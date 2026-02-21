  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Реал» после ошибки Себальоса на 90-й минуте пропустил от «Осасуны» – 1:2. Гол засчитали после проверки ВАР на предмет офсайда
Фото
67

«Реал» после ошибки Себальоса на 90-й минуте пропустил от «Осасуны» – 1:2. Гол засчитали после проверки ВАР на предмет офсайда

«Реал» пропустил после ошибки Себальоса.

«Осасуна» забила «Реалу» на 90-й минуте.

На 90-й минуте матча Ла Лиги полузащитник Дани Себальос совершил неточную передачу на своей половине поля, и мяч был перехвачен.

Футболисты «Осасуны» провели контратаку, результатом которой стал точный удар Рауля Гарсии.

Cудья Алехандро Кинтеро засчитал гол после проверки на предмет офсайда – 2:1 в пользу памплонцев.

Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2» и DAZN

«Осасуна» обыграла «Реал» – 2:1! Рауль Гарсия забил победный на 90-й после гола Винисиуса на 73-й

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoРеал Мадрид
logoОсасуна
видеоповторы
Алехандро Кинтеро
logoЛа Лига
logoДани Себальос
logoРауль Гарсия
logoсудьи
67 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Всегда Реалу симпатизировал в Испании.

Но из за одного недоумка,теперь рад что они проиграли 😁
Ответ el shaarawy92
Всегда Реалу симпатизировал в Испании. Но из за одного недоумка,теперь рад что они проиграли 😁
Комментарий скрыт
Ответ Денис Оськин
Комментарий скрыт
Почему про себя? Как Реал мог проиграть из-за него? 🤨
Реал проиграл = футбол победил. Поздравляем всех любителей футбола.
За Реал тот, кто ненавидит футбол.
Ответ Экспертное мнение
Реал проиграл = футбол победил. Поздравляем всех любителей футбола. За Реал тот, кто ненавидит футбол.
Как и те кто за Барсу, один клуб хуже другого
Странно что не добавили 20 минут и не нашли офсайда
Ответ Раиль Гайнетдинов
Странно что не добавили 20 минут и не нашли офсайда
не было там офсайда, просто Перес забыл позвонить ВАР (Видео Ассистентам Реала) и начертить вручную
Кто-то знает, Асенсио уже остановили, или он все еще катится?
Ответ Proper Chels
Кто-то знает, Асенсио уже остановили, или он все еще катится?
Все еще катится, в автобусе не видели, сказал сам до Мадрида доберется
Ответ Proper Chels
Кто-то знает, Асенсио уже остановили, или он все еще катится?
😂😂😂😂😂
Отвратительная игра Рауля Асенсио, выделяется только своими ошибками и агрессивными дейстивями. За что его выпускать нужно? Только потому что он воспитанник? Надо прощаться с ним и Алабой с его невероятной зарплатой и 3мя играми за сезон
Ответ Ramin Nuriev
Отвратительная игра Рауля Асенсио, выделяется только своими ошибками и агрессивными дейстивями. За что его выпускать нужно? Только потому что он воспитанник? Надо прощаться с ним и Алабой с его невероятной зарплатой и 3мя играми за сезон
Не ясно, за что держат этого растлителя и распостранителя детской порнографии
Ответ Ramin Nuriev
Отвратительная игра Рауля Асенсио, выделяется только своими ошибками и агрессивными дейстивями. За что его выпускать нужно? Только потому что он воспитанник? Надо прощаться с ним и Алабой с его невероятной зарплатой и 3мя играми за сезон
Просто на секунду задумайся, что у «Реала» в защите Алаба, Менди, Гарсия, Асенсио, Карвахаль (при всем уважении к его заслугам и былым талантам) это 100% баласт. Плюс хрустальный Милитао, старый Рюдигер и никогда не славившийся игрой в защите Трент. Опущу Каррераса и Хейсена, которые нормально играют через раз. Вот такая защита у «Королевского клуба» 🤯🤷‍♂️
Как же Кинтеро прямо из шкуры готов был выпрыгнуть, чтобы только не засчитывать голы в ворота Реала!
И симуляцию придумал, а потом со своим косоглазием определил вне игры!
Но браво парни на ВАР, всё по совести отсудили и не дали Кинтеро вытянуть мёртвую команду Винициуса!
Карвахалю можно было футболки стягивать, Алабе подыгрывать себе рукой как в гандболе, Кинтеро ничего не свистел, всё позволял мадридцам! Не помогло! Высшие силы были сегодня за Осасуну!
Ответ Petter Hegre
Как же Кинтеро прямо из шкуры готов был выпрыгнуть, чтобы только не засчитывать голы в ворота Реала! И симуляцию придумал, а потом со своим косоглазием определил вне игры! Но браво парни на ВАР, всё по совести отсудили и не дали Кинтеро вытянуть мёртвую команду Винициуса! Карвахалю можно было футболки стягивать, Алабе подыгрывать себе рукой как в гандболе, Кинтеро ничего не свистел, всё позволял мадридцам! Не помогло! Высшие силы были сегодня за Осасуну!
Чел, этот Кинтеро дал 3 красных реалу в прошлой игре. У него точно нет к ним симпатий
Ответ Циклон
Чел, этот Кинтеро дал 3 красных реалу в прошлой игре. У него точно нет к ним симпатий
Пыль в глаза, та игра все равно проиграна была
Зачем Реал держит этого бездаря? Такой же пассажир, как и Мариано был в свое время.
Ответ Samsung Russia
Зачем Реал держит этого бездаря? Такой же пассажир, как и Мариано был в свое время.
Мариано Барселону дырявил с молодым Винисиусом))
Кинтеро старался как мог. И один хрен не получилось. Приятно наблюдать за лицами борцов с расизмом.
Завтра Винициус ТВ выйдет с заявлением, что ВАР убивает футбол! 🤣
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Осасуна» обыграла «Реал» – 2:1! Рауль Гарсия забил победный на 90-й после гола Винисиуса на 73-й
21 февраля, 19:27
Винисиус указал на свое имя на спине, а затем на поле, забив «Осасуне»
21 февраля, 19:10Фото
«Реал» пропустил с пенальти от «Осасуны». Куртуа наступил на ногу Будимиру – судья сперва дал Анте желтую за симуляцию, но после повтора назначил 11-метровый
21 февраля, 18:16Фото
Рекомендуем
Главные новости
Семак против ужесточения лимита: «Хотите увеличить количество россиян на 20 человек – просто расширьте РПЛ до 18 клубов. Зато будем конкурентоспособны в Европе»
32 минуты назад
Сергей Семак: «Не устал работать в «Зените». Посчитают, что не справляюсь — заменят»
сегодня, 06:14
Престианни временно отстранен, 5-я победа «МЮ» при Кэррике, реванш Пакьяо и Мейвезера, отмена матча КХЛ из-за БПЛА, Белый дом троллит Канаду, Юран в шоке от цен и другие новости
сегодня, 06:10
Успейте забрать секретный промокод Flowwow в нашем тесте про спорт и подарки
сегодня, 06:00Тесты и игры
Лига чемпионов. Стыковые матчи. «Атлетико» примет «Брюгге», «Интер» сыграет с «Буде-Глимт», «Байер» против «Олимпиакоса»
сегодня, 05:29
Гризманн интересен «Орландо Сити», но хочет доиграть сезон в «Атлетико» (The Athletic)
сегодня, 04:56
Генич о словах Глушенкова про легионеров: «Интересно, пресс-служба «Зенита» сверяла его интервью? Или они видят в этом норму?»
сегодня, 04:30
Кержаков о воровстве в детстве: «Один из друзей берет арбуз, катит его, другой разговаривает с продавщицей, третий получает за кассой и убегает. Воровать плохо»
сегодня, 03:59
Алаев о рестарте РПЛ: «Есть опасения по полям. Зима всех нас испытывает – таких погодных условий не было чуть ли не 60 лет»
сегодня, 02:55
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
сегодня, 01:47
Ко всем новостям
Последние новости
Призер Олимпиады Филиппов о любимых игроках в «Спартаке»: «Из играющих сейчас – Зобнин. Из тех, кто раньше – Глушаков. Нравились его удары, как забивал почти с середины поля»
2 минуты назад
Спортдиректор «Локо» об отсутствии трансферов зимой: «Смотрим на россиян, они очень дорогие. Мы же действуем в рамках бюджета»
17 минут назад
«Байер» – «Олимпиакос». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
48 минут назад
«Валенсия» подписала экс-защитника «Атлетико Минейро» Саравию
58 минут назадФото
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Хилаль» Малкома в гостях у «Аль-Таавуна», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Аль-Нажмой» в среду
сегодня, 06:59
«Ньюкасл» – «Карабах». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:51
«Зенит» и «Краснодар» будут оступаться, это не идеальные команды. «Локомотив» и ЦСКА будут догонять». Кузнецов о гонке в РПЛ
сегодня, 06:41
«Интер» – «Буде-Глимт». Онлайн-трансляция начнется в 23:00
сегодня, 06:24
«Атлетико» – «Брюгге». Онлайн-трансляция начнется в 20:45
сегодня, 05:55
Масалитин о «Локо»: «С уходом Баринова может стать даже лучше, результат не давит. Когда теряли Миранчука, на авансцену вышел Батраков»
сегодня, 05:43
Рекомендуем