Спаллетти про 0:2 с «Комо»: «Ювентус» в 13-й раз пропустил после первого же удара в створ. После этого все идет наперекосяк, и мы не так сильны психологически, как хотелось бы»
Лучано Спаллетти подвел итоги матча с «Комо» (0:2) в Серии А, ставшего пятым в серии туринцев без побед.
«Психологический аспект становится ключевым. Мы показывали, что мы команда, показывали качественный футбол, и все это не исчезло, но мы не можем это проявить, потому что нам не хватает стабильности, единения, упорства.
Нам нужно брать инициативу в свои руки, потому что все усложняется, если ты этого не делаешь, сосредотачиваешься на каких-то банальных, простых вещах. Слишком часто мы теряем мяч, а соперники превращают это в голы. Мы в 13-й раз пропустили в результате первого же удара в створ. После этого все идет наперекосяк, и мы не так сильны психологически, как хотелось бы.
Как и всей команде, вратарю непросто. Да, у него проблемы, но как можно терять мяч так, как перед голом? Все это напоминает собаку, гоняющуюся за своим хвостом», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.
Спалетти такой же, как и месяц назад.
Команда не готова была к сезону, было видно ещё в сентябре.
Этот период уходит.
Тренера нормального получили. Осталось состав перетряхнуть. В текущем его состоянии расчитывать на лч - это предел мечтаний. Лучший игрок нынешего Юве - Маккенни. Скажи мне это года 3 назад, я бы пальцем у виска покрутил.
Надо ждать и терпеть.
Свет в конце виден.
«Каждый удар в створ - это гол. Нам нужно проанализировать это»
Обычно это был неугодный лидер (Тотти, Икарди)
На козла отпущения мог бы претендовать Локателли