  • Дьокереш о дубле «Тоттенхэму»: «Когда участвую в игре так, как сегодня, это мне помогает»
16

Дьокереш оценил победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом».

Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш оценил победу над «Тоттенхэмом» (4:1) в АПЛ. На счету форварда дубль в этом матче, в том числе победный гол.

«Это была очень хорошая игра. Мы здорово начали, сразу стали создавать хорошие моменты. Мы открыли счет, и было обидно пропустить сразу, но мы продолжали играть и создавали моменты во втором тайме. И мы их реализовали.

Мы чувствовали, что хорошо вели игру. Мы хотели начать заново и создать еще больше моментов. Мы так и сделали и очень хорошо сыграли во втором тайме».

О своей игре

«Сыграл хорошо. Кое-что мог сделать лучше, но мне понравилось. Когда участвую в игре так, как сегодня, это помогает моей игре», – сказал Дьокереш.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
16 комментариев
Наконец-то начал забивать топ-голы.
Без суеты, ковыряний, подставок клюшки и падений.
Принял, обработал, положил. За 2 секунды на всё. Д-доминация.
Что что а вот удар у него и вправду отменный, хлесткий, сильный. Поэтому его максимально опекают чтобы не дать ударить
Ну вчера шведский дровосек и вправду был хорош . Кошмарил оборону тоттенхэма всю игру, да тоттенхэм сейчас на уровне дна, но все равно , стоит отметить, что во многом 4 гола тоттенхэму его заслуга
Не оставливайся Витя , твои голы сейчас очень нужны
Стоило партнерам начать находить Дьекереша на поле и начать на него играть, сразу же пошли голы))

Как же так)) А ведь говорили, что он дровосек и бревно))
По-моему, Дьокереш провел лучший матч в сезоне. Находил моменты и опасно отдавал на партнеров, перед третьим голом вообще отдал пяткой на ход!
здорово что выйграли, если смотреть на счет кажется уверенная победа. хотя были трудности, тот же гол что отменили Тоттенхэму, который вполне могли защитать.
ну и главное это была команда с 17ого места, главные соперники и решающие матчи еще впереди
Я, честно говоря, до сих пор не в восторге от игры шведа, не нравится он мне, его язык тела, его узкий функционал, ограниченность, но отдать должное в этом матче был очень хорош, такой типо Холланд во многом, играл бы так всегда было бы супер конечно
Витя вчера был в порядке, но все таки Тоттенхэм в нынешнем состоянии не показатель
