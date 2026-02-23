Дьокереш о дубле «Тоттенхэму»: «Когда участвую в игре так, как сегодня, это мне помогает»
Дьокереш оценил победу «Арсенала» над «Тоттенхэмом».
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш оценил победу над «Тоттенхэмом» (4:1) в АПЛ. На счету форварда дубль в этом матче, в том числе победный гол.
«Это была очень хорошая игра. Мы здорово начали, сразу стали создавать хорошие моменты. Мы открыли счет, и было обидно пропустить сразу, но мы продолжали играть и создавали моменты во втором тайме. И мы их реализовали.
Мы чувствовали, что хорошо вели игру. Мы хотели начать заново и создать еще больше моментов. Мы так и сделали и очень хорошо сыграли во втором тайме».
О своей игре
«Сыграл хорошо. Кое-что мог сделать лучше, но мне понравилось. Когда участвую в игре так, как сегодня, это помогает моей игре», – сказал Дьокереш.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: BBC
