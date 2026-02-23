Роналдиньо не любит смотреть футбол: «90 минут – слишком много, если это не дерби или финал. Я думаю: «Как можно было упустить такой пас?» – и начинаю раздражаться»

Роналдиньо: не люблю смотреть матчи, 90 минут – это слишком долго.

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо признался, что ему не нравится смотреть футбольные матчи.

«Мне не нравится смотреть футбол. Мне интересны только основные моменты, 90 минут – это слишком долго. Если только это не финал или дерби… Но во всех остальных случаях мне это не нравится. Я начинаю нервничать.

Ты думаешь: «Как этот парень мог упустить такой пас?» И это меня раздражает», – сказал Роналдиньо перед матчем легенд «Реала » и «Барселоны» в Лос-Анджелесе (1:1).