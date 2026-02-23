Юран готов пригласить Мостового в свой штаб: «Если он не против помощником поработать, то почему нет? У него колоссальный футбольный опыт»
Бывший тренер клубов Мир РПЛ Сергей Юран готов пригласить бывшего игрока «Сельты» Александра Мостового в свой тренерский штаб.
– Пригласите Мостового в свой штаб, когда возглавите команду? Он говорил, что не против с вами поработать.
– Ну, Александр, наверное, хочет главным тренером быть. Но если он не против помощником поработать, то почему нет? Это человек с колоссальным футбольным опытом. Так что с удовольствием его приглашу.
С Мостовым у нас прекрасные отношения, спокойно взял бы его в свой штаб. Мы с ним в сборной вместе играли, давно знаем друг друга. Без проблем.
– Вам близок подход Мостового по разделению тренеров на футбольных и нефутбольных людей?
– Не отношусь к этому так категорически. С уважением отношусь к людям, которые приходят в тренерский цех без карьеры футболиста и становятся чемпионами. Это вдвойне сложно, – сказал Юран.
10:00 Мостовой отклонил гипотетическое приглашение в несуществующую команду, тк согласен быть только главным
Все счастливы
Да и какая помощь то главному тренеру. В футболе все давно придумано и играют то футболисты
а потом встретится с командами нефутбольных тедеско и абаскаля.
какую он установку команде будет давать?