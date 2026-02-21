  • Спортс
  • «ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство». Непомнящий о трансферах армейцев
13

«ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство». Непомнящий о трансферах армейцев

Непомнящий: ЦСКА реально собрался за титулами.

Бывший тренер Валерий Непомнящий высоко оценил работу ЦСКА на трансферном рынке. 

Этой зимой состав армейцев пополнили нападающие Лусиано Гонду из «Зенита» и Максим Воронов из «Урала», полузащитники Дмитрий Баринов из «Локомотива» и Данила Козлов из «Краснодара», а также защитник Матеус Рейс из «Спортинга». 

«ЦСКА провел массовую закупку, «Зенит» тоже усилился, «Краснодар» приобрел, все потрудились на рынке. Но не буду гадать, получится ли всем этим футболистам заиграть в новых командах.

ЦСКА когда-то надо было усиливаться, чувствовался дефицит, была тонкая скамейка. Сейчас ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство. Хочется, чтобы у армейцев всё получилось», – сказал Непомнящий. 

ЦСКА идет на 4-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Советский спорт»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будем надеяться дядя Валера!
Прогнозы прогнозами, но играть ещё пол чемпионата. И непонятно вообще ничего.
Рано для победных планах вслух. Пока видим "ингредиенты". Надо еще этот суп сварить -не испортить.
Ответ nick-basil
Рано для победных планах вслух. Пока видим "ингредиенты". Надо еще этот суп сварить -не испортить.
Всё верно,но все же ингредиенты не плохие,думаю во многом все зависит от тренера,как он все скомпонует и перетусует!!{
Пусть у нас все получиться🔴🔵
Смешно. Какие титулы?
Степ бай степ. Первый "степ" - надо Ахмат обыграть. Не похоже, что они что-то без борьбы отдадут.
