Аленичеву не обидно, что Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века: «Это мнение многих. Андрей из тех игроков, кто очень много сделал для страны»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает Андрея Аршавина одним из лучших российских футболистов в XXI веке.
– Вам не обидно, когда Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века?
– За что обидно?
– Вы много выиграли.
– А Андрей сколько выиграл? Проводятся опросы, это мнения многих людей.
– Вы считаете его лучшим футболистом этого века?
– Один из. Один из главных, конечно. Тех, которые для России сделали очень-очень много, – сказал Аленичев.
Достойно
Голландцы нашей сборной поставили тогда топовый футбол, научились играть с сильными сборными на равных, а какие-то просто возили, непонятно зачем концепцию поменяли и позвали позорного шарлатана Капелло, который все это заруинил:))
Что же мы тогда с этими голландцами мимо ЧМ-2010 пролетели??
Потому что из отбора с первого места выходила одна команда, и там была топовая Германия, с которой мы именно играли, а не сидели в обороне в 5 защитников:) Словении только из-за старого правила с голом на выезде уступили:) Но и Кержу спасибо скажи, который в такой ответственный момент на провокацию поддался и ударил намеренно ногой Хандановича за что КК схватил в ответке, когда нам надо было отыгрываться:)
Помню молодого Аленичева в Спартаке. Очень быстрый, техничный, поле очень хорошо видел. Ну и 3-й гол в финале Лиги Чемпионов за Порту как вишенка в прекрасной карьере
Сдается мне, последнее о чем он думал играя в футбол это страна
Даже если и не думал. Мало сделал? Че ты накидываешь на вентилятор-то
Не чёкай. Выразил свое мнение
Аленичев самый титулованый футболист России.
Нормальные вопросы
Аленичев во всех финалах отметился результативными действиями, а не просто получил требл за имя в заявке.
