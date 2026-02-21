Росеньор про 1:1 с «Бернли»: «Челси» был рад просто держать мяч после гола, а в АПЛ надо быть безжалостными. Мы должны лучше защищаться при стандартах, и у нас мало сухих матчей»

Лиэм Росеньор: «Челси» надо играть безжалостно, а не как с «Бернли».

Лиэм Росеньор подвел итоги матча с «Бернли » (1:1) в АПЛ .

«Мы должны были снимать все вопросы. Мы хорошо начали игру, но после гола были рады просто держать мяч, а не действовать безжалостно. А в этой лиге нужно быть безжалостными, потому что если ты не лучшим образом защищаешься на стандартах, как мы, то тебя накажут. И это в сегодняшней игре расстраивает в особенности.

Я хочу, чтобы мы больше забивали, а нашей игре не хватало остроты, не хватало проникновений в штрафную, когда мы владели мячом. Мы говорили об этом в перерыве, и, надо признать, во втором тайме моменты у нас были, однако в этих ситуациях мы не были безжалостны.

Мы получили красную карточку, но все равно должны были лучше защищаться при стандартном положении. Недопустимо, чтобы тот, кто лучше всех играет головой, оставался открыт в штрафной.

Мы отдали два очка с «Лидсом», мы отдали два очка сегодня. У нас мало сухих матчей, их недостаточно. Мы не делаем базовых вещей при стандартах. Это то, с чем надо разобраться, чтобы побеждать, даже когда мы не в лучшем состоянии», – сказал главный тренер «Челси ».