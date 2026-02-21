  • Спортс
  • Росеньор про 1:1 с «Бернли»: «Челси» был рад просто держать мяч после гола, а в АПЛ надо быть безжалостными. Мы должны лучше защищаться при стандартах, и у нас мало сухих матчей»
Лиэм Росеньор подвел итоги матча с «Бернли» (1:1) в АПЛ.

«Мы должны были снимать все вопросы. Мы хорошо начали игру, но после гола были рады просто держать мяч, а не действовать безжалостно. А в этой лиге нужно быть безжалостными, потому что если ты не лучшим образом защищаешься на стандартах, как мы, то тебя накажут. И это в сегодняшней игре расстраивает в особенности.

Я хочу, чтобы мы больше забивали, а нашей игре не хватало остроты, не хватало проникновений в штрафную, когда мы владели мячом. Мы говорили об этом в перерыве, и, надо признать, во втором тайме моменты у нас были, однако в этих ситуациях мы не были безжалостны.

Мы получили красную карточку, но все равно должны были лучше защищаться при стандартном положении. Недопустимо, чтобы тот, кто лучше всех играет головой, оставался открыт в штрафной.

Мы отдали два очка с «Лидсом», мы отдали два очка сегодня. У нас мало сухих матчей, их недостаточно. Мы не делаем базовых вещей при стандартах. Это то, с чем надо разобраться, чтобы побеждать, даже когда мы не в лучшем состоянии», – сказал главный тренер «Челси».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: NBC Sports
Сеньор не соврал в прошлом интервью. Обещал увести команду если что и увел сегодня минуте на 80-й, вообще как будто один Бернли остался на поле.
Ответ Покерный Футбол
Сеньор не соврал в прошлом интервью. Обещал увести команду если что и увел сегодня минуте на 80-й, вообще как будто один Бернли остался на поле.
🤣
После удаления ну совсем рассыпались. Прям как при Мареске осенью
начни выпускать сарра вместо тосина и чалоба, лз на лз и удивишься как проще будет жизнь с командами второй десятки
Ответ DolJun
начни выпускать сарра вместо тосина и чалоба, лз на лз и удивишься как проще будет жизнь с командами второй десятки
Ну или просто не звонить Мареске и просить подсказки как удержать 1-0 в меньшинстве
Ответ DolJun
начни выпускать сарра вместо тосина и чалоба, лз на лз и удивишься как проще будет жизнь с командами второй десятки
Ну посмотрим теперь на топарей без 80-миллионого привозилы с Арсеналом.
Чалоба всех сожрёт, Тосин снимет весь воздух.
С большой опаской жду игру с Арсеналом, без шуток.
Своими заменами навел хаос в обороне - вот и получил
Хорошо всё сказал в интервью, не скрывает проблем и чётко отвечает на немые вопросы.
Но может ли он сам объяснить зачем эти судорожные замены в концовке? Зачем убирать Джеймса...это единственный надёжный инструмент в составе из обороны.
Нет ничего сложного отзащищаться 15-20 минут в меньшинстве тем более дома, тем более против Бернли (не ПСЖ), но даже здесь сумели пробить дно. Мудрому Боэли на заметку - без топовой защиты в АПЛ ловить нечего. Результат за окном
Вроде все правильно говорит,но все эти разговоры в пользу бедных,играете прости Господи с Бернли,не с Сити,не с Арсеналом или Ливерпулем,с мать его Бернли,даже если удалили игрока,зачем так прижиматься,зачем выпускать всех защитников которые есть в команде одновременно,трусливость тренера привела к этому в принципе поражению,ничья с таким соперником равносильно поражению,похоже этот Росеньор тот ещё Мареска,хотя при этих владельцах вряд ли появиться новый Моуриньо.
Рекомендуем