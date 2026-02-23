  • Спортс
Александр Кержаков: «Я мог перейти в «Реал», как Онопко в «Барселону». Но когда «Мадрид» связывался с Роналду, я сказал, что не хочу туда»

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что мог перейти в «Реал». 

Миятович рассказывал, что Кержаков повлиял на то, что на русский футбол стали обращать больше внимания в Испании.

– Ты все назвал, правильно сказал, но одну деталь упустил. Миятович сказал, что интерес в сторону российских игроков возобновился после того, как я стал играть в «Севилье». Он это сказал, будучи сотрудником какого клуба?

– «Реал Мадрид».

– Вот и все. Я тоже имел возможность перейти в «Реал», как Онопко имел возможность перейти в «Барселону».

Знаешь, почему я не перешел в «Реал»? Когда «Реал» связывался с Криштиану Роналду, я сказал, что я не хочу в «Реал», – сказал Кержаков.

Быстров вспомнил, как Лапорта звонил Аршавину во время Евро-2008 и звал в «Барсу»: «Мы в номере сидели, он разговаривал по телефону»

Виктор Онопко: «Барселона» хотела меня подписать, но Кройфф или кто-то из помощников сказал, что я некрасивый»

Онопко о «Барселоне»: «Сказали, что я колхозник. Не некрасивый, а очень простой. Может, надо было носить Louis Vuitton, Dolce&Gabbana – тогда бы взяли»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал FONBET
Нельзя такую новость выдавать вне контекста истории Быстрова о звонке Лапорты Аршавину, Керж просто шутил над Володькой)
Ответ pit4er
Нельзя такую новость выдавать вне контекста истории Быстрова о звонке Лапорты Аршавину, Керж просто шутил над Володькой)
Совсем наоборот! Комментарии - заглядение.
Наверно он просто Быстрова потролил. Из того недавнего Володиного прикола "в Барселону не хочу"
Ну всерьез такие вещи рассказывать.. ну бред же)
Что же ты натворил,Роналду?!
Зачем туда перешёл,негодяй?!
Ответ Тимак Капарзо
Что же ты натворил,Роналду?! Зачем туда перешёл,негодяй?!
А что было делать? Роналду мог перейти в Зенит, но боялся проиграть конкуренцию Данко Лазовичу.
Ответ ОттоДракула
А что было делать? Роналду мог перейти в Зенит, но боялся проиграть конкуренцию Данко Лазовичу.
И вот на следующий сезон Кержаков стал лучшим бомбардиром команды.Ну чем он хуже распиаренного Роналду?
Он же пошутил)) Надо читать всю историю, а не выдавать частями
в реал тогда брали умных, а в барсу красивых. поэтому ни керж, ни онопко не подошли.
Ответ dedushka
в реал тогда брали умных, а в барсу красивых. поэтому ни керж, ни онопко не подошли.
По Сереже Рамосу видно, который школу в 28 лет закончил. Как раз с Кержом в воронежский НПЗ бы вложились
У меня была похожая история.

Меня приглашали петь в Led Zeppelin, но когда я узнал, что там на ударных играет алкоголик Джон Бонэм, я отказался. Только поэтому туда взяли Роберта Планта.
Ответ bel01
У меня была похожая история. Меня приглашали петь в Led Zeppelin, но когда я узнал, что там на ударных играет алкоголик Джон Бонэм, я отказался. Только поэтому туда взяли Роберта Планта.
Я Джимми Пейдж, всем привет! Завел аккаунт на спортсе наконец-то! Подтверждаю, все так и было, лично звонил этому парню
Керж жжёт)))) Сарказм никто не отменял. Онопко и Быстров из последнего немного оторвались от реальности. Вот Кержаков и прикалывается))
Сарказм — это тоже способ сказать одно, а подразумевать другое, но в отличие от иронии, он резкий, колкий, язвительный. Сарказм обычно используется с целью осмеяния, укола или критики.
Ответ rusichi
Керж жжёт)))) Сарказм никто не отменял. Онопко и Быстров из последнего немного оторвались от реальности. Вот Кержаков и прикалывается)) Сарказм — это тоже способ сказать одно, а подразумевать другое, но в отличие от иронии, он резкий, колкий, язвительный. Сарказм обычно используется с целью осмеяния, укола или критики.
Московские любители футбола в комментариях как всегда не выкупили))
Невыдуманные истории о которых невозможно молчать
Ответ Travis Henderson
Невыдуманные истории о которых невозможно молчать
Он очевидно с иронией это сказал.
Ответ Forza
Он очевидно с иронией это сказал.
Сначала тоже за Кержакова испугался немного
Про то, как Ташуев звал Онопко к себе в Барселону, я помню и безоговорочно верю. Но Кержаков в Реале - это уже перебор.
Ответ Indurain Larraya
Про то, как Ташуев звал Онопко к себе в Барселону, я помню и безоговорочно верю. Но Кержаков в Реале - это уже перебор.
реал бетис, реал сосьедад, реал мальорка и прости господи реал овьедо. может речь о ком-то из них?
Ответ Курт Кобэйн
реал бетис, реал сосьедад, реал мальорка и прости господи реал овьедо. может речь о ком-то из них?
реал-медиалига)
Истории бати в пятницу после 3 рюмки
