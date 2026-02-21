  • Спортс
  «Реал» пропустил с пенальти от «Осасуны». Куртуа наступил на ногу Будимиру – судья сперва дал Анте желтую за симуляцию, но после повтора назначил 11-метровый
32

«Реал» пропустил с пенальти от «Осасуны». Куртуа наступил на ногу Будимиру – судья сперва дал Анте желтую за симуляцию, но после повтора назначил 11-метровый

Куртуа стал виновником пенальти в ворота «Реала».

«Реал» пропустил от «Осасуны» с пенальти.

На 34-й минуте матча Ла Лиги форвард Анте Будимир упал в штрафной мадридцев после контакта с голкипером Тибо Куртуа.

Сперва Алехандро Кинтеро посчитал, что игрок «Осасуны» симулировал, но после ознакомления с повтором назначил одиннадцатиметровый, увидев, что вратарь наступил сопернику на ногу. Будимир сам пробил с точки – 1:0.

Изображение: кадр из трансляции «Матч! Футбол 2»

Удивительно, кстати, что ВАР вмешался
Ответ MU_pain_for_the_eyes
Удивительно, кстати, что ВАР вмешался
А могли бы и не заметить. Не привыкать. Более явные не ставили. Это ж Реал.
Ответ Evgen Vynokurov
А могли бы и не заметить. Не привыкать. Более явные не ставили. Это ж Реал.
Комментарий скрыт
Как же судья хотел помочь реалу)))
Ответ Максим Макс_1116879745
Как же судья хотел помочь реалу)))
Судья хотел помочь, но вар в этот раз, наверное в последний раз, все таки смог превозмочь мадридизм! Хотя нет-нет-нет, думаю это все часть хитрого плана, чтобы потом поставить 754 пенальти без вмешательства вар! В прошлый раз было 653! А до того 552!!! Да и какое это пенальти, там кк была прямая! Снова засудили !!!!!11
Ответ BananaMantana
Судья хотел помочь, но вар в этот раз, наверное в последний раз, все таки смог превозмочь мадридизм! Хотя нет-нет-нет, думаю это все часть хитрого плана, чтобы потом поставить 754 пенальти без вмешательства вар! В прошлый раз было 653! А до того 552!!! Да и какое это пенальти, там кк была прямая! Снова засудили !!!!!11
Всё четко расписал. Видимо, раз в год и банан стреляет XD
Барсе гол засчитали с более явной накладкой... лол
Судья прям не хотел 😂 гордая птица какая
Ответ cukken
Судья прям не хотел 😂 гордая птица какая
Комментарий скрыт
Пенальти по делу.
Кунде передал привет
Кинтеро всё сделал, чтобы не ставить пенальти в ворота команды Винициуса.
И карточку Гудимиру жёлтую показал типа за симуляцию. Не помогло, парни на ВАРе молодцы!
Ответ Petter Hegre
Кинтеро всё сделал, чтобы не ставить пенальти в ворота команды Винициуса. И карточку Гудимиру жёлтую показал типа за симуляцию. Не помогло, парни на ВАРе молодцы!
Ага, с Сельтой тоже помог очень 👍
Судья хотел помочь Реалу, но у ВАР всё же совесть в этот раз появилась. Ждем значит удаления или пенки в ворота Осасуны.
Странный ВАР сегодня... Какой-то не испанский, два решения против Реала. Или в лесу что-то сдохло, или снег красный пойдёт...
Тем четко видно и без повтора, что это пенальти.
