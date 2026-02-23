Юран готов пригласить Мостового в свой штаб: «Если он не против помощником поработать, то почему нет? У него колоссальный футбольный опыт»

Сергей Юран: взял бы Мостового в свой штаб, у него колоссальный опыт.

Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран готов пригласить бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового в свой тренерский штаб.

– Пригласите Мостового в свой штаб, когда возглавите команду? Он говорил, что не против с вами поработать.

– Ну, Александр, наверное, хочет главным тренером быть. Но если он не против помощником поработать, то почему нет? Это человек с колоссальным футбольным опытом. Так что с удовольствием его приглашу.

С Мостовым у нас прекрасные отношения, спокойно взял бы его в свой штаб. Мы с ним в сборной вместе играли, давно знаем друг друга. Без проблем.

– Вам близок подход Мостового по разделению тренеров на футбольных и нефутбольных людей?

– Не отношусь к этому так категорически. С уважением отношусь к людям, которые приходят в тренерский цех без карьеры футболиста и становятся чемпионами. Это вдвойне сложно, – сказал Юран.