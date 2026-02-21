У «Челси» 8 удалений во всех турнирах – худший результат для команды АПЛ за 10 сезонов. 6 красных в чемпионате – повторение клубного антирекорда
Ни у одной команды АПЛ нет такого числа удалений, как у «Челси».
«Челси» – самая недисциплинированная команда АПЛ в этом сезоне.
Сегодня две желтые карточки в матче с «Бернли» получил защитник Уэсли Фофана.
У лондонцев 8 удалений во всех турнирах в текущем сезоне. Это худший результат для клубов АПЛ с сезона-2015/16, когда у «Вест Хэма» было 9 красных карточек.
Непосредственно в Премьер-лиге у «Челси» 6 удалений – это повторение клубного антирекорда, установленного в чемпионате-2007/08.
Фофана получил две желтые карточки в игре с «Бернли» и пропустит матч с «Арсеналом»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
Что-то не так с дисциплиной игроков. Фофана удаляют, а тот улыбается)
Сеньор Росеньор купил новый набор Лего, вот он и улыбается))
еще много туров впереди - верю в Челси и новый рекорд 🤝
Фофана важный игрок? Насколько критична потеря перед Арсеналом?
Важный, адекватной замены нет
Нет, не важный. Устроить клоунаду на поле в принципе способен каждый из дефов Челси
Ну десяточку надеюсь добьют , хоть где-то будут первыми
Да, десятку удалений в АПЛ, вполне потянет на рекорд всех времен
Джексон в Баварии, с ним бы точно добили
Увы, дисциплина в команде уже который сезон уровень минус ноль. Нет жесткой системы наказаний, игроки спокойно позволяют себе дешевые удаления. Здесь важны и роль капитана, и самого тренера. Слишком много демократии. Результат за окном.
