Винисиус получил желтую за споры с судьей после фола в пользу «Реала». Это 6-е предупреждение в Ла Лиге и 9-е во всех турнирах в этом сезоне

Винисиус получил желтую после фола в пользу «Реала».

Винисиус получил желтую карточку за споры с судьей на 88-й минуте матча с «Осасуной» (1:2) в 25-м туре Ла Лиги .

Бразилец высказывал претензии главному арбитру Алехандро Кинтеро после фола в пользу «Реала ».

Отметим, что это 6-е предупреждение Винисиуса в Ла Лиге за 24 игры и 9-е в 36 матчах сезона во всех турнирах. Его статистика – здесь .