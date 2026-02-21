«Реал» после ошибки Себальоса на 90-й минуте пропустил от «Осасуны» – 1:2. Гол засчитали после проверки ВАР на предмет офсайда
«Реал» пропустил после ошибки Себальоса.
«Осасуна» забила «Реалу» на 90-й минуте.
На 90-й минуте матча Ла Лиги полузащитник Дани Себальос совершил неточную передачу на своей половине поля, и мяч был перехвачен.
Футболисты «Осасуны» провели контратаку, результатом которой стал точный удар Рауля Гарсии.
Cудья Алехандро Кинтеро засчитал гол после проверки на предмет офсайда – 2:1 в пользу памплонцев.
Изображения: кадры из трансляции «Матч! Футбол 2» и DAZN
«Осасуна» обыграла «Реал» – 2:1! Рауль Гарсия забил победный на 90-й после гола Винисиуса на 73-й
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
67 комментариев
Но из за одного недоумка,теперь рад что они проиграли 😁
За Реал тот, кто ненавидит футбол.
И симуляцию придумал, а потом со своим косоглазием определил вне игры!
Но браво парни на ВАР, всё по совести отсудили и не дали Кинтеро вытянуть мёртвую команду Винициуса!
Карвахалю можно было футболки стягивать, Алабе подыгрывать себе рукой как в гандболе, Кинтеро ничего не свистел, всё позволял мадридцам! Не помогло! Высшие силы были сегодня за Осасуну!