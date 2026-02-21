«Челси» потерял 17 очков в домашних матчах АПЛ, ведя в счете – больше всех. Антирекорд клуба был установлен 30 лет назад – 20 баллов
«Челси» потерял больше очков в домашних матчах АПЛ, ведя в счете, чем любая другая команда в этом сезоне – 17 баллов.
Сегодня команда Лиэма Росеньора сыграла вничью с «Бернли», пропустив на 93-й минуте (1:1).
Лишь в сезоне-1995/96 «Челси» терял больше очков на «Стэмфорд Бридж» в рамках одного чемпионата (20).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Любая команда Англии сейчас, в том числе Арсенал и Сити не стесняются играть на удержание. Причин много - плотный график, энергозатратный чемпионат в целом.
Просто этот центр обороны не способен удерживать счет.
Поставь ты хоть праймового Моуриньо сюда, он не научит двухметрового Тосина воздух снимать.