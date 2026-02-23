Александр Кержаков: «Я мог перейти в «Реал», как Онопко в «Барселону». Но когда «Мадрид» связывался с Роналду, я сказал, что не хочу туда»
Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что мог перейти в «Реал».
– Миятович рассказывал, что Кержаков повлиял на то, что на русский футбол стали обращать больше внимания в Испании.
– Ты все назвал, правильно сказал, но одну деталь упустил. Миятович сказал, что интерес в сторону российских игроков возобновился после того, как я стал играть в «Севилье». Он это сказал, будучи сотрудником какого клуба?
– «Реал Мадрид».
– Вот и все. Я тоже имел возможность перейти в «Реал», как Онопко имел возможность перейти в «Барселону».
Знаешь, почему я не перешел в «Реал»? Когда «Реал» связывался с Криштиану Роналду, я сказал, что я не хочу в «Реал», – сказал Кержаков.
Ну всерьез такие вещи рассказывать.. ну бред же)
Зачем туда перешёл,негодяй?!
Меня приглашали петь в Led Zeppelin, но когда я узнал, что там на ударных играет алкоголик Джон Бонэм, я отказался. Только поэтому туда взяли Роберта Планта.
Сарказм — это тоже способ сказать одно, а подразумевать другое, но в отличие от иронии, он резкий, колкий, язвительный. Сарказм обычно используется с целью осмеяния, укола или критики.