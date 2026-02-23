Агкацев о праздновании чемпионства «Краснодара»: «На пьедестале сказал Галицкому: «Эта победа для вас». Он очень крепко, по-отечески, обнял»

Агкацев о праздновании чемпионства: сказал Галицкому, что эта победа для него.

Вратарь «Краснодара » Станислав Агкацев в интервью Спортсу’‘ поделился самым ярким воспоминанием о праздновании чемпионства.

– Самое запоминающееся из празднования чемпионства?

– После финального свистка я не понимал, что происходит: побежал туда, побежал сюда. Сумасшествие в раздевалке, радость всего города ночью – запомнилось вообще все.

Но, наверное, если и выделять, то момент захода на пьедестал – там стоял Сергей Николаевич [Галицкий ]. Мы обнялись, и я сказал: «Эта победа для вас». Для меня было очень важно сказать это ему именно в те секунды.

– Он что-то ответил?

– Не помню. Но очень-очень крепко обнял. По-отечески.

– Ты сделал себе какой-то подарок после чемпионства?

– Да, купил часы. Захотелось, чтобы приятное ощущение еще как-то запомнилось. Так что теперь эти часы всегда будут ассоциироваться с чемпионством, – сказал Агкацев.

