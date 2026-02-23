Александр Кержаков: «Я мог перейти в «Реал», как Онопко в «Барселону». Но когда «Мадрид» связывался с Роналду, я сказал, что не хочу туда»

Александр Кержаков: я сказал, что не хочу переходить в «Реал».

Бывший нападающий «Зенита», «Севильи» и сборной России Александр Кержаков рассказал, что мог перейти в «Реал».

– Миятович рассказывал, что Кержаков повлиял на то, что на русский футбол стали обращать больше внимания в Испании.

– Ты все назвал, правильно сказал, но одну деталь упустил. Миятович сказал, что интерес в сторону российских игроков возобновился после того, как я стал играть в «Севилье». Он это сказал, будучи сотрудником какого клуба?

– «Реал Мадрид».

– Вот и все. Я тоже имел возможность перейти в «Реал», как Онопко имел возможность перейти в «Барселону».

Знаешь, почему я не перешел в «Реал»? Когда «Реал» связывался с Криштиану Роналду , я сказал, что я не хочу в «Реал», – сказал Кержаков.

