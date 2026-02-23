  • Спортс
  Аленичеву не обидно, что Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века: «Это мнение многих. Андрей из тех игроков, кто очень много сделал для страны»
27

Аленичеву не обидно, что Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века: «Это мнение многих. Андрей из тех игроков, кто очень много сделал для страны»

Аленичев об Аршавине: один из игроков, много сделавших для России.

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев считает Андрея Аршавина одним из лучших российских футболистов в XXI веке.

– Вам не обидно, когда Аршавина называют лучшим футболистом России XXI века?

– За что обидно?

– Вы много выиграли.

– А Андрей сколько выиграл? Проводятся опросы, это мнения многих людей.

– Вы считаете его лучшим футболистом этого века?

– Один из. Один из главных, конечно. Тех, которые для России сделали очень-очень много, – сказал Аленичев.

Тихонов о лучшем российском игроке XXI века: «Для меня это Аленичев – он выигрывал ЛЧ и Кубок УЕФА, забивал в каждой игре. Аршавин – суперфутболист, но у всех разное мнение»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
27 комментариев
Голландцы нашей сборной поставили тогда топовый футбол, научились играть с сильными сборными на равных, а какие-то просто возили, непонятно зачем концепцию поменяли и позвали позорного шарлатана Капелло, который все это заруинил:))
Ответ rigobersong
Голландцы нашей сборной поставили тогда топовый футбол, научились играть с сильными сборными на равных, а какие-то просто возили, непонятно зачем концепцию поменяли и позвали позорного шарлатана Капелло, который все это заруинил:))
Что же мы тогда с этими голландцами мимо ЧМ-2010 пролетели??
Ответ Геннадий Тёкин
Что же мы тогда с этими голландцами мимо ЧМ-2010 пролетели??
Потому что из отбора с первого места выходила одна команда, и там была топовая Германия, с которой мы именно играли, а не сидели в обороне в 5 защитников:) Словении только из-за старого правила с голом на выезде уступили:) Но и Кержу спасибо скажи, который в такой ответственный момент на провокацию поддался и ударил намеренно ногой Хандановича за что КК схватил в ответке, когда нам надо было отыгрываться:)
Помню молодого Аленичева в Спартаке. Очень быстрый, техничный, поле очень хорошо видел. Ну и 3-й гол в финале Лиги Чемпионов за Порту как вишенка в прекрасной карьере
Сдается мне, последнее о чем он думал играя в футбол это страна
Ответ sgigg11
Сдается мне, последнее о чем он думал играя в футбол это страна
Даже если и не думал. Мало сделал? Че ты накидываешь на вентилятор-то
Ответ Вкусный Крекер
Даже если и не думал. Мало сделал? Че ты накидываешь на вентилятор-то
Не чёкай. Выразил свое мнение
Аленичев самый титулованый футболист России.
Комментарий удален модератором
Ответ Алексей Филиппов
Комментарий удален модератором
Нормальные вопросы
Аленичев во всех финалах отметился результативными действиями, а не просто получил требл за имя в заявке.
Тикнизян об уходе из «Локомотива»: «Как должен чувствовать себя футболист, с которым не разговаривают? Галактионов хотел, чтобы я кидался говном – вот я кидаюсь»
7 минут назад
Тикнизян о Галактионове: «Можно знать Роналду с детства – он должен сказать «спасибо» за 5 «Золотых мячей»? Он все грамотно преподнес, а люди не будут вникать, писали: «Неблагодарный»
18 минут назад
Тикнизян о «Локо»: «Чувствовал себя говном – пацаны заходят потные, грязные, празднуют победу, а я сухой, ничего не сделал. Но «чувствовать» и «считать» – есть разница»
31 минуту назад
Сосьо «Барсы», пожаловавшийся на отмывание денег: «Ничего не имею против Лапорты – я лишь добиваюсь выяснения фактов. Неинформирование может считаться препятствием правосудию»
сегодня, 11:34
Ищем креатора для наших спецпроектов – скорее откликайтесь на вакансию и приходите работать в Сирену!
сегодня, 11:30Вакансия
Эрдоган поздравил «Галатасарай» с выходом в 1/8 финала ЛЧ. Президент Турции позвонил тренеру Буруку: «Это поистине большое достижение для нашей страны»
сегодня, 11:23
«Арсенал» – главный фаворит ЛЧ перед 1/8 финала по версии Goal, «Бавария» – 2-я, «Сити» – 3-й, «Ливерпуль» – 4-й, «ПСЖ» – 5-й, «Барса» – 6-я, «Реал» – 7-й, «Буде-Глимт» – 13-й
сегодня, 11:12
Талалаев о матче с «Зенитом»: «Еще ни одна команда не была готова так, как эта «Балтика»
сегодня, 11:08
Ташуев о сборах в Турции: «По несколько дней пропускали работу из-за дождей. В ОАЭ их меньше, но там 25 градусов, высокое потоотделение, теряешь много полезных веществ»
сегодня, 10:58
Энрике о «ПСЖ» в ЛЧ: «Играть против нас очень, очень сложно. Задайте этот вопрос нашим будущим соперникам, посмотрим, что ответят. Мы готовы играть против любой команды»
сегодня, 10:41
Зеедорф об удалении Келли с «Галатасараем: «Не думаю, что мы увидим этого арбитра в следующем сезоне ЛЧ. «Ювентус» отреагировал образцово, даже если это было несправедливо»
13 минут назад
Осимхен о том, почему не праздновал гол «Ювентусу»: «Считаю важным проявить уважение к человеку, сыгравшему важную роль в моей карьере. Я говорю о Спаллетти»
13 минут назад
Холанд о Гвардиоле: «Пеп мотивирует нас каждый день, мне повезло работать с ним. Чтобы ни случилось в будущем, «Ман Сити» нужно продолжать двигаться вперед»
28 минут назад
Экс-судья Кальварезе о красной Келли из «Юве»: «Я категорически против этого решения, в его действиях не было намерения. Меня озадачивает предупреждение, не говоря уже о прямом удалении»
41 минуту назад
Мбаппе сможет сыграть в первому матч 1/8 финала ЛЧ. Беллингем, Себальос и Милитао не успеют восстановиться (COPE)
56 минут назад
Орлов о «Локо»: «Не понимаю, как можно было отпустить Баринова – это как Лоськов ушел бы в свое время. Дмитрий был как бригадир, позиция опорника сейчас самая важная в футболе»
сегодня, 11:57
Мусаев об уходе Козлова в ЦСКА: «Шанс сохранить Данилу был, но сейчас нет смысла углубляться. Попрощались, посмотрели друг другу в глаза, осталось только взаимное уважение»
сегодня, 11:47
Зеедорф о Маккенни: «Я вижу в Уэстоне себя в начале карьеры. У него есть все, что нужно отличному полузащитнику, он превосходен в обеих фазах игры»
сегодня, 11:47
Холанд про «Ман Сити»: «Всегда следил за клубом, смотрел на Уокера, Стерлинга, Сане и думал, что мог бы тоже быть там. Я это манифестировал и был счастлив, когда перешел!»
сегодня, 11:34
«Барса» объявила о продаже новых абонементов в связи с расширением «Камп Ноу» на 14 000 мест. Одобрение городского совета Барселоны ожидается в ближайшие недели
сегодня, 11:03
