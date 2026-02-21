  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Арбелоа про 1:2 с «Осасуной»: «Перед 2-м голом было нарушение, возможно, и два очень непростых решения насчет офсайда – не в нашу пользу. Но и «Реал» играл не лучшим образом»
93

Арбелоа про 1:2 с «Осасуной»: «Перед 2-м голом было нарушение, возможно, и два очень непростых решения насчет офсайда – не в нашу пользу. Но и «Реал» играл не лучшим образом»

Арбелоа о проигрыше «Осасуне»: «Реал» играл не лучшим образом.

Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Осасуны» (1:2) в Ла Лиге.

«Судя по тому, что я видел, перед вторым голом, возможно, было нарушение правил. Два очень непростых решения насчет офсайда – не в нашу пользу (помимо второго гола «Осасуны», отмененный мяч Килиана Мбаппе – Спортс’‘).

Мы играли не лучшим образом, нужно действовать намного лучше и интенсивнее. Нелегко делать это, играя в середине и конце недели, но это то, чего от нас ждут. Это «Реал Мадрид». Я знал, что будет сложно, и не ошибался.

Никому не нравится проигрывать, особенно нам. Это будет длинный сезон, как я говорил, он еще даже не начался. И я по-прежнему так считаю.

В первом тайме мы контролировали игру, но нам недоставало скорости. Когда соперник глубоко обороняется, надо быстрее перемещать мяч. Надо создавать моменты с обоих флангов, а нас тянуло налево – это естественно, но так против нас легче защищаться.

Надеюсь, что это поражение ничего не означает, потому что через четыре дня нам предстоит битва за выживание [в Лиге чемпионов]. Команда показывает свою силу тогда, когда тяжело. Для сомнений места нет. Я верю в команду. Нам нужна стабильность. Мы будем продолжать работать и выжимать из каждого игрока все самое лучшее, потому что они все нам нужны», – сказал главный тренер «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
logoЛа Лига
logoОсасуна
logoРеал Мадрид
logoАльваро Арбелоа
Алехандро Кинтеро
logoсудьи
93 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Забыл винисиуса похвалить. Попахивает увольнением скоро за такие вольности
Ответ Артём Гусев_1116371396
Забыл винисиуса похвалить. Попахивает увольнением скоро за такие вольности
Комментарий скрыт
Ответ Артём Гусев_1116371396
Забыл винисиуса похвалить. Попахивает увольнением скоро за такие вольности
Комментарий удален модератором
Алонсо уволили ради этого «футбола». Просто вспомним об этом.
Ответ Белый ходок
Алонсо уволили ради этого «футбола». Просто вспомним об этом.
Алонсо все равно не ужился бы с винисмусом и мбаппе. Этим примам нужно постоянно подлизывать
Ответ Котятки
Алонсо все равно не ужился бы с винисмусом и мбаппе. Этим примам нужно постоянно подлизывать
Так может стоило подождать до лета и расстаться не с тренером?
Какое нарушение? Арбелоа в свободное время от языковых работ надо учить правила
Ответ Born is the King
Какое нарушение? Арбелоа в свободное время от языковых работ надо учить правила
Это точно.
1) Никакого нарушения не было.
2) При чём тут офсайды вообще? Там всё чётко было, чистый офсайд Мбаппе и застрявший Асенсио при голе Осасуны.
Арбелоа уже совсем нечего сказать в оправдание?
Ответ Born is the King
Какое нарушение? Арбелоа в свободное время от языковых работ надо учить правила
Всмвсле какое? Вы вообще за рояль болеете? Мадридиста накидайте ему
Как не пытался судья протащить Реал, у него это не получилось. Хорошо что есть ВАР) поздравляю болельщиков Осасуны с победой!
Ответ Брулин
Как не пытался судья протащить Реал, у него это не получилось. Хорошо что есть ВАР) поздравляю болельщиков Осасуны с победой!
пасибки вам большое!
Реал был ужасен. Никакие отговорки про микронарушения не имеют значения.
Перес засунь свое эго в одно место и зови Моуриньо.
Нужно заново строить команду.
В тот раз у Жозе получилось
Ответ Дима
Реал был ужасен. Никакие отговорки про микронарушения не имеют значения. Перес засунь свое эго в одно место и зови Моуриньо. Нужно заново строить команду. В тот раз у Жозе получилось
С такими нытиками, которые сейчас в Реале, Жозе не справиться, а избавляться от них Перес не будет
Ответ Дима
Реал был ужасен. Никакие отговорки про микронарушения не имеют значения. Перес засунь свое эго в одно место и зови Моуриньо. Нужно заново строить команду. В тот раз у Жозе получилось
Причем тут Перес? Вини с Мбаппе и беллингемом сплавят жозика быстрее Алонсо
1. Сначала было нарушение
2. Винисиуса унижали весь матч
3. Мбаппе симулировал
4. Судьи ошибались
5. Барселона наложила проклятье
6. В Москве выпало 50% месячной нормы осадков
7. Реал сыграл не лучший матч.
Специально 10 раз пересмотрел гол Осасуны, но так и не понял, в каком месте мог быть фол, хоть теоретически.
Ответ Aleksandr Blaugranas
Специально 10 раз пересмотрел гол Осасуны, но так и не понял, в каком месте мог быть фол, хоть теоретически.
Ты рили не видел. Пересмотри 80 минуту 😀😀😀
В следующий раз черепашка устроит ему коридор
Кинтеро и так старался как мог. С хрена ли тут жаловаться.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Реала» 3 поражения в 10 матчах при Арбелоа
21 февраля, 19:45
«Реал» проиграл в Ла Лиге впервые с декабря – после 8 побед подряд
21 февраля, 19:36
Винисиус получил желтую за споры с судьей после фола в пользу «Реала». Это 6-е предупреждение в Ла Лиге и 9-е во всех турнирах в этом сезоне
21 февраля, 19:34
«Реал» после ошибки Себальоса на 90-й минуте пропустил от «Осасуны» – 1:2. Гол засчитали после проверки ВАР на предмет офсайда
21 февраля, 19:30Фото
Рекомендуем
Главные новости
Семак против ужесточения лимита: «Хотите увеличить количество россиян на 20 человек – просто расширьте РПЛ до 18 клубов. Зато будем конкурентоспособны в Европе»
32 минуты назад
Сергей Семак: «Не устал работать в «Зените». Посчитают, что не справляюсь — заменят»
сегодня, 06:14
Престианни временно отстранен, 5-я победа «МЮ» при Кэррике, реванш Пакьяо и Мейвезера, отмена матча КХЛ из-за БПЛА, Белый дом троллит Канаду, Юран в шоке от цен и другие новости
сегодня, 06:10
Успейте забрать секретный промокод Flowwow в нашем тесте про спорт и подарки
сегодня, 06:00Тесты и игры
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Атлетико» примет «Брюгге», «Интер» сыграет с «Буде-Глимт», «Байер» против «Олимпиакоса»
сегодня, 05:29
Гризманн интересен «Орландо Сити», но хочет доиграть сезон в «Атлетико» (The Athletic)
сегодня, 04:56
Генич о словах Глушенкова про легионеров: «Интересно, пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью? Или они видят в этом норму?»
сегодня, 04:30
Кержаков о воровстве в детстве: «Один из друзей берет арбуз, катит его, другой разговаривает с продавщицей, третий получает за кассой и убегает. Воровать плохо»
сегодня, 03:59
Алаев о рестарте РПЛ: «Есть опасения по полям. Зима всех нас испытывает – таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет»
сегодня, 02:55
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
сегодня, 01:47
Ко всем новостям
Последние новости
Призер Олимпиады Филиппов о любимых игроках в «Спартаке»: «Из играющих сейчас – Зобнин. Из тех, кто раньше – Глушаков. Нравились его удары, как забивал почти с середины поля»
2 минуты назад
Спортдиректор «Локо» об отсутствии трансферов зимой: «Смотрим на россиян, они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета»
17 минут назад
«Байер» – «Олимпиакос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
48 минут назад
«Валенсия» подписала экс-защитника «Атлетико Минейро» Саравию
58 минут назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Нажмой» в среду
сегодня, 06:59
«Ньюкасл» – «Карабах». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:51
«Зенит» и «Краснодар» будут оступаться, это не идеальные команды. «Локомотив» и ЦСКА будут догонять». Кузнецов о гонке в РПЛ
сегодня, 06:41
«Интер» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:24
«Атлетико» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 05:55
Масалитин о «Локо»: «С уходом Баринова может стать даже лучше, результат не давит. Когда теряли Миранчука, на авансцену вышел Батраков»
сегодня, 05:43
Рекомендуем