Арбелоа про 1:2 с «Осасуной»: «Перед 2-м голом было нарушение, возможно, и два очень непростых решения насчет офсайда – не в нашу пользу. Но и «Реал» играл не лучшим образом»

Арбелоа о проигрыше «Осасуне»: «Реал» играл не лучшим образом.

Альваро Арбелоа прокомментировал поражение от «Осасуны» (1:2) в Ла Лиге .

«Судя по тому, что я видел, перед вторым голом, возможно, было нарушение правил. Два очень непростых решения насчет офсайда – не в нашу пользу (помимо второго гола «Осасуны», отмененный мяч Килиана Мбаппе – Спортс’‘).

Мы играли не лучшим образом, нужно действовать намного лучше и интенсивнее. Нелегко делать это, играя в середине и конце недели, но это то, чего от нас ждут. Это «Реал Мадрид ». Я знал, что будет сложно, и не ошибался.

Никому не нравится проигрывать, особенно нам. Это будет длинный сезон, как я говорил, он еще даже не начался. И я по-прежнему так считаю.

В первом тайме мы контролировали игру, но нам недоставало скорости. Когда соперник глубоко обороняется, надо быстрее перемещать мяч. Надо создавать моменты с обоих флангов, а нас тянуло налево – это естественно, но так против нас легче защищаться.

Надеюсь, что это поражение ничего не означает, потому что через четыре дня нам предстоит битва за выживание [в Лиге чемпионов]. Команда показывает свою силу тогда, когда тяжело. Для сомнений места нет. Я верю в команду. Нам нужна стабильность. Мы будем продолжать работать и выжимать из каждого игрока все самое лучшее, потому что они все нам нужны», – сказал главный тренер «Реала».