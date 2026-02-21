Фати забил два гола в трех последних матчах. У арендованного у «Барсы» вингера 9 мячей в 20 играх за «Монако»
Фати забил 9-й гол за «Монако».
Ансу Фати вывел «Монако» вперед на 72-й минуте матча 23-го тура Лиги 1 против «Ланса» (3:2, второй тайм).
Это второй гол испанца в трех последних матчах. Ранее он забил «Ренну» (4:0).
Всего на счету арендованного у «Барсы» вингера 9 мячей в 20 матчах за «Монако». Его статистику можно увидеть по ссылке.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
С Брайтоном не угадали, в Монако получается, внимания меньше и давления очевидно тоже.
Это сейчас его уровень. Не топ-клуб, но крепкий из первой половины таблицы, который претендует на участие в еврокубках.
После того, как человек по сути пропустил из-за травм и неготовности 3,5 сезона из 6,5 на взрослом уровне уже небольшое чудо что он играет регулярно и забивает.
