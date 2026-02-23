Адвокат покинул сборную Кюрасао из-за проблем со здоровьем у его дочери. Команда сыграет на ЧМ-2026

Дик Адвокат ушел из команды, которую вывел на чемпионат мира.

Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао .

78-летний специалист принял это решение в связи с проблемами со здоровьем у его дочери. Его сменит бывший тренер ПСВ, «Твенте», «Шальке» и «Фейеноорда» Фред Руттен .

«Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Так что это естественное решение.

Но это не меняет того факта, что я буду очень скучать по Кюрасао, его людям и моим коллегам. Я считаю, что выход на чемпионат мира со сборной самой маленькой страны в истории этого турнира стало одним из самых ярких событий в моей карьере.

Я горжусь своими игроками и штабом, а также членами правления, которые верили в нас», – заявил Адвокат.

Адвокат, ранее тренировавший «Зенит» и сборную России, возглавлял команду Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда вышла на ЧМ-2026 . На групповом этапе турнира она встретится со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара.