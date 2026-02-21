«ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство». Непомнящий о трансферах армейцев

Непомнящий: ЦСКА реально собрался за титулами.

Бывший тренер Валерий Непомнящий высоко оценил работу ЦСКА на трансферном рынке.

Этой зимой состав армейцев пополнили нападающие Лусиано Гонду из «Зенита » и Максим Воронов из «Урала», полузащитники Дмитрий Баринов из «Локомотива» и Данила Козлов из «Краснодара », а также защитник Матеус Рейс из «Спортинга».

«ЦСКА провел массовую закупку, «Зенит» тоже усилился, «Краснодар» приобрел, все потрудились на рынке. Но не буду гадать, получится ли всем этим футболистам заиграть в новых командах.

ЦСКА когда-то надо было усиливаться, чувствовался дефицит, была тонкая скамейка. Сейчас ЦСКА реально собрался за титулами. Закупка на чемпионство. Хочется, чтобы у армейцев всё получилось», – сказал Непомнящий.

ЦСКА идет на 4-м месте в турнирной таблице Мир РПЛ .