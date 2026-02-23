  • Спортс
  • Адвокат покинул сборную Кюрасао из-за проблем со здоровьем у его дочери. Команда сыграет на ЧМ-2026
Адвокат покинул сборную Кюрасао из-за проблем со здоровьем у его дочери. Команда сыграет на ЧМ-2026

Дик Адвокат ушел из команды, которую вывел на чемпионат мира.

Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао

78-летний специалист принял это решение в связи с проблемами со здоровьем у его дочери. Его сменит бывший тренер ПСВ, «Твенте», «Шальке» и «Фейеноорда» Фред Руттен

«Я всегда говорил, что семья важнее футбола. Так что это естественное решение.

Но это не меняет того факта, что я буду очень скучать по Кюрасао, его людям и моим коллегам. Я считаю, что выход на чемпионат мира со сборной самой маленькой страны в истории этого турнира стало одним из самых ярких событий в моей карьере.

Я горжусь своими игроками и штабом, а также членами правления, которые верили в нас», – заявил Адвокат.

Адвокат, ранее тренировавший «Зенит» и сборную России, возглавлял команду Кюрасао с января 2024 года. Под его руководством команда вышла на ЧМ-2026. На групповом этапе турнира она встретится со сборными Германии, Эквадора и Кот-д’Ивуара. 

Источник: Voetbal International
Источник: Voetbal International
Эх, какого тренера потеряли в 2012 из-за глупости! Мог бы до сих работать.
Помню. Адвокат был очень удивлен своей отставкой, говорил - "Не понимаю, я ведь хорошую команду создал ... Был уверен, что продолжу готовить к ЧМ".
Я тоже не понимал и был очень удивлен. Сборная 2012 была даже сильнее сборной 2008.
Ответ Karel
Эх, какого тренера потеряли в 2012 из-за глупости! Мог бы до сих работать. Помню. Адвокат был очень удивлен своей отставкой, говорил - "Не понимаю, я ведь хорошую команду создал ... Был уверен, что продолжу готовить к ЧМ". Я тоже не понимал и был очень удивлен. Сборная 2012 была даже сильнее сборной 2008.
История показала, что это было ошибкой. И Капелло тут никак не вписывался. Если было и менять, то на той же школы, голландца. А так сборная,после двух голландских тренеров, получила итальянца. Можно сказать противоположное направление🤷‍♂️
Ответ Красная стрела
История показала, что это было ошибкой. И Капелло тут никак не вписывался. Если было и менять, то на той же школы, голландца. А так сборная,после двух голландских тренеров, получила итальянца. Можно сказать противоположное направление🤷‍♂️
Смотреть игры сборной при Капелло было невероятно мучительно.
Жаль, хотелось дика увидеть ещё на одном ЧМ!
Очень жаль...
Дика Адвоката понять можно, здоровье близких людей превыше всего.
Но как бы хотелось посмотреть на него на ЧМ и его команду, которую он вывел на высокий уровень.
Рекомендуем