Роналдиньо не любит смотреть футбол: «90 минут – слишком много, если это не дерби или финал. Я думаю: «Как можно было упустить такой пас?» – и начинаю раздражаться»
Роналдиньо: не люблю смотреть матчи, 90 минут – это слишком долго.
Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо признался, что ему не нравится смотреть футбольные матчи.
«Мне не нравится смотреть футбол. Мне интересны только основные моменты, 90 минут – это слишком долго. Если только это не финал или дерби… Но во всех остальных случаях мне это не нравится. Я начинаю нервничать.
Ты думаешь: «Как этот парень мог упустить такой пас?» И это меня раздражает», – сказал Роналдиньо перед матчем легенд «Реала» и «Барселоны» в Лос-Анджелесе (1:1).
Как можно разбазарить такой талант на ночные клубы и шлюх? Миллионы раздражены.
Не стоит нервничать вам из за этого
ну он же не твой талант разбазарил,если он у тебя был вообще
Помню как он только перешел, лупил в стенку и в небеса со штрафных
Куда пришёл ?
Вот бы пригласить его экспертом на Матч ТВ. Разбирать игры РПЛ.
Язык фактов
Этому волшебнику любой матч будет казаться земным)
Роналдиньо устал от футбола уже в 26 лет. ЧМ-06 он провалил, перед этим проведя хороший сезон. После этого уже никогда не возвращался на свой уровень, а только эксплуатировал свое имя, как истинный бразилец.
