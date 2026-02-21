«Челси» потерял 17 очков в домашних матчах АПЛ, ведя в счете – больше всех. Антирекорд клуба был установлен 30 лет назад – 20 баллов

«Челси» больше всех в АПЛ теряет очки дома в матчах, ведя в счете.

«Челси» потерял больше очков в домашних матчах АПЛ , ведя в счете, чем любая другая команда в этом сезоне – 17 баллов.

Сегодня команда Лиэма Росеньора сыграла вничью с «Бернли », пропустив на 93-й минуте (1:1).

Лишь в сезоне-1995/96 «Челси » терял больше очков на «Стэмфорд Бридж» в рамках одного чемпионата (20).