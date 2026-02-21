Винисиус получил желтую за споры с судьей после фола в пользу «Реала». Это 6-е предупреждение в Ла Лиге и 9-е во всех турнирах в этом сезоне
Винисиус получил желтую после фола в пользу «Реала».
Винисиус получил желтую карточку за споры с судьей на 88-й минуте матча с «Осасуной» (1:2) в 25-м туре Ла Лиги.
Бразилец высказывал претензии главному арбитру Алехандро Кинтеро после фола в пользу «Реала».
Отметим, что это 6-е предупреждение Винисиуса в Ла Лиге за 24 игры и 9-е в 36 матчах сезона во всех турнирах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
71 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Честно говоря вызывает отвращение
У Реала Винни фрик 🤣🤣🤣
Он же и симуляцию придумал и вне игры дорисовал, он делал всё, чтобы голы не засчитывать!
Это парни на ВАР сегодня молодцы! Всё по честному судили!