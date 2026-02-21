  • Спортс
  «Челси» потерял 17 очков в домашних матчах АПЛ, ведя в счете – больше всех. Антирекорд клуба был установлен 30 лет назад – 20 баллов
«Челси» потерял 17 очков в домашних матчах АПЛ, ведя в счете – больше всех. Антирекорд клуба был установлен 30 лет назад – 20 баллов

«Челси» больше всех в АПЛ теряет очки дома в матчах, ведя в счете.

«Челси» потерял больше очков в домашних матчах АПЛ, ведя в счете, чем любая другая команда в этом сезоне – 17 баллов.

Сегодня команда Лиэма Росеньора сыграла вничью с «Бернли», пропустив на 93-й минуте (1:1). 

Лишь в сезоне-1995/96 «Челси» терял больше очков на «Стэмфорд Бридж» в рамках одного чемпионата (20).

Когда-то Бридж был крепостью, а теперь стадиончик для обката школьников и Поттеров, поэтому и неудивительно.
Абсолютно стандартная ситуация и читаемая абсолютно для всех даже на ветке матча. При Мареске слив преимущества был поставлен на поток и ничего не делалось, с новым тоже уже намечается подобное, но игра команды кратно лучше, чем при итальянце.
Так тут дело не в Мареске или Росеньоре.
Любая команда Англии сейчас, в том числе Арсенал и Сити не стесняются играть на удержание. Причин много - плотный график, энергозатратный чемпионат в целом.

Просто этот центр обороны не способен удерживать счет.

Поставь ты хоть праймового Моуриньо сюда, он не научит двухметрового Тосина воздух снимать.
Доигрался Челси до того, что снова упустил победу в матче с аутсайдером, хотя по игре аристократы выглядели лучше.... сильно подвел свою команду Фофана.... стоит отдать должное игрокам Бернли, которые проявили характер и смогли уйти от поражения....
