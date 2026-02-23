Аленичеву не обидно, что Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века: «Это мнение многих. Андрей из тех игроков, кто очень много сделал для страны»

Аленичев об Аршавине: один из игроков, много сделавших для России.

Бывший игрок и тренер «Спартака » Дмитрий Аленичев считает Андрея Аршавина одним из лучших российских футболистов в XXI веке.

– Вам не обидно, когда Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века?

– За что обидно?

– Вы много выиграли.

– А Андрей сколько выиграл? Проводятся опросы, это мнения многих людей.

– Вы считаете его лучшим футболистом этого века?

– Один из. Один из главных, конечно. Тех, которые для России сделали очень-очень много, – сказал Аленичев.

