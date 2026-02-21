«Реал» пропустил с пенальти от «Осасуны». Куртуа наступил на ногу Будимиру – судья сперва дал Анте желтую за симуляцию, но после повтора назначил 11-метровый

Куртуа стал виновником пенальти в ворота «Реала».

«Реал » пропустил от «Осасуны» с пенальти.

На 34-й минуте матча Ла Лиги форвард Анте Будимир упал в штрафной мадридцев после контакта с голкипером Тибо Куртуа .

Сперва Алехандро Кинтеро посчитал, что игрок «Осасуны» симулировал, но после ознакомления с повтором назначил одиннадцатиметровый, увидев, что вратарь наступил сопернику на ногу. Будимир сам пробил с точки – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»