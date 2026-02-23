Дьокереш о дубле «Тоттенхэму»: «Когда участвую в игре так, как сегодня, это мне помогает»

Дьокереш оценил победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом».

Нападающий «Арсенала » Виктор Дьокереш оценил победу над «Тоттенхэмом » (4:1) в АПЛ . На счету форварда дубль в этом матче, в том числе победный гол.

«Это была очень хорошая игра. Мы здорово начали, сразу стали создавать хорошие моменты. Мы открыли счет, и было обидно пропустить сразу, но мы продолжали играть и создавали моменты во втором тайме. И мы их реализовали.

Мы чувствовали, что хорошо вели игру. Мы хотели начать заново и создать еще больше моментов. Мы так и сделали и очень хорошо сыграли во втором тайме».

О своей игре

«Сыграл хорошо. Кое-что мог сделать лучше, но мне понравилось. Когда участвую в игре так, как сегодня, это помогает моей игре», – сказал Дьокереш.