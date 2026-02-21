Фати забил два гола в трех последних матчах. У арендованного у «Барсы» вингера 9 мячей в 20 играх за «Монако»

Фати забил 9-й гол за «Монако».

Ансу Фати вывел «Монако» вперед на 72-й минуте матча 23-го тура Лиги 1 против «Ланса » (3:2, второй тайм).

Это второй гол испанца в трех последних матчах. Ранее он забил «Ренну» (4:0).

Всего на счету арендованного у «Барсы» вингера 9 мячей в 20 матчах за «Монако ». Его статистику можно увидеть по ссылке .