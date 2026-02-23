  • Спортс
Юран готов пригласить Мостового в свой штаб: «Если он не против помощником поработать, то почему нет? У него колоссальный футбольный опыт»

Сергей Юран: взял бы Мостового в свой штаб, у него колоссальный опыт.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран готов пригласить бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового в свой тренерский штаб.

– Пригласите Мостового в свой штаб, когда возглавите команду? Он говорил, что не против с вами поработать.

– Ну, Александр, наверное, хочет главным тренером быть. Но если он не против помощником поработать, то почему нет? Это человек с колоссальным футбольным опытом. Так что с удовольствием его приглашу.

С Мостовым у нас прекрасные отношения, спокойно взял бы его в свой штаб. Мы с ним в сборной вместе играли, давно знаем друг друга. Без проблем.

– Вам близок подход Мостового по разделению тренеров на футбольных и нефутбольных людей?

– Не отношусь к этому так категорически. С уважением отношусь к людям, которые приходят в тренерский цех без карьеры футболиста и становятся чемпионами. Это вдвойне сложно, – сказал Юран. 

Только сначала самому нужно работу найти, добавил Юран
Ответ Михо
Только сначала самому нужно работу найти, добавил Юран
Даже если у Юрана есть работа,то Мостовой всё равно не пойдёт в штаб)
Ответ Михо
Только сначала самому нужно работу найти, добавил Юран
Приходит Мост в тренерский штаб и начинает: В футболе всё придумано раннее, тренируются пусть те, кто играть не умеет, на треньках изучаем все виды чеканки)))
09:55 Юран гипотетически пригласил Мостового в свой несуществующий штаб помощником
10:00 Мостовой отклонил гипотетическое приглашение в несуществующую команду, тк согласен быть только главным
Все счастливы
Юран конечно как нефутбольный человек рассуждает. Какой помощник? Мостовой не для того чтобы быть помощником 20 лет играл в футбол!
Да и какая помощь то главному тренеру. В футболе все давно придумано и играют то футболисты
Ждём и запасаемся попкорном
Я хочу реалити шоу про это
Оба хотят работать не ради титулов, а ради неустойки?
Ну, будем! За нас, за вас, за точный пас!
а прикиньте вот войдет царь в штаб.
а потом встретится с командами нефутбольных тедеско и абаскаля.

какую он установку команде будет давать?
Мостовой в итоге придумает что то,что у него со здоровьем что то и т.д.
Этот дует, мечта для любого клуба)
