзаев и Семин. Все трое хотели и умели работать с российской молодежью и терпеть их ошибки.
Стал бы сейчас Челестини ждать пока из Берез получатся приличные защитники, смотря как над ними издевается копеечное нападение донного Вардара? Нет, конечно, слил бы их в первое же трансферное окно.
Отсюда:
1) Тот кто платит, тот и проталкивает свое мнение.
2) Большой поток денег, которые в управлении функционеров. Само собой образуется агентское лобби и как пиявки хотят свою долю. Лимит крайне выгоден агентам, разгоняет ценник и вознаграждение агентам. Болельщикам - игра, агентам - заработок.
Пока клубы не будут жить по средствам, то так и будет.