  • Спаллетти про 0:2 с «Комо»: «Ювентус» в 13-й раз пропустил после первого же удара в створ. После этого все идет наперекосяк, и мы не так сильны психологически, как хотелось бы»
42

Спаллетти про 0:2 с «Комо»: «Ювентус» в 13-й раз пропустил после первого же удара в створ. После этого все идет наперекосяк, и мы не так сильны психологически, как хотелось бы»

Спаллетти о поражении от «Комо»: у «Ювентуса» проблемы с психологией.

Лучано Спаллетти подвел итоги матча с «Комо» (0:2) в Серии А, ставшего пятым в серии туринцев без побед.

«Психологический аспект становится ключевым. Мы показывали, что мы команда, показывали качественный футбол, и все это не исчезло, но мы не можем это проявить, потому что нам не хватает стабильности, единения, упорства.

Нам нужно брать инициативу в свои руки, потому что все усложняется, если ты этого не делаешь, сосредотачиваешься на каких-то банальных, простых вещах. Слишком часто мы теряем мяч, а соперники превращают это в голы. Мы в 13-й раз пропустили в результате первого же удара в створ. После этого все идет наперекосяк, и мы не так сильны психологически, как хотелось бы.

Как и всей команде, вратарю непросто. Да, у него проблемы, но как можно терять мяч так, как перед голом? Все это напоминает собаку, гоняющуюся за своим хвостом», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
42 комментария
Так может пора бы уже дать хотя бы Грише отдохнуть? Ийлдызу?
Ответ Aleks Del Piero
Так может пора бы уже дать хотя бы Грише отдохнуть? Ийлдызу?
Почему Перин не играет? Буффон ушел, Шченсны уже нет, а Перин все там же...
Ответ ASH11
Почему Перин не играет? Буффон ушел, Шченсны уже нет, а Перин все там же...
Тут похоже как с Де Шильо: ДиГре какой-то компромат на Элканна нашёл. Иных объяснений не вижу.
Магия Спалетти такое ощущение, что закончилась...Такой мертвый Юве был во времена Мотты(все время) и в игре с Комо при Тудоре(наверное худший матч при нем)
Ответ Антонио Мартынов
Магия Спалетти такое ощущение, что закончилась...Такой мертвый Юве был во времена Мотты(все время) и в игре с Комо при Тудоре(наверное худший матч при нем)
Проблемы в подготовке к сезону.
Спалетти такой же, как и месяц назад.
Команда не готова была к сезону, было видно ещё в сентябре.
Этот период уходит.
Ответ Busk
Проблемы в подготовке к сезону. Спалетти такой же, как и месяц назад. Команда не готова была к сезону, было видно ещё в сентябре. Этот период уходит.
В плане физики не думаю, что есть вопросы. Тудор этим занимается на серьёзном уровне. Поэтому после Мотты игроки по полю валялись. КЧМ конечно сказался вероятно, но всё равно.
Очень сложно понять, за какие заслуги это чудо ещё стоит в воротах.
Жалко Перина. Сидел под мертвым Щенсным, сейчас под трупом Де Григорио. Может он не лучший кипер сериала, но уж точно надежнее этих ребят.
Тренера нормального получили. Осталось состав перетряхнуть. В текущем его состоянии расчитывать на лч - это предел мечтаний. Лучший игрок нынешего Юве - Маккенни. Скажи мне это года 3 назад, я бы пальцем у виска покрутил.
Ответ KeeWee
Жалко Перина. Сидел под мертвым Щенсным, сейчас под трупом Де Григорио. Может он не лучший кипер сериала, но уж точно надежнее этих ребят. Тренера нормального получили. Осталось состав перетряхнуть. В текущем его состоянии расчитывать на лч - это предел мечтаний. Лучший игрок нынешего Юве - Маккенни. Скажи мне это года 3 назад, я бы пальцем у виска покрутил.
Перин, если бы в свое время не сел на скамейку, сейчас делил бы время с Доннарумой в сборной...
Ответ KeeWee
Жалко Перина. Сидел под мертвым Щенсным, сейчас под трупом Де Григорио. Может он не лучший кипер сериала, но уж точно надежнее этих ребят. Тренера нормального получили. Осталось состав перетряхнуть. В текущем его состоянии расчитывать на лч - это предел мечтаний. Лучший игрок нынешего Юве - Маккенни. Скажи мне это года 3 назад, я бы пальцем у виска покрутил.
Справедливости ради, Маккени сейчас и маккени 3 года назад небо и земля, сейчас мак тотальный полузащитник который практически каждый матч дает колоссальный объем работы причем с довольно высоким кпд
«Ювентус» в 13-й раз пропустил после первого же удара в створ - так зачем после неудачных матчей снова ставить Де Григорио??? Дайте играть Перину! И не раз в 10 матчей, а сделайте его основным! Не работает ставка на Де Гри.
Так, может, пора искать замену ДиГрегорио? Почему вы упустили ДжиДжо? Какие то Влажновичи зарабатывают больше, чем Румма в Сити!
Юве никогда не был настолько плохим
Ответ T622222
Юве никогда не был настолько плохим
Снова переобуваемся что ли? Только недавно кричали, что Спаллетти аж преобразил в лучшую сторону Юве. А тут уже оказывется он плох)))
Ответ T622222
Юве никогда не был настолько плохим
Был, при Мотте и Тудоре
Рабочий процесс идёт, болезненный.
Надо ждать и терпеть.
Свет в конце виден.
Вспомнил Жерара Пике:

«Каждый удар в створ - это гол. Нам нужно проанализировать это»
Интересно, кого Спаллетти обвинит в Юве??
Обычно это был неугодный лидер (Тотти, Икарди)
На козла отпущения мог бы претендовать Локателли
