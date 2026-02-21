  • Спортс
  Эллардайс про «Тоттенхэм»: «Когда зарабатываешь 150 000 в неделю, почему бы не выкладываться? В «Тоттенхэме» одни из лучших условий в стране, ты должен отплачивать кровью, потом и слезами»
Эллардайс про «Тоттенхэм»: «Когда зарабатываешь 150 000 в неделю, почему бы не выкладываться? В «Тоттенхэме» одни из лучших условий в стране, ты должен отплачивать кровью, потом и слезами»

Сэм Эллардайс: если не выкладываешься в «Тоттенхэме», тебя следует выгнать.

Сэм Эллардайс призвал игроков «Тоттенхэма» играть с большей самоотдачей.

«Мы надеемся, что игроки выйдут на поле и докажут свою состоятельность. Почему бы не выкладываться на все 100 миллионов процентов, когда ты зарабатываешь 150 тысяч в неделю? В «Тоттенхэме» тебе предоставляют лучшее питание и одни из лучших условий в стране – и ты не выкладываешься на 110 процентов?

Если ты не выкладываешься, тебя следует выгнать из клуба.

Отплачивать клубу кровью, потом и слезами – это нечто само собой разумеющееся. Не должно быть необходимости просить об этом или требовать этого. Но она есть, похоже», – заявил бывший главный тренер «Вест Хэма».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sports
поэтому в ТТХ приходят вкусно покушать, а не выигрывать титулы
В нынешних шпорах, Пав был бы самым самоотверженным и ответственным игроком.
Ну можно, а зачем?
Золотые слова! Юрий Венедиктович!
