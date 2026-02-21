«Реал» после ошибки Себальоса на 90-й минуте пропустил от «Осасуны» – 1:2. Гол засчитали после проверки ВАР на предмет офсайда

«Реал» пропустил после ошибки Себальоса.

«Осасуна» забила «Реалу » на 90-й минуте.

На 90-й минуте матча Ла Лиги полузащитник Дани Себальос совершил неточную передачу на своей половине поля, и мяч был перехвачен.

Футболисты «Осасуны» провели контратаку, результатом которой стал точный удар Рауля Гарсии .

Cудья Алехандро Кинтеро засчитал гол после проверки на предмет офсайда – 2:1 в пользу памплонцев.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2» и DAZN

«Осасуна» обыграла «Реал» – 2:1! Рауль Гарсия забил победный на 90-й после гола Винисиуса на 73-й