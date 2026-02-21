  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Фати забил два гола в трех последних матчах. У арендованного у «Барсы» вингера 9 мячей в 20 играх за «Монако»
14

Фати забил два гола в трех последних матчах. У арендованного у «Барсы» вингера 9 мячей в 20 играх за «Монако»

Фати забил 9-й гол за «Монако».

Ансу Фати вывел «Монако» вперед на 72-й минуте матча 23-го тура Лиги 1 против «Ланса» (3:2, второй тайм). 

Это второй гол испанца в трех последних матчах. Ранее он забил «Ренну» (4:0). 

Всего на счету арендованного у «Барсы» вингера 9 мячей в 20 матчах за «Монако». Его статистику можно увидеть по ссылке

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
logoЛа Лига
logoЛанс
logoлига 1 Франция
logoБарселона
logoАнсу Фати
logoМонако
14 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
6 из 9 после выхода на замену и в таком турбулентном Монако. Талант очевиден, но травмы мешают. Если бы со здоровьем было всё в порядке, мог бы быть в Барселоне джокером со скамейки вполне неплохо
Ответ XavIniesta2008-2015
6 из 9 после выхода на замену и в таком турбулентном Монако. Талант очевиден, но травмы мешают. Если бы со здоровьем было всё в порядке, мог бы быть в Барселоне джокером со скамейки вполне неплохо
Так проблемы с психологией у человека, давления не выдерживал, сверхранний дебют, большой контракт, навесили ярлык нового Месси, у него даже простейшие приемы мяча не получались.

С Брайтоном не угадали, в Монако получается, внимания меньше и давления очевидно тоже.

Это сейчас его уровень. Не топ-клуб, но крепкий из первой половины таблицы, который претендует на участие в еврокубках.

После того, как человек по сути пропустил из-за травм и неготовности 3,5 сезона из 6,5 на взрослом уровне уже небольшое чудо что он играет регулярно и забивает.
Ответ Mr. Kobayashi
Так проблемы с психологией у человека, давления не выдерживал, сверхранний дебют, большой контракт, навесили ярлык нового Месси, у него даже простейшие приемы мяча не получались. С Брайтоном не угадали, в Монако получается, внимания меньше и давления очевидно тоже. Это сейчас его уровень. Не топ-клуб, но крепкий из первой половины таблицы, который претендует на участие в еврокубках. После того, как человек по сути пропустил из-за травм и неготовности 3,5 сезона из 6,5 на взрослом уровне уже небольшое чудо что он играет регулярно и забивает.
У него нет проблем с головой. Проблемы только со здоровьем. Он в 17 лет прекрасно ложил голы и не боялся давления
фатти забил один гол в трех из последних двух матчей....
Давай, родной, поднажми еще, чтобы летом Монако тебя выкупил)
Ответ NartApsua
Давай, родной, поднажми еще, чтобы летом Монако тебя выкупил)
Жена захотела мужа отучить от пьянства. И то пробовала, и это - ничего не
помогало. Решила обратиться к знакомым, а те посоветовали купить ведро
водки и бросить туда дохлую кошку, чтоб у него осталось отвращение к
спиртному на всю жизнь. Oна так и сделала. Приходит с работы и видит:
Муж стоит над пустым ведром, выжимает кошку и говорит: - Ну котик, ну
капельку!
Лучше бы так против всяких брюгг играли бы они
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Фонсека о словах Инфантино: «Он как Трамп – заботится об экономических интересах и забывает о людях. Футбол не может решить все проблемы, но может помочь восстановить справедливость»
вчера, 23:04
Флик перестал исключать игроков из состава «Барсы» за опоздания, но штрафует на десятки тысяч евро. Тренер не мешает развлечениям в раздевалке и съемкам видео для тиктока
вчера, 22:55
Кэррик об 1:0 с «Эвертоном»: «У «МЮ» все хорошо с результатами, но нам еще многое предстоит показать. Шешко изменил ход игры, Ламменс был великолепен»
вчера, 22:36
Генич о словах Слуцкого про ненавидящих его журналистов: «Из-под кепки Loro Piana, наверное, видится, что там одни враги. Еще и глазки слезятся после операции. Хотя никто плохо о нем не думает»
вчера, 22:22
«МЮ» 10 матчей не проигрывает в АПЛ и идет четвертым. Отрыв от «Челси» и «Ливерпуля» – 3 очка, отставание от «Арсенала» – 13 при игре в запасе
вчера, 22:08
Узнаете ли вы всех игроков «Реала» 2000-х в нашей игре?
вчера, 22:00Тесты и игры
У «МЮ» 5 побед и ничья в шести матчах при Кэррике. Три игры – на ноль
вчера, 21:57
Чемпионат Англии. «МЮ» победил «Эвертон» на выезде
вчера, 21:56
«Манчестер Юнайтед» одолел «Эвертон» в гостях – 1:0. Шешко забил на 71-й, выйдя на замену на 58-й
вчера, 21:55
IFAB может ввести правило 5 секунд при аутах и ударах от ворот – начиная с ЧМ-2026. Судья будет отсчитывать секунды, если решит, что игрок тянет время
вчера, 21:51
Ко всем новостям
Последние новости
Константин Генич: «К «Локо» патриотично относишься, там много россиян, но он легковесен в борьбе за титул»
2 минуты назад
Байдачный о беспорядках в Мексике: «Опасно в такой стране ЧМ проводить. Может, его вообще не будет – посмотрите на ситуацию в мире»
19 минут назад
Бубнов о Семаке: «Попал в «Зенит» и «Уфу» благодаря протекции Орлова. Такая технология назначения тренеров существует во всем мире»
32 минуты назад
У Бензема травма приводящей мышцы. Участие форварда «Аль-Хилаля» в матче с «Аль-Таавуном» под вопросом
45 минут назад
У Кэррика нет поражений с «МЮ» в первых 9 матчах. Рекорд у Сульшера – 11 игр
сегодня, 01:18
Чемпионат Испании. «Жирона» сыграла вничью с «Алавесом»
вчера, 21:59
Полиция расследует расистские оскорбления в адрес игроков АПЛ после матчей в выходные: «Любой, кто считает, что может спрятаться за клавиатурой, должен пересмотреть свои взгляды»
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Удинезе» проиграл «Болонье» в гостях, «Фиорентина» одолела «Пизу»
вчера, 21:43
«Брагантино» за сексизм в адрес женщины-судьи отстранил на матч и оштрафовал Маркеса на 50% зарплаты, несмотря на извинения. Деньги направят в организацию, помогающую женщинам
вчера, 21:38
Форвард «Балтики» Хиль: «Мы можем взять золотые медали. В первой части сезона команда уже показала, что способна на многое»
вчера, 21:21
Рекомендуем