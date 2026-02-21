У «Челси» 8 удалений во всех турнирах – худший результат для команды АПЛ за 10 сезонов. 6 красных в чемпионате – повторение клубного антирекорда

Ни у одной команды АПЛ нет такого числа удалений, как у «Челси».

«Челси» – самая недисциплинированная команда АПЛ в этом сезоне.

Сегодня две желтые карточки в матче с «Бернли» получил защитник Уэсли Фофана .

У лондонцев 8 удалений во всех турнирах в текущем сезоне. Это худший результат для клубов АПЛ с сезона-2015/16, когда у «Вест Хэма» было 9 красных карточек.

Непосредственно в Премьер-лиге у «Челси » 6 удалений – это повторение клубного антирекорда, установленного в чемпионате-2007/08.

Фофана получил две желтые карточки в игре с «Бернли» и пропустит матч с «Арсеналом»