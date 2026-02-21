Спаллетти про 0:2 с «Комо»: «Ювентус» в 13-й раз пропустил после первого же удара в створ. После этого все идет наперекосяк, и мы не так сильны психологически, как хотелось бы»

Спаллетти о поражении от «Комо»: у «Ювентуса» проблемы с психологией.

Лучано Спаллетти подвел итоги матча с «Комо » (0:2) в Серии А, ставшего пятым в серии туринцев без побед.

«Психологический аспект становится ключевым. Мы показывали, что мы команда, показывали качественный футбол, и все это не исчезло, но мы не можем это проявить, потому что нам не хватает стабильности, единения, упорства.

Нам нужно брать инициативу в свои руки, потому что все усложняется, если ты этого не делаешь, сосредотачиваешься на каких-то банальных, простых вещах. Слишком часто мы теряем мяч, а соперники превращают это в голы. Мы в 13-й раз пропустили в результате первого же удара в створ. После этого все идет наперекосяк, и мы не так сильны психологически, как хотелось бы.

Как и всей команде, вратарю непросто. Да, у него проблемы, но как можно терять мяч так, как перед голом? Все это напоминает собаку, гоняющуюся за своим хвостом», – сказал главный тренер «Ювентуса » в интервью DAZN.