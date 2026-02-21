«Ювентус» – это «Реал» в Италии. Приехать сюда и показать такую игру – невероятно». Фабрегас о победе «Комо»

Фабрегас о победе «Комо»: «Ювентус» – это «Реал» в Италии.

Главный тренер «Комо » Сеск Фабрегас высказался о выездной победе над «Ювентусом » в 26-м туре Серии А (2:0).

«С момента прихода мистера Спаллетти «Юве» совершил невероятный скачок. Но мои ребята сегодня провели отличный матч. Когда игра складывается так против большой и очень качественной команды, если ты сразу не забиваешь второй гол, они тебя наказывают.

Мы сыграли грамотно и очень хорошо контролировали ход встречи. Даже наш вратарь сделал всего один сэйв, а это значит, что команда показала отличную игру.

В таких матчах бывают моменты, когда футболист с характером должен управлять игрой. Нам нужны смелые игроки, которые находят новые решения. Есть разные матчи, и в них принимаются разные решения – все зависит от конкретной встречи. Но в современном футболе решающим становится качество выступления.

Ребята молодцы – они прочувствовали важность этой игры и смогли конкурировать. Как испанец скажу: для меня «Ювентус» – это «Реал Мадрид » в Италии. Поэтому приехать сюда и показать такую игру – это невероятно», – сказал бывший футболист «Барселоны» Фабрегас в эфире DAZN.