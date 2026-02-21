  • Спортс
  Винисиус получил желтую за споры с судьей после фола в пользу «Реала». Это 6-е предупреждение в Ла Лиге и 9-е во всех турнирах в этом сезоне
Винисиус получил желтую за споры с судьей после фола в пользу «Реала». Это 6-е предупреждение в Ла Лиге и 9-е во всех турнирах в этом сезоне

Винисиус получил желтую после фола в пользу «Реала».

Винисиус получил желтую карточку за споры с судьей на 88-й минуте матча с «Осасуной» (1:2) в 25-м туре Ла Лиги.

Бразилец высказывал претензии главному арбитру Алехандро Кинтеро после фола в пользу «Реала».

Отметим, что это 6-е предупреждение Винисиуса в Ла Лиге за 24 игры и 9-е в 36 матчах сезона во всех турнирах. Его статистика – здесь.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Очередной расист обнаружен, Кинтеро приготовиться к отмене всем тёмным сообществом😡
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Очередной расист обнаружен, Кинтеро приготовиться к отмене всем тёмным сообществом😡
Франкиста - к ответу !!!
Ответ OldRedWhite
Франкиста - к ответу !!!
Франкисты вообще не про расизм.
Весь матч спорит, симмулирует, что-то выпрашивает. Забил и опять провоцирует.
Честно говоря вызывает отвращение
Ответ <CRISTIANO>
Весь матч спорит, симмулирует, что-то выпрашивает. Забил и опять провоцирует. Честно говоря вызывает отвращение
Ещё теряет мячи постоянно. Нечасто доводится смотреть матчи Реала, но сегодня часть видел, : у него 5 потерь кряду было. Вот это топарь)
Ответ persk
Ещё теряет мячи постоянно. Нечасто доводится смотреть матчи Реала, но сегодня часть видел, : у него 5 потерь кряду было. Вот это топарь)
Комментарий скрыт
Мадрид без вара, как 🙉 без 🍌
Других игроков за любой упрек в адрес арбитра сразу же наказывают жёлтой карточкой, винисиус весь матч вокруг арбитра водит хороводы и в лучшем случае ему после 10го словесного предупреждение дают жёлтую:) Это же просто хохма, его должны удалять в каждом матче, если судить по правилам футбола, а не правилам реала:))
Ответ rigobersong
Других игроков за любой упрек в адрес арбитра сразу же наказывают жёлтой карточкой, винисиус весь матч вокруг арбитра водит хороводы и в лучшем случае ему после 10го словесного предупреждение дают жёлтую:) Это же просто хохма, его должны удалять в каждом матче, если судить по правилам футбола, а не правилам реала:))
в целом тебя за неадеквата считал, но тут выдал базу
Ответ rigobersong
Других игроков за любой упрек в адрес арбитра сразу же наказывают жёлтой карточкой, винисиус весь матч вокруг арбитра водит хороводы и в лучшем случае ему после 10го словесного предупреждение дают жёлтую:) Это же просто хохма, его должны удалять в каждом матче, если судить по правилам футбола, а не правилам реала:))
Как бы Кинтеро не отстранили от судейства за такое самоуправство в отношении вечного потерпевшего?! Жду разбора действий арбитра и вынесения приговора от Мадрид ТВ по всей строгости, как полагается. Нет места расизму в футболе на любом уровне, судей тоже касается:))
Тем удивительнее, что когда Вальверде заменили, то капитанскую повящку отдали этому провокатору. Более достойных людей в Реале нет??? Или теперь такие ценности у клуба?
Ответ <CRISTIANO>
Тем удивительнее, что когда Вальверде заменили, то капитанскую повящку отдали этому провокатору. Более достойных людей в Реале нет??? Или теперь такие ценности у клуба?
Комментарий скрыт
Ответ <CRISTIANO>
Тем удивительнее, что когда Вальверде заменили, то капитанскую повящку отдали этому провокатору. Более достойных людей в Реале нет??? Или теперь такие ценности у клуба?
Перес на старости лет кукухой двинулся и хочет из этого сделать звезду мирового масштаба
Более мерзкого футболиста, чем он,я еще не видел.
Ответ sasha_pak_90@list.ru
Более мерзкого футболиста, чем он,я еще не видел.
А как же Эдмундо
Ответ sasha_pak_90@list.ru
Более мерзкого футболиста, чем он,я еще не видел.
Не скажи, я видел в игре Диего Симеоне
У Барсы Ханси Флик
У Реала Винни фрик 🤣🤣🤣
Кто успеет раньше, негры обвинить арбитра в расизме или фаны реала в симпатии к барсе?
Ответ Beibars_1117003920
Кто успеет раньше, негры обвинить арбитра в расизме или фаны реала в симпатии к барсе?
А разве первый вариант не реализован? Странно...
Ответ Beibars_1117003920
Кто успеет раньше, негры обвинить арбитра в расизме или фаны реала в симпатии к барсе?
Не, судья Кинтеро сегодня был за команду Вини!
Он же и симуляцию придумал и вне игры дорисовал, он делал всё, чтобы голы не засчитывать!
Это парни на ВАР сегодня молодцы! Всё по честному судили!
Винисиус получил жёлтую карточку не за споры с судьёй, а за то, что Белый Человек реализовал своё Право Белого Человека на доминирование через демонстрацию расового превосходства.
